Türkiye’nin en sıra dışı binaları belli oldu! Mimari tasarımları görenleri şaşırtıyor

Bir binanın dikkat çekmesi için yalnızca yüksek olması ya da görkemli görünmesi gerekmiyor. Bazen alışılmadık bir şekil, bazen de çevresiyle kurduğu farklı ilişki bir yapıyı görenlerin hafızasına kazıyor. Türkiye'de de ilk bakışta sıradan bir bina gibi görünmeyen, mimari tasarımıyla merak uyandıran pek çok yapı bulunuyor.
Sıra dışı binalar, yalnızca estetik görünümleriyle değil, bulundukları çevreyle kurdukları ilişki ve farklı kullanım biçimleriyle de dikkat çekiyor. Kimi yapı doğayla bütünleşmeyi amaçlarken kimi ahşap, cam, beton veya geometrik formları alışılmadık şekilde bir araya getiriyor.
Klasik cami mimarisinden oldukça farklı.
İstanbul Büyükçekmece'deki Sancaklar Camii, geleneksel kubbe ve süslemeler yerine yalın beton yüzeyleri ve araziye gömülü görünümüyle dikkat çekiyor. Yamaca yerleşen yapının ibadet alanına ulaşmak için aşağıya doğru iniliyor. Tasarım, cami mimarisine alışılmışın dışında bir yorum getiriyor.
Üst üste yerleştirilmiş ahşap kutuları andırıyor.
Eskişehir'in tarihi Odunpazarı bölgesindeki müze, üst üste gelen ahşap kütlelerden oluşan dış görünümüyle öne çıkıyor. Japon mimarlık ofisi Kengo Kuma and Associates tarafından tasarlanan yapı, geleneksel Japon mimarisi ile bölgenin tarihî dokusundan izler taşıyor.
Küre biçimli salonlarıyla dikkat çekiyor
Başkentteki CSO Ada Ankara, konser salonlarının küresel formları ve geniş fuaye alanıyla alışılmış kültür merkezi tasarımlarından ayrılıyor. Uygur Mimarlık imzasını taşıyan proje, çevresindeki yeşil alan ve su öğeleriyle bütünleşen bir kültür sanat yerleşkesi olarak tasarlandı.
Dağlık coğrafyada yükselen sıra dışı müze
Bayburt'un Bayraktar köyünde, Çoruh Vadisi'ne bakan bir tepede yer alan Baksı Müzesi, konumu ve modern mimarisiyle dikkat çekiyor. Çağdaş sanatla geleneksel el sanatlarını aynı çatı altında buluşturan yapı, çevresindeki doğal manzarayla da farklı bir görünüm sunuyor.
Şehrin silüetinde farklı bir çizgi
İstanbul'un yüksek yapıları arasında öne çıkan Çamlıca Kulesi, uzun ve kıvrımlı gövdesiyle klasik haberleşme kulelerinden farklı bir tasarıma sahip. Hem yayıncılık faaliyetleri hem de seyir alanlarıyla kullanılan yapı, İstanbul silüetinde dikkat çeken modern mimari örneklerinden biri.
Adını aldığı geometrik biçimle öne çıkıyor
Antalya'daki Cam Piramit Sabancı Kongre ve Fuar Merkezi, geniş cam yüzeyleri ve piramit formundaki çatısıyla kentteki en ayırt edici yapılardan biri. Geleneksel kapalı salon görünümünden ayrılan tasarımı, yapıyı uzaktan bile fark edilir kılıyor.
Geleneksel çizgilerle modern tasarım bir arada
Üsküdar'da bulunan Şakirin Camii, çağdaş mimari yaklaşımı ve geleneksel cami öğelerini farklı biçimde yorumlamasıyla öne çıkıyor. İç mekândaki aydınlatma, hat sanatı ve dekoratif ayrıntılar, yapının klasik cami tasarımlarından ayrılan özellikleri arasında.
Başkentle özdeşleşen kule tasarımı
Ankara'nın simgelerinden Atakule, yüksek gövdesi ve üst bölümündeki seyir alanıyla kent silüetinde kendine özgü bir yere sahip. Modern görünümüyle yıllardır başkentin tanınan yapılarından biri olmayı sürdürüyor.