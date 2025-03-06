Türkiye’nin kanını donduran töre cinayeti: 13 yaşındaki çocuk katil oldu! Gerçek şoke etti

Çınar Tahir köyünde, Mikail Balan ile M.T.'nin yasak aşk yaşadığı ortaya çıktı. M.T.'nin ailesinin durumu öğrenmesi üzerine aile meclisi toplandı. M.T.'nin ailesinden bazı erkeklerin bir araya gelerek aile meclisi kararı aldı ve töre cinayeti kararı alındı. Alınan karar doğrultusunda, F.T., M.S.T., V.T. ve B.T. olay tarihinde henüz 13 yaşında olan M.T.'nin oğlu E.T.'ye öldürme kararını söyledi.