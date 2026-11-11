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Giriş Tarihi: 11.11.2026 12:22

Türkiye'nin eski il haritası ortaya çıktı! İşte, bir zamanlar il statüsünde olan 11 ilçe

Türkiye'nin bugünkü idari haritası, yıllar içinde alınan kararlarla önemli değişiklikler geçirdi. Bugün ilçe olarak bildiğimiz bazı yerleşim yerleri, geçmişte kendi başlarına il statüsündeydi. Zaman içerisinde yapılan idari düzenlemelerle bu yerlerin statüsü değişirken Türkiye'nin eski haritası da bugünkünden oldukça farklı bir görünüm kazandı.

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Türkiye’nin eski il haritası ortaya çıktı! İşte, bir zamanlar il statüsünde olan 11 ilçe
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Geçmişte il olarak yönetilen ancak bugün başka illere bağlı ilçeler arasında dikkat çeken yerleşim yerleri bulunuyor. Tarihi kararlar, idari değişiklikler ve yıllar içinde yeniden şekillenen sınırlar, bu ilçelerin geçmişini daha da ilginç hale getiriyor. İşte Türkiye'nin eski haritasında il olarak yer alan ve bugün ilçe statüsünde bulunan 11 yerleşim yeri...

Türkiye’nin eski il haritası ortaya çıktı! İşte, bir zamanlar il statüsünde olan 11 ilçe

1. BEYOĞLU — İSTANBUL

Türkiye’nin eski il haritası ortaya çıktı! İşte, bir zamanlar il statüsünde olan 11 ilçe

2. ÜSKÜDAR — İSTANBUL

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Türkiye’nin eski il haritası ortaya çıktı! İşte, bir zamanlar il statüsünde olan 11 ilçe

3. ÇATALCA — İSTANBUL

Türkiye’nin eski il haritası ortaya çıktı! İşte, bir zamanlar il statüsünde olan 11 ilçe

4. ERGANİ — DİYARBAKIR

Türkiye’nin eski il haritası ortaya çıktı! İşte, bir zamanlar il statüsünde olan 11 ilçe

5. GELİBOLU — ÇANAKKALE

Türkiye’nin eski il haritası ortaya çıktı! İşte, bir zamanlar il statüsünde olan 11 ilçe

6. KOZAN — ADANA

Türkiye’nin eski il haritası ortaya çıktı! İşte, bir zamanlar il statüsünde olan 11 ilçe

7. SİVEREK — ŞANLIURFA

Türkiye’nin eski il haritası ortaya çıktı! İşte, bir zamanlar il statüsünde olan 11 ilçe

8- GENÇ — BİNGÖL

Türkiye’nin eski il haritası ortaya çıktı! İşte, bir zamanlar il statüsünde olan 11 ilçe

9- DOĞUBAYAZIT — AĞRI

Türkiye’nin eski il haritası ortaya çıktı! İşte, bir zamanlar il statüsünde olan 11 ilçe

10- SİLİFKE — MERSİN

Türkiye’nin eski il haritası ortaya çıktı! İşte, bir zamanlar il statüsünde olan 11 ilçe

11- ŞEBİNKARAHİSAR — GİRESUN

Türkiye’nin eski il haritası ortaya çıktı! İşte, bir zamanlar il statüsünde olan 11 ilçe

Türkiye'nin idari yapısı zaman içinde değişirken bazı yerleşimlerin il statüsü sona ererek ilçe konumuna dönüştü. Ancak bu değişim her yer için kalıcı olmadı. Aşağıda önce bir dönem il, daha sonra ilçe ve yeniden il olan yerler sıralanıyor.

İlken ilçe olup daha sonra yeniden il olanlar;

Ardahan — 1926'da ilçe → 1992'de yeniden il

Türkiye’nin eski il haritası ortaya çıktı! İşte, bir zamanlar il statüsünde olan 11 ilçe

Artvin — 1933'te ilçe → 1936'da yeniden il

Türkiye’nin eski il haritası ortaya çıktı! İşte, bir zamanlar il statüsünde olan 11 ilçe

Bitlis — 1929'da ilçe → 1936'da yeniden il

Türkiye’nin eski il haritası ortaya çıktı! İşte, bir zamanlar il statüsünde olan 11 ilçe

Hakkâri — 1933'te ilçe → 1936'da yeniden il

Türkiye’nin eski il haritası ortaya çıktı! İşte, bir zamanlar il statüsünde olan 11 ilçe

Tunceli — 1926'da ilçe → 1936'da yeniden il

Türkiye’nin eski il haritası ortaya çıktı! İşte, bir zamanlar il statüsünde olan 11 ilçe

Aksaray — 1933'te ilçe → 1989'da yeniden il

Türkiye’nin eski il haritası ortaya çıktı! İşte, bir zamanlar il statüsünde olan 11 ilçe

Osmaniye — 1933'te ilçe → 1996'da yeniden il

Türkiye’nin eski il haritası ortaya çıktı! İşte, bir zamanlar il statüsünde olan 11 ilçe

Kırşehir — 1954'te ilçe → 1957'de yeniden il

Türkiye’nin eski il haritası ortaya çıktı! İşte, bir zamanlar il statüsünde olan 11 ilçe

Muş — 1926'da ilçe → 1929'da yeniden il

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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Türkiye'nin eski il haritası ortaya çıktı! İşte, bir zamanlar il statüsünde olan 11 ilçe
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