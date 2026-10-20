Haberler Yaşam Haberleri Türkiye’nin en popüler bebek isimleri belli oldu! TÜİK verilerine göre 81 ilin en çok seçilen isimleri
Giriş Tarihi: 20.10.2026 12:43 Son Güncelleme: 20.10.2026 12:46

Türkiye’nin en popüler bebek isimleri belli oldu! TÜİK verilerine göre 81 ilin en çok seçilen isimleri

Türkiye'de yeni doğan bebeklere verilen isimler, illere göre farklılık gösteriyor. Kız ve erkek bebeklerde en çok tercih edilen isimler şehir şehir sıralanırken bazı isimlerin birçok ilde öne çıktığı, bazı bölgelerde ise farklı tercihlerin ilk sırada yer aldığı görülüyor. Türkiye genelindeki isim tercihlerini ortaya koyan liste merak uyandırdı. İşte il il en çok tercih edilen kız ve erkek bebek isimleri…

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Türkiye’nin en popüler bebek isimleri belli oldu! TÜİK verilerine göre 81 ilin en çok seçilen isimleri
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, Türkiye genelinde illere göre en çok tercih edilen kız ve erkek bebek isimleri belli oldu. Şehirlerin isim tercihlerinde farklılıklar görülürken bazı isimlerin birçok bölgede ön plana çıktığı belirlendi.İşte 81 ilin tercih ettiği bebek isimleri

Türkiye’nin en popüler bebek isimleri belli oldu! TÜİK verilerine göre 81 ilin en çok seçilen isimleri

İşte il il bebeklerde en çok tercih edilen kız ve erkek isimleri...

Türkiye’nin en popüler bebek isimleri belli oldu! TÜİK verilerine göre 81 ilin en çok seçilen isimleri

BİNGÖL

Alya-Miran

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Türkiye’nin en popüler bebek isimleri belli oldu! TÜİK verilerine göre 81 ilin en çok seçilen isimleri

SİİRT

Asel- Ömer Asaf / Miraç

Türkiye’nin en popüler bebek isimleri belli oldu! TÜİK verilerine göre 81 ilin en çok seçilen isimleri

HAKKARİ

Elisa-Miran

Türkiye’nin en popüler bebek isimleri belli oldu! TÜİK verilerine göre 81 ilin en çok seçilen isimleri

ARTVİN

Gökçe-Göktuğ

Türkiye’nin en popüler bebek isimleri belli oldu! TÜİK verilerine göre 81 ilin en çok seçilen isimleri

KARS

Umay-Alparslan

Türkiye’nin en popüler bebek isimleri belli oldu! TÜİK verilerine göre 81 ilin en çok seçilen isimleri

BİTLİS

Alya-Miran

Türkiye’nin en popüler bebek isimleri belli oldu! TÜİK verilerine göre 81 ilin en çok seçilen isimleri

AĞRI

Zeynep-Miran

Türkiye’nin en popüler bebek isimleri belli oldu! TÜİK verilerine göre 81 ilin en çok seçilen isimleri

DÜZCE

Alya-Göktuğ

Türkiye’nin en popüler bebek isimleri belli oldu! TÜİK verilerine göre 81 ilin en çok seçilen isimleri

IĞDIR

Alya-Miran

Türkiye’nin en popüler bebek isimleri belli oldu! TÜİK verilerine göre 81 ilin en çok seçilen isimleri

AMASYA

Alya-Göktuğ

Türkiye’nin en popüler bebek isimleri belli oldu! TÜİK verilerine göre 81 ilin en çok seçilen isimleri

ERZİNCAN

Gökeç-Göktuğ

Türkiye’nin en popüler bebek isimleri belli oldu! TÜİK verilerine göre 81 ilin en çok seçilen isimleri

BİLECİK

Gökçe-Göktuğ

Türkiye’nin en popüler bebek isimleri belli oldu! TÜİK verilerine göre 81 ilin en çok seçilen isimleri

ADIYAMAN

Zeynep - Yusuf

Türkiye’nin en popüler bebek isimleri belli oldu! TÜİK verilerine göre 81 ilin en çok seçilen isimleri

ARDAHAN

Asel-Alparslan

Türkiye’nin en popüler bebek isimleri belli oldu! TÜİK verilerine göre 81 ilin en çok seçilen isimleri

HATAY

Alya-Alparslan

Türkiye’nin en popüler bebek isimleri belli oldu! TÜİK verilerine göre 81 ilin en çok seçilen isimleri

ÇANKIRI

Gökçe-Göktuğ

Türkiye’nin en popüler bebek isimleri belli oldu! TÜİK verilerine göre 81 ilin en çok seçilen isimleri

MUŞ

Alya-Devran

Türkiye’nin en popüler bebek isimleri belli oldu! TÜİK verilerine göre 81 ilin en çok seçilen isimleri

VAN

Asel-Miran

Türkiye’nin en popüler bebek isimleri belli oldu! TÜİK verilerine göre 81 ilin en çok seçilen isimleri

YOZGAT

Gökçe-Göktuğ

Türkiye’nin en popüler bebek isimleri belli oldu! TÜİK verilerine göre 81 ilin en çok seçilen isimleri

ESKİŞEHİR

Gökçe-Göktuğ

Türkiye’nin en popüler bebek isimleri belli oldu! TÜİK verilerine göre 81 ilin en çok seçilen isimleri

ŞANLIURFA

Zeynep-Yusuf

Türkiye’nin en popüler bebek isimleri belli oldu! TÜİK verilerine göre 81 ilin en çok seçilen isimleri

BAYBURT

Gökçe-Göktuğ

Türkiye’nin en popüler bebek isimleri belli oldu! TÜİK verilerine göre 81 ilin en çok seçilen isimleri

ŞIRNAK

Lina-Muhammed

Türkiye’nin en popüler bebek isimleri belli oldu! TÜİK verilerine göre 81 ilin en çok seçilen isimleri

ELAZIĞ

Alya-Alparslan

Türkiye’nin en popüler bebek isimleri belli oldu! TÜİK verilerine göre 81 ilin en çok seçilen isimleri

BATMAN

Asel-Yusuf

Türkiye’nin en popüler bebek isimleri belli oldu! TÜİK verilerine göre 81 ilin en çok seçilen isimleri

ADANA

Alya-Alparslan

Türkiye’nin en popüler bebek isimleri belli oldu! TÜİK verilerine göre 81 ilin en çok seçilen isimleri

ERZURUM

Gökçe-Alparslan

Türkiye’nin en popüler bebek isimleri belli oldu! TÜİK verilerine göre 81 ilin en çok seçilen isimleri

MANİSA

Alya-Göktuğ

Türkiye’nin en popüler bebek isimleri belli oldu! TÜİK verilerine göre 81 ilin en çok seçilen isimleri

TOKAT

Gökçe-Alparslan

Türkiye’nin en popüler bebek isimleri belli oldu! TÜİK verilerine göre 81 ilin en çok seçilen isimleri

KOCAELİ

Alya,Alparslan

Türkiye’nin en popüler bebek isimleri belli oldu! TÜİK verilerine göre 81 ilin en çok seçilen isimleri

KİLİS

Gökçe-Alparslan

Türkiye’nin en popüler bebek isimleri belli oldu! TÜİK verilerine göre 81 ilin en çok seçilen isimleri

DİYARBAKIR

Zeynep-Miran

Türkiye’nin en popüler bebek isimleri belli oldu! TÜİK verilerine göre 81 ilin en çok seçilen isimleri

KAHRAMANMARAŞ

Gökçe-Alparslan

Türkiye’nin en popüler bebek isimleri belli oldu! TÜİK verilerine göre 81 ilin en çok seçilen isimleri

MARDİN

Zeynep-Yusuf

Türkiye’nin en popüler bebek isimleri belli oldu! TÜİK verilerine göre 81 ilin en çok seçilen isimleri

GAZİANTEP

Defna-Alparslan

Türkiye’nin en popüler bebek isimleri belli oldu! TÜİK verilerine göre 81 ilin en çok seçilen isimleri

ORDU

Alya-Alparslan

Türkiye’nin en popüler bebek isimleri belli oldu! TÜİK verilerine göre 81 ilin en çok seçilen isimleri

İZMİR

Alya-Atlas

Türkiye’nin en popüler bebek isimleri belli oldu! TÜİK verilerine göre 81 ilin en çok seçilen isimleri

NİĞDE

Gökçe-Göktuğ

Türkiye’nin en popüler bebek isimleri belli oldu! TÜİK verilerine göre 81 ilin en çok seçilen isimleri

AKSARAY

Gökçe-Göktuğ

Türkiye’nin en popüler bebek isimleri belli oldu! TÜİK verilerine göre 81 ilin en çok seçilen isimleri

MALATYA

Defna-Alparslan

Türkiye’nin en popüler bebek isimleri belli oldu! TÜİK verilerine göre 81 ilin en çok seçilen isimleri

KASTAMONU

Gökçe-Göktuğ

Türkiye’nin en popüler bebek isimleri belli oldu! TÜİK verilerine göre 81 ilin en çok seçilen isimleri

NEVŞEHİR

Alya-Göktuğ

Türkiye’nin en popüler bebek isimleri belli oldu! TÜİK verilerine göre 81 ilin en çok seçilen isimleri

ISPARTA

Gökçe-Göktuğ

Türkiye’nin en popüler bebek isimleri belli oldu! TÜİK verilerine göre 81 ilin en çok seçilen isimleri

SİVAS

Gökçe-Alparslan

Türkiye’nin en popüler bebek isimleri belli oldu! TÜİK verilerine göre 81 ilin en çok seçilen isimleri

BURDUR

Gökçe-Göktuğ

Türkiye’nin en popüler bebek isimleri belli oldu! TÜİK verilerine göre 81 ilin en çok seçilen isimleri

AFYONKARAHİSAR

Gökçe-Göktuğ

Türkiye’nin en popüler bebek isimleri belli oldu! TÜİK verilerine göre 81 ilin en çok seçilen isimleri

GÜMÜŞHANE

Gökçe-Metehan

Türkiye’nin en popüler bebek isimleri belli oldu! TÜİK verilerine göre 81 ilin en çok seçilen isimleri

SİNOP

Gökçe-Göktuğ

Türkiye’nin en popüler bebek isimleri belli oldu! TÜİK verilerine göre 81 ilin en çok seçilen isimleri

AYDIN

Alya-Alparslan

Türkiye’nin en popüler bebek isimleri belli oldu! TÜİK verilerine göre 81 ilin en çok seçilen isimleri

OSMANİYE

Alya-Alparslan

Türkiye’nin en popüler bebek isimleri belli oldu! TÜİK verilerine göre 81 ilin en çok seçilen isimleri

KIRIKKALE

Asya-Göktuğ

Türkiye’nin en popüler bebek isimleri belli oldu! TÜİK verilerine göre 81 ilin en çok seçilen isimleri

ANKARA

Gökçe-Göktuğ

Türkiye’nin en popüler bebek isimleri belli oldu! TÜİK verilerine göre 81 ilin en çok seçilen isimleri

GİRESUN

Alya-Göktuğ

Türkiye’nin en popüler bebek isimleri belli oldu! TÜİK verilerine göre 81 ilin en çok seçilen isimleri

MERSİN

Alya-Alparslan

Türkiye’nin en popüler bebek isimleri belli oldu! TÜİK verilerine göre 81 ilin en çok seçilen isimleri

KARABÜK

Alya-Metehan

Türkiye’nin en popüler bebek isimleri belli oldu! TÜİK verilerine göre 81 ilin en çok seçilen isimleri

SAMSUN

Alya-Alparslan

Türkiye’nin en popüler bebek isimleri belli oldu! TÜİK verilerine göre 81 ilin en çok seçilen isimleri

ÇORUM

Defna-Göktuğ

Türkiye’nin en popüler bebek isimleri belli oldu! TÜİK verilerine göre 81 ilin en çok seçilen isimleri

BOLU

Gökçe-Alparslan

Türkiye’nin en popüler bebek isimleri belli oldu! TÜİK verilerine göre 81 ilin en çok seçilen isimleri

TUNCELİ

Gökçe-Metehan

Türkiye’nin en popüler bebek isimleri belli oldu! TÜİK verilerine göre 81 ilin en çok seçilen isimleri

EDİRNE

Alya-Atlas

Türkiye’nin en popüler bebek isimleri belli oldu! TÜİK verilerine göre 81 ilin en çok seçilen isimleri

KAYSERİ

Gökçe-Alparslan

Türkiye’nin en popüler bebek isimleri belli oldu! TÜİK verilerine göre 81 ilin en çok seçilen isimleri

KÜTAHYA

Gökçe-Göktuğ

Türkiye’nin en popüler bebek isimleri belli oldu! TÜİK verilerine göre 81 ilin en çok seçilen isimleri

KIRŞEHİR

Gökçe-Göktuğ

Türkiye’nin en popüler bebek isimleri belli oldu! TÜİK verilerine göre 81 ilin en çok seçilen isimleri

SAKARYA

Alya-Alparslan

Türkiye’nin en popüler bebek isimleri belli oldu! TÜİK verilerine göre 81 ilin en çok seçilen isimleri

BARTIN

Alya-Göktuğ

Türkiye’nin en popüler bebek isimleri belli oldu! TÜİK verilerine göre 81 ilin en çok seçilen isimleri

DENİZLİ

Alya-Göktuğ

Türkiye’nin en popüler bebek isimleri belli oldu! TÜİK verilerine göre 81 ilin en çok seçilen isimleri

RİZE

Alya-Metehan

Türkiye’nin en popüler bebek isimleri belli oldu! TÜİK verilerine göre 81 ilin en çok seçilen isimleri

KONYA

Gökçe-Alparslan

Türkiye’nin en popüler bebek isimleri belli oldu! TÜİK verilerine göre 81 ilin en çok seçilen isimleri

UŞAK

Gökçe-Metehan

Türkiye’nin en popüler bebek isimleri belli oldu! TÜİK verilerine göre 81 ilin en çok seçilen isimleri

KARAMAN

Gökçe-Göktuğ

Türkiye’nin en popüler bebek isimleri belli oldu! TÜİK verilerine göre 81 ilin en çok seçilen isimleri

YALOVA

Defna-Alparslan

Türkiye’nin en popüler bebek isimleri belli oldu! TÜİK verilerine göre 81 ilin en çok seçilen isimleri

ZONGULDAK

Alya-Alparslan

Türkiye’nin en popüler bebek isimleri belli oldu! TÜİK verilerine göre 81 ilin en çok seçilen isimleri

TEKİRDAĞ

Alya-Alparslan

Türkiye’nin en popüler bebek isimleri belli oldu! TÜİK verilerine göre 81 ilin en çok seçilen isimleri

ANTALYA

Gökçe-Alparslan

Türkiye’nin en popüler bebek isimleri belli oldu! TÜİK verilerine göre 81 ilin en çok seçilen isimleri

TRABZON

Alya-Alparslan

Türkiye’nin en popüler bebek isimleri belli oldu! TÜİK verilerine göre 81 ilin en çok seçilen isimleri

KIRKLARELİ

Defna-Atlas

Türkiye’nin en popüler bebek isimleri belli oldu! TÜİK verilerine göre 81 ilin en çok seçilen isimleri

BURSA

Alya-Alparslan

Türkiye’nin en popüler bebek isimleri belli oldu! TÜİK verilerine göre 81 ilin en çok seçilen isimleri

BALIKESİR

Gökçe-Alparslan

Türkiye’nin en popüler bebek isimleri belli oldu! TÜİK verilerine göre 81 ilin en çok seçilen isimleri

ÇANAKKALE

Umay-Göktuğ

Türkiye’nin en popüler bebek isimleri belli oldu! TÜİK verilerine göre 81 ilin en çok seçilen isimleri

MUĞLA

Alya-Atlas

Türkiye’nin en popüler bebek isimleri belli oldu! TÜİK verilerine göre 81 ilin en çok seçilen isimleri

İSTANBUL

Alya-Alparslan

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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Türkiye’nin en popüler bebek isimleri belli oldu! TÜİK verilerine göre 81 ilin en çok seçilen isimleri
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