Türkiye’nin en sıra dışı binaları belli oldu! Mimari tasarımları görenleri şaşırtıyor

Bir binanın dikkat çekmesi için yalnızca yüksek olması ya da görkemli görünmesi gerekmiyor. Bazen alışılmadık bir şekil, bazen de çevresiyle kurduğu farklı ilişki bir yapıyı görenlerin hafızasına kazıyor. Türkiye'de de ilk bakışta sıradan bir bina gibi görünmeyen, mimari tasarımıyla merak uyandıran pek çok yapı bulunuyor.