Haberler Yaşam Haberleri Dünyanın İHA ve SİHA sıralaması değişti! Türkiye’nin İHA gücü dünyada dikkat çekti!
Giriş Tarihi: 5.10.2026 09:36 Son Güncelleme: 5.10.2026 09:39

Dünyanın İHA ve SİHA sıralaması değişti! Türkiye’nin İHA gücü dünyada dikkat çekti!

Dünyanın önde gelen insansız hava araçları üreticileri arasındaki rekabet yeniden gündeme geldi. Teknolojide yaşanan gelişmeler ülkelerin hava gücündeki dengeleri değiştirirken, açıklanan son sıralama Türkiye açısından dikkat çeken bir tablo ortaya koydu.

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Türkiye’nin İHA gücü dünyada dikkat çekti! Sıralama değişti, yeni konumu şaşırttı!
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İHA ve SİHA teknolojilerine yapılan yatırımların sonuçları uluslararası alanda daha fazla görünür hale gelirken, ülkelerin sahip olduğu sistemler ve üretim kapasitesi de yakından takip ediliyor. Son değerlendirmede Türkiye'nin bulunduğu konum, savunma teknolojileri alanındaki yükselişini bir kez daha gündeme taşıdı.

Türkiye’nin İHA gücü dünyada dikkat çekti! Sıralama değişti, yeni konumu şaşırttı!

Fransa:

Tahmini İHA/SİHA Sayısı:

Yaklaşık 591 adet

Türkiye’nin İHA gücü dünyada dikkat çekti! Sıralama değişti, yeni konumu şaşırttı!

Hindistan:

Tahmini İHA/SİHA Sayısı

Yaklaşık 625 adet

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Türkiye’nin İHA gücü dünyada dikkat çekti! Sıralama değişti, yeni konumu şaşırttı!

Almanya:

Tahmini İHA/SİHA Sayısı

Yaklaşık 670 adet

Türkiye’nin İHA gücü dünyada dikkat çekti! Sıralama değişti, yeni konumu şaşırttı!

Rusya:

Tahmini İHA/SİHA Sayısı

Yaklaşık 1.050 adet

Türkiye’nin İHA gücü dünyada dikkat çekti! Sıralama değişti, yeni konumu şaşırttı!

Polonya:

Tahmini İHA/SİHA Sayısı

Yaklaşık 1.209 adet

Türkiye’nin İHA gücü dünyada dikkat çekti! Sıralama değişti, yeni konumu şaşırttı!

Türkiye:

Tahmini İHA/SİHA Sayısı

Yaklaşık 1.421 adet

Türkiye’nin İHA gücü dünyada dikkat çekti! Sıralama değişti, yeni konumu şaşırttı!

Amerika Birleşik Devletleri:

Tahmini İHA Sayısı

Yaklaşık 13.000 adet

Türkiye’nin İHA gücü dünyada dikkat çekti! Sıralama değişti, yeni konumu şaşırttı!

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SUUDİ ARABİSTAN: 840

Türkiye’nin İHA gücü dünyada dikkat çekti! Sıralama değişti, yeni konumu şaşırttı!

TAYVAN: 888

Türkiye’nin İHA gücü dünyada dikkat çekti! Sıralama değişti, yeni konumu şaşırttı!

FAS: 903

Türkiye’nin İHA gücü dünyada dikkat çekti! Sıralama değişti, yeni konumu şaşırttı!

IRAK: 1.025

Türkiye’nin İHA gücü dünyada dikkat çekti! Sıralama değişti, yeni konumu şaşırttı!

UKRAYNA: 1.114

Türkiye’nin İHA gücü dünyada dikkat çekti! Sıralama değişti, yeni konumu şaşırttı!

İSRAİL: 1.300

Türkiye’nin İHA gücü dünyada dikkat çekti! Sıralama değişti, yeni konumu şaşırttı!

YUNANİSTAN: 1.344

Türkiye’nin İHA gücü dünyada dikkat çekti! Sıralama değişti, yeni konumu şaşırttı!

VİETNAM: 1.374

Türkiye’nin İHA gücü dünyada dikkat çekti! Sıralama değişti, yeni konumu şaşırttı!

ÜRDÜN: 1.458

Türkiye’nin İHA gücü dünyada dikkat çekti! Sıralama değişti, yeni konumu şaşırttı!

CEZAYİR: 1.485

Türkiye’nin İHA gücü dünyada dikkat çekti! Sıralama değişti, yeni konumu şaşırttı!

İRAN: 1.713

Türkiye’nin İHA gücü dünyada dikkat çekti! Sıralama değişti, yeni konumu şaşırttı!

GÜNEY KORE: 2.236

Türkiye’nin İHA gücü dünyada dikkat çekti! Sıralama değişti, yeni konumu şaşırttı!

TÜRKİYE: 2.238

Türkiye’nin İHA gücü dünyada dikkat çekti! Sıralama değişti, yeni konumu şaşırttı!

PAKİSTAN: 2.627

Türkiye’nin İHA gücü dünyada dikkat çekti! Sıralama değişti, yeni konumu şaşırttı!

MISIR: 3.620

Türkiye’nin İHA gücü dünyada dikkat çekti! Sıralama değişti, yeni konumu şaşırttı!

HİNDİSTAN: 4.201

Türkiye’nin İHA gücü dünyada dikkat çekti! Sıralama değişti, yeni konumu şaşırttı!

KUZEY KORE: 4.344

Türkiye’nin İHA gücü dünyada dikkat çekti! Sıralama değişti, yeni konumu şaşırttı!

ABD: 4.640

Türkiye’nin İHA gücü dünyada dikkat çekti! Sıralama değişti, yeni konumu şaşırttı!

RUSYA: 5.750

Türkiye’nin İHA gücü dünyada dikkat çekti! Sıralama değişti, yeni konumu şaşırttı!

ÇİN: 6.800

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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Dünyanın İHA ve SİHA sıralaması değişti! Türkiye’nin İHA gücü dünyada dikkat çekti!
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