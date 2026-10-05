Dünyanın İHA ve SİHA sıralaması değişti! Türkiye’nin İHA gücü dünyada dikkat çekti!

İHA ve SİHA teknolojilerine yapılan yatırımların sonuçları uluslararası alanda daha fazla görünür hale gelirken, ülkelerin sahip olduğu sistemler ve üretim kapasitesi de yakından takip ediliyor. Son değerlendirmede Türkiye'nin bulunduğu konum, savunma teknolojileri alanındaki yükselişini bir kez daha gündeme taşıdı.