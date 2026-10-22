Türkiye’nin en uzun yaşayanlarının köyü! 100 yaşını deviren köylülerin sofradaki tek sırrı şaşırttı

MEĞER SIRRI O GIDAYMIŞ: KARALAHANA MUCİZESİ

Bölge halkının sofrasından eksik olmayan tek bir gıda var: Karalahana. Ancak sadece yemek değil; mısır ekmeği ve ev yapımı yoğurtla birleştiğinde ortaya çıkan probiyotik güç, bağışıklık sistemini çelik gibi yapıyor. Uzmanlara göre bu üçlü, vücuttaki iltihabı (enflamasyonu) tamamen bitiriyor.

Köy sakinlerinin çoğu, hayatı boyunca ağır bir hastalık geçirmemiş. Basit rahatsızlıklarda eczaneye gitmek yerine doğaya sığınıyorlar. Dağlardan toplanan ısırgan otu, yabani kekik ve kuşburnu çayı; buradaki insanların doğal antibiyotiği görevini görüyor.