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Giriş Tarihi: 28.10.2026 20:25

Türkiye'nin en mutlu şehri belli oldu! Mutluluğun adresi hangi il oldu?

Yaşam memnuniyetiyle öne çıkan şehirler belli oldu. Türkiye'nin en mutlu illerini ortaya koyan listede zirvede yer alan şehir dikkat çekti. Sonuçlar, şehirlerin mutluluk düzeyine ilişkin merakı artırdı.

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Türkiye’nin en mutlu şehri belli oldu! Mutluluğun adresi hangi il oldu?
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Türkiye'nin en mutlu şehirleri belli oldu. Yaşam memnuniyeti verileriyle öne çıkan iller merak uyandırırken listenin zirvesindeki şehir dikkat çekti. Peki, Türkiye'de mutluluğun adresi hangi il oldu?

Türkiye’nin en mutlu şehri belli oldu! Mutluluğun adresi hangi il oldu?

10- ŞIRNAK

Şırnak, % 71.36 oranıyla en fazla mutlu insanın yaşadığı 10 şehir. Şehrin nüfusu ise 537 bin 672.

Türkiye’nin en mutlu şehri belli oldu! Mutluluğun adresi hangi il oldu?

9- SİİRT

331.70 nüfusuyla Siirt, % 71.65 ile listenin 9. sırasında yer alıyor.

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Türkiye’nin en mutlu şehri belli oldu! Mutluluğun adresi hangi il oldu?

8 - UŞAK

Uşak, %72.34'lük mutluluk oranı ile 8. sırada yer alıyor. Nüfusu ise; 369.433.

Türkiye’nin en mutlu şehri belli oldu! Mutluluğun adresi hangi il oldu?

7 - DÜZCE

395.979 kişilik nüfusuyla Düzce, %72.77'lik mutluluk oranıyla listenin 7. sırasında bulunuyor.

Türkiye’nin en mutlu şehri belli oldu! Mutluluğun adresi hangi il oldu?

6 - ÇANKIRI

Çankırı, 216.312 olan nüfusunun yanı sıra mutluluk oranıyla listenin 6. sırasında. %73.5 olan bu oran ile birçok ili geride bırakıyor.

Türkiye’nin en mutlu şehri belli oldu! Mutluluğun adresi hangi il oldu?

5 - KÜTAHYA

279 bin 367'lik nüfusuyla listenin beşinci sırada yer alan Kütahya, % 73.76 oranla mutlu bir şehir.

Türkiye’nin en mutlu şehri belli oldu! Mutluluğun adresi hangi il oldu?

4 - KIRIKKALE

Kırıkkale, %75.48'lik oranla Türkiye'nin en mutlu 4. şehri oluyor. Şehrin nüfusu ise 271.92.

Türkiye’nin en mutlu şehri belli oldu! Mutluluğun adresi hangi il oldu?

3 - BAYBURT

81.910'luk nüfusuyla Türkiye'nin en az nüfusa sahip illerinden biri olan Bayburt, aynı zamanda en mutlu insanların yaşadığı 3. şehir. %75.91 oranıyla en mutlu iller sıralamasında da üst sıralarada yerini alıyor.

Türkiye’nin en mutlu şehri belli oldu! Mutluluğun adresi hangi il oldu?

2 - AFYONKARAHİSAR

Türkiye'nin en mutlu "ikinci şehri" olan Afyonkarahisar, %76.43 oranla öne çıkıyor. Şehrin nüfusu ise 736.912.

Türkiye’nin en mutlu şehri belli oldu! Mutluluğun adresi hangi il oldu?

TÜRKİYE'NİN EN MUTLU ŞEHRİ!
1 - SİNOP

Sinop, hem Karadeniz'in hem de Türkiye'nin en mutlu ili olarak "huzurun başkenti" denilebilecek kadar yüksek bir orana sahip. %77.66'lık mutluluk oranıyla ilk sıraya yerleşen şehir, tam 80 ili geride bırakıyor. Şehrin nüfusu ise 216.460.

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Türkiye'nin en mutlu şehri belli oldu! Mutluluğun adresi hangi il oldu?
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