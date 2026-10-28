Türkiye’nin en mutlu şehri belli oldu! Mutluluğun adresi hangi il oldu?

TÜRKİYE'NİN EN MUTLU ŞEHRİ!

1 - SİNOP

Sinop, hem Karadeniz'in hem de Türkiye'nin en mutlu ili olarak "huzurun başkenti" denilebilecek kadar yüksek bir orana sahip. %77.66'lık mutluluk oranıyla ilk sıraya yerleşen şehir, tam 80 ili geride bırakıyor. Şehrin nüfusu ise 216.460.