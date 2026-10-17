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Giriş Tarihi: 17.10.2026 20:26

Türkiye’nin eski il haritası ortaya çıktı! Türkiye’de bir zamanlar il olan 11 ilçe...

Türkiye’nin idari haritası yıllar içinde önemli değişiklikler geçirdi. Bir dönem il statüsünde bulunan bazı yerleşim yerleri, yapılan düzenlemelerin ardından ilçeye dönüştürüldü. Bugün farklı illere bağlı olan bu yerlerin geçmişteki statüleri ise pek çok kişinin dikkatini çekiyor. İşte, Türkiye’nin eski il haritası...

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Türkiye’nin eski il haritası ortaya çıktı! Türkiye’de bir zamanlar il olan 11 ilçe...
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Türkiye'de il ve ilçe sınırları zaman içinde değişirken bazı yerleşim yerlerinin idari konumu da yeniden belirlendi. Geçmişte il olarak anılan, günümüzde ise ilçe statüsünde bulunan 11 yerleşim yeri, ülkenin eski haritasını merak edenler için ilgi çekici bir tablo ortaya koyuyor. İşte bir zamanlar il olan ve bugün ilçe statüsünde bulunan o yerler.

Türkiye’nin eski il haritası ortaya çıktı! Türkiye’de bir zamanlar il olan 11 ilçe...

1. BEYOĞLU — İSTANBUL

Türkiye’nin eski il haritası ortaya çıktı! Türkiye’de bir zamanlar il olan 11 ilçe...

2. ÜSKÜDAR — İSTANBUL

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Türkiye’nin eski il haritası ortaya çıktı! Türkiye’de bir zamanlar il olan 11 ilçe...

3. ÇATALCA — İSTANBUL

Türkiye’nin eski il haritası ortaya çıktı! Türkiye’de bir zamanlar il olan 11 ilçe...

4. ERGANİ — DİYARBAKIR

Türkiye’nin eski il haritası ortaya çıktı! Türkiye’de bir zamanlar il olan 11 ilçe...

5. GELİBOLU — ÇANAKKALE

Türkiye’nin eski il haritası ortaya çıktı! Türkiye’de bir zamanlar il olan 11 ilçe...

6. KOZAN — ADANA

Türkiye’nin eski il haritası ortaya çıktı! Türkiye’de bir zamanlar il olan 11 ilçe...

7. SİVEREK — ŞANLIURFA

Türkiye’nin eski il haritası ortaya çıktı! Türkiye’de bir zamanlar il olan 11 ilçe...

8- GENÇ — BİNGÖL

Türkiye’nin eski il haritası ortaya çıktı! Türkiye’de bir zamanlar il olan 11 ilçe...

9- DOĞUBAYAZIT — AĞRI

Türkiye’nin eski il haritası ortaya çıktı! Türkiye’de bir zamanlar il olan 11 ilçe...

10- SİLİFKE — MERSİN

Türkiye’nin eski il haritası ortaya çıktı! Türkiye’de bir zamanlar il olan 11 ilçe...

11- ŞEBİNKARAHİSAR — GİRESUN

Türkiye’nin eski il haritası ortaya çıktı! Türkiye’de bir zamanlar il olan 11 ilçe...

Türkiye'nin idari yapısı zaman içinde değişirken bazı yerleşimlerin il statüsü sona ererek ilçe konumuna dönüştü. Ancak bu değişim her yer için kalıcı olmadı. Aşağıda önce bir dönem il, daha sonra ilçe ve yeniden il olan yerler sıralanıyor.

İlken ilçe olup daha sonra yeniden il olanlar;

Ardahan — 1926'da ilçe → 1992'de yeniden il

Türkiye’nin eski il haritası ortaya çıktı! Türkiye’de bir zamanlar il olan 11 ilçe...

Artvin — 1933'te ilçe → 1936'da yeniden il

Türkiye’nin eski il haritası ortaya çıktı! Türkiye’de bir zamanlar il olan 11 ilçe...

Bitlis — 1929'da ilçe → 1936'da yeniden il

Türkiye’nin eski il haritası ortaya çıktı! Türkiye’de bir zamanlar il olan 11 ilçe...

Hakkâri — 1933'te ilçe → 1936'da yeniden il

Türkiye’nin eski il haritası ortaya çıktı! Türkiye’de bir zamanlar il olan 11 ilçe...

Tunceli — 1926'da ilçe → 1936'da yeniden il

Türkiye’nin eski il haritası ortaya çıktı! Türkiye’de bir zamanlar il olan 11 ilçe...

Aksaray — 1933'te ilçe → 1989'da yeniden il

Türkiye’nin eski il haritası ortaya çıktı! Türkiye’de bir zamanlar il olan 11 ilçe...

Osmaniye — 1933'te ilçe → 1996'da yeniden il

Türkiye’nin eski il haritası ortaya çıktı! Türkiye’de bir zamanlar il olan 11 ilçe...

Kırşehir — 1954'te ilçe → 1957'de yeniden il

Türkiye’nin eski il haritası ortaya çıktı! Türkiye’de bir zamanlar il olan 11 ilçe...

Muş — 1926'da ilçe → 1929'da yeniden il

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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Türkiye’nin eski il haritası ortaya çıktı! Türkiye’de bir zamanlar il olan 11 ilçe...
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