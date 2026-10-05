Dünyanın İHA ve SİHA sıralaması değişti! Türkiye’nin İHA gücü dünyada dikkat çekti!

İHA ve SİHA teknolojilerine yapılan yatırımların sonuçları uluslararası alanda daha fazla görünür hale gelirken, ülkelerin sahip olduğu sistemler ve üretim kapasitesi de yakından takip ediliyor. Son değerlendirmede Türkiye'nin bulunduğu konum, savunma teknolojileri alanındaki yükselişini bir kez daha gündeme taşıdı.
Fransa:
Tahmini İHA/SİHA Sayısı:
Yaklaşık 591 adet
Almanya:
Tahmini İHA/SİHA Sayısı
Yaklaşık 670 adet
Rusya:
Tahmini İHA/SİHA Sayısı
Yaklaşık 1.050 adet
Polonya:
Tahmini İHA/SİHA Sayısı
Yaklaşık 1.209 adet
Türkiye:
Tahmini İHA/SİHA Sayısı
Yaklaşık 1.421 adet
Amerika Birleşik Devletleri:
Tahmini İHA Sayısı
Yaklaşık 13.000 adet
Dünyanın en güçlü muharebe tankı olan ülkeler listesi yayınlandı! İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri
SUUDİ ARABİSTAN: 840
TAYVAN: 888
FAS: 903
IRAK: 1.025
UKRAYNA: 1.114
İSRAİL: 1.300
YUNANİSTAN: 1.344
VİETNAM: 1.374
ÜRDÜN: 1.458
CEZAYİR: 1.485
İRAN: 1.713
GÜNEY KORE: 2.236
TÜRKİYE: 2.238
PAKİSTAN: 2.627
MISIR: 3.620
HİNDİSTAN: 4.201
KUZEY KORE: 4.344
ABD: 4.640
RUSYA: 5.750