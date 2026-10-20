Türkiye’nin en popüler bebek isimleri belli oldu! TÜİK verilerine göre 81 ilin en çok seçilen isimleri

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, Türkiye genelinde illere göre en çok tercih edilen kız ve erkek bebek isimleri belli oldu. Şehirlerin isim tercihlerinde farklılıklar görülürken bazı isimlerin birçok bölgede ön plana çıktığı belirlendi.İşte 81 ilin tercih ettiği bebek isimleri
İşte il il bebeklerde en çok tercih edilen kız ve erkek isimleri...
SİİRT
Asel- Ömer Asaf / Miraç
HAKKARİ
Elisa-Miran
ARTVİN
Gökçe-Göktuğ
KARS
Umay-Alparslan
BİTLİS
Alya-Miran
AĞRI
Zeynep-Miran
DÜZCE
Alya-Göktuğ
IĞDIR
Alya-Miran
AMASYA
Alya-Göktuğ
ERZİNCAN
Gökeç-Göktuğ
BİLECİK
Gökçe-Göktuğ
ADIYAMAN
Zeynep - Yusuf
ARDAHAN
Asel-Alparslan
HATAY
Alya-Alparslan
ÇANKIRI
Gökçe-Göktuğ
MUŞ
Alya-Devran
VAN
Asel-Miran
YOZGAT
Gökçe-Göktuğ
ESKİŞEHİR
Gökçe-Göktuğ
ŞANLIURFA
Zeynep-Yusuf
BAYBURT
Gökçe-Göktuğ
ŞIRNAK
Lina-Muhammed
ELAZIĞ
Alya-Alparslan
BATMAN
Asel-Yusuf
ADANA
Alya-Alparslan
ERZURUM
Gökçe-Alparslan
MANİSA
Alya-Göktuğ
TOKAT
Gökçe-Alparslan
KOCAELİ
Alya,Alparslan
KİLİS
Gökçe-Alparslan
DİYARBAKIR
Zeynep-Miran
KAHRAMANMARAŞ
Gökçe-Alparslan
MARDİN
Zeynep-Yusuf
GAZİANTEP
Defna-Alparslan
ORDU
Alya-Alparslan
İZMİR
Alya-Atlas
NİĞDE
Gökçe-Göktuğ
AKSARAY
Gökçe-Göktuğ
MALATYA
Defna-Alparslan
KASTAMONU
Gökçe-Göktuğ
NEVŞEHİR
Alya-Göktuğ
ISPARTA
Gökçe-Göktuğ
SİVAS
Gökçe-Alparslan
BURDUR
Gökçe-Göktuğ
AFYONKARAHİSAR
Gökçe-Göktuğ
GÜMÜŞHANE
Gökçe-Metehan
SİNOP
Gökçe-Göktuğ
AYDIN
Alya-Alparslan
OSMANİYE
Alya-Alparslan
KIRIKKALE
Asya-Göktuğ
ANKARA
Gökçe-Göktuğ
GİRESUN
Alya-Göktuğ
MERSİN
Alya-Alparslan
KARABÜK
Alya-Metehan
SAMSUN
Alya-Alparslan
ÇORUM
Defna-Göktuğ
BOLU
Gökçe-Alparslan
TUNCELİ
Gökçe-Metehan
EDİRNE
Alya-Atlas
KAYSERİ
Gökçe-Alparslan
KÜTAHYA
Gökçe-Göktuğ
KIRŞEHİR
Gökçe-Göktuğ
SAKARYA
Alya-Alparslan
BARTIN
Alya-Göktuğ
DENİZLİ
Alya-Göktuğ
RİZE
Alya-Metehan
KONYA
Gökçe-Alparslan
UŞAK
Gökçe-Metehan
KARAMAN
Gökçe-Göktuğ
YALOVA
Defna-Alparslan
ZONGULDAK
Alya-Alparslan
TEKİRDAĞ
Alya-Alparslan
ANTALYA
Gökçe-Alparslan
TRABZON
Alya-Alparslan
KIRKLARELİ
Defna-Atlas
BURSA
Alya-Alparslan
BALIKESİR
Gökçe-Alparslan
ÇANAKKALE
Umay-Göktuğ