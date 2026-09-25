Türkiye’nin insani diplomasisi Afganistan denetiminde resmedildi

Macaristan uyruklu Victor Zicko (33) isimli gezgin, bisikletiyle çıktığı dünya turu sırasında İstanbul'a uğradı. Şehir içi ulaşımını sağlamak için üzerinde İstanbul yazılı bir İstanbulkart satın alan Zicko, seyahatini tamamladıktan sonra bu kartı hatıra olarak yanına alıp yolculuğuna devam etti. Bir süre sonra Afganistan'ı ziyaret eden gezgin, seyahatini yine bisikleti ve sırt çantasıyla sürdürüyordu. Bu yolculuk sırasında Afganistan yerel yetkililerinin arama noktasında durduruldu. Bisikleti indirildi; üstü ve çantası arandı. Bu sırada cüzdanından çıkarılan İstanbulkart yetkililerce incelendi.





İSTANBUL YAZISI GÖRÜNDÜ GEÇİŞ İZNİ VERİLDİ

Kartın üzerindeki İstanbul yazısını gören yetkililer aramayı durdurarak Zicko'ya doğrudan geçiş izni verdi. O anları kamerasıyla anbean kaydeden 115 bin takipçili gezgin, bu görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı. Karttaki İstanbul yazısının gücünü belirten Zicko'nun paylaşımı kısa sürede 20 milyon görüntülenmeye ulaştı ve çok sayıda Türk kullanıcı tarafından yorum yağmuruna tutuldu. O görüntüden bir kesit 23 Eylül günü tekrar paylaşıldı ve kullanıcıların olumlu yanıtını aldı.





TÜRKİYE 2004'TEN BERİ DESTEK VERİYOR

Türkiye, Afganistan'daki yönetim değişikliklerinden bağımsız olarak ülkenin kalkınmasına ve altyapısına yönelik desteğini 2004 yılından beri kesintisiz sürdürüyor. Geçmiş dönemlerde (TİKA) öncülüğünde yürütülen ve 100 milyar 100 milyon doları aşan kamu yardımları; okullar, hastaneler ve sosyal tesisler gibi kalıcı eserlerle toplumun temel ihtiyaçlarına odaklandı.





65 MİLYONLUK ENERJİ YATIRIMI YAPILDI

Son dönemde ise bu bağ, ticari ve endüstriyel yatırımlarla yeni bir boyuta taşındı. Nitekim Türk özel sektörü, ülkenin enerji altyapısını güçlendirmek adına 65 milyon dolar değerinde, 43,2 megavatlık rüzgar enerjisi santrali projesini hayata geçirdi; ayrıca çimento üretimi ve madencilik gibi doğrudan istihdam sağlayan büyük ölçekli anlaşmalara imza attı.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör