Türkiye’nin eski il haritası ortaya çıktı! Türkiye’de bir zamanlar il olan 11 ilçe...

Türkiye'de il ve ilçe sınırları zaman içinde değişirken bazı yerleşim yerlerinin idari konumu da yeniden belirlendi. Geçmişte il olarak anılan, günümüzde ise ilçe statüsünde bulunan 11 yerleşim yeri, ülkenin eski haritasını merak edenler için ilgi çekici bir tablo ortaya koyuyor. İşte bir zamanlar il olan ve bugün ilçe statüsünde bulunan o yerler.