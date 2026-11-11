Türkiye’nin eski il haritası ortaya çıktı! İşte, bir zamanlar il statüsünde olan 11 ilçe

Geçmişte il olarak yönetilen ancak bugün başka illere bağlı ilçeler arasında dikkat çeken yerleşim yerleri bulunuyor. Tarihi kararlar, idari değişiklikler ve yıllar içinde yeniden şekillenen sınırlar, bu ilçelerin geçmişini daha da ilginç hale getiriyor. İşte Türkiye'nin eski haritasında il olarak yer alan ve bugün ilçe statüsünde bulunan 11 yerleşim yeri...
1. BEYOĞLU — İSTANBUL
3. ÇATALCA — İSTANBUL
4. ERGANİ — DİYARBAKIR
5. GELİBOLU — ÇANAKKALE
6. KOZAN — ADANA
7. SİVEREK — ŞANLIURFA
8- GENÇ — BİNGÖL
9- DOĞUBAYAZIT — AĞRI
10- SİLİFKE — MERSİN
11- ŞEBİNKARAHİSAR — GİRESUN
Türkiye'nin idari yapısı zaman içinde değişirken bazı yerleşimlerin il statüsü sona ererek ilçe konumuna dönüştü. Ancak bu değişim her yer için kalıcı olmadı. Aşağıda önce bir dönem il, daha sonra ilçe ve yeniden il olan yerler sıralanıyor.
İlken ilçe olup daha sonra yeniden il olanlar;
Ardahan — 1926'da ilçe → 1992'de yeniden il
Artvin — 1933'te ilçe → 1936'da yeniden il
Bitlis — 1929'da ilçe → 1936'da yeniden il
Hakkâri — 1933'te ilçe → 1936'da yeniden il
Tunceli — 1926'da ilçe → 1936'da yeniden il
Aksaray — 1933'te ilçe → 1989'da yeniden il