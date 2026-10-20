Türkiye’nin en popüler bebek isimleri belli oldu! TÜİK verilerine göre 81 ilin en çok seçilen isimleri

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, Türkiye genelinde illere göre en çok tercih edilen kız ve erkek bebek isimleri belli oldu. Şehirlerin isim tercihlerinde farklılıklar görülürken bazı isimlerin birçok bölgede ön plana çıktığı belirlendi.İşte 81 ilin tercih ettiği bebek isimleri