Türkiye’nin en uzun yaşayanlarının köyü! 100 yaşını deviren köylülerin sofradaki tek sırrı şaşırttı

Dünya Sağlık Örgütü'nün mercek altına aldığı Ordu Gölköy, Türkiye'nin en düşük ölüm oranına sahip bölgesi olarak dikkat çekiyor. İlaçsız ve hastalıksız bir şekilde 100 yaşını aşan köylüler, bilim insanlarını hayrete düşürüyor. Bir "yaşam laboratuvarı" gibi incelenen köyde uzmanlar, bu sağlığın arkasındaki sırrın köylülerin her gün sofrasından eksik etmediği o tek gıdada saklı olduğunu açıkla
Ordu'nun sarp dağları arasında saklı kalan Gölköy, istatistiklere göre Türkiye'nin en uzun ömürlü insanlarına ev sahipliği yapıyor. Burada 100 yaş, bir son değil; taze bir başlangıç gibi görülüyor. Yapılan araştırmalar, bu bölgedeki yaşam süresinin Türkiye ortalamasının çok üzerinde olduğunu kanıtlıyor.
90 YAŞINDA MESAİ: HAREKET HİÇ BİTMİYOR!
Gölköy'ün en büyük farkı, yaşlılık kavramının "köşeye çekilmek" olmaması. 90 ve 100 yaşındaki amcalar ve teyzeler, sabahın ilk ışıklarıyla dik yamaçlardaki fındık bahçelerine gidiyor. Uzmanlar, vücudun sürekli aktif olmasının hücresel yaşlanmayı durduran en büyük etken olduğunu belirtiyor.
MEĞER SIRRI O GIDAYMIŞ: KARALAHANA MUCİZESİ
Bölge halkının sofrasından eksik olmayan tek bir gıda var: Karalahana. Ancak sadece yemek değil; mısır ekmeği ve ev yapımı yoğurtla birleştiğinde ortaya çıkan probiyotik güç, bağışıklık sistemini çelik gibi yapıyor. Uzmanlara göre bu üçlü, vücuttaki iltihabı (enflamasyonu) tamamen bitiriyor.
Köy sakinlerinin çoğu, hayatı boyunca ağır bir hastalık geçirmemiş. Basit rahatsızlıklarda eczaneye gitmek yerine doğaya sığınıyorlar. Dağlardan toplanan ısırgan otu, yabani kekik ve kuşburnu çayı; buradaki insanların doğal antibiyotiği görevini görüyor.
Uzun ömrün %30'u psikolojik dayanıklılıktan geliyor. Gölköy'de hiç kimse kendini yalnız hissetmiyor. Güçlü komşuluk ilişkileri ve aile bağları sayesinde yaşlılık depresyonuna rastlanmıyor. Mutluluk hormonu serotoninin yüksek olması, doğrudan ömrü uzatıyor.
Deniz seviyesinden yüksekte, tertemiz bir oksijen deposu olan bu bölgede hava kirliliği sıfır. Kandaki oksijen doygunluğunun her zaman yüksek olması, organların yorulmadan çalışmasını ve cildin bile 100 yaşında pürüzsüz kalmasını sağlıyor.