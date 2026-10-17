Türkiye’nin eski il haritası ortaya çıktı! Türkiye’de bir zamanlar il olan 11 ilçe...

Türkiye'de il ve ilçe sınırları zaman içinde değişirken bazı yerleşim yerlerinin idari konumu da yeniden belirlendi. Geçmişte il olarak anılan, günümüzde ise ilçe statüsünde bulunan 11 yerleşim yeri, ülkenin eski haritasını merak edenler için ilgi çekici bir tablo ortaya koyuyor. İşte bir zamanlar il olan ve bugün ilçe statüsünde bulunan o yerler.
1. BEYOĞLU — İSTANBUL
3. ÇATALCA — İSTANBUL
4. ERGANİ — DİYARBAKIR
5. GELİBOLU — ÇANAKKALE
6. KOZAN — ADANA
7. SİVEREK — ŞANLIURFA
8- GENÇ — BİNGÖL
9- DOĞUBAYAZIT — AĞRI
10- SİLİFKE — MERSİN
11- ŞEBİNKARAHİSAR — GİRESUN
Türkiye'nin idari yapısı zaman içinde değişirken bazı yerleşimlerin il statüsü sona ererek ilçe konumuna dönüştü. Ancak bu değişim her yer için kalıcı olmadı. Aşağıda önce bir dönem il, daha sonra ilçe ve yeniden il olan yerler sıralanıyor.
İlken ilçe olup daha sonra yeniden il olanlar;
Ardahan — 1926'da ilçe → 1992'de yeniden il
Artvin — 1933'te ilçe → 1936'da yeniden il
Bitlis — 1929'da ilçe → 1936'da yeniden il
Hakkâri — 1933'te ilçe → 1936'da yeniden il
Tunceli — 1926'da ilçe → 1936'da yeniden il
Aksaray — 1933'te ilçe → 1989'da yeniden il