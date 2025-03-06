Türkiye’nin kanını donduran töre cinayeti: 13 yaşındaki çocuk katil oldu! Gerçek şoke etti

Çınar Tahir köyünde, Mikail Balan ile M.T.'nin yasak aşk yaşadığı ortaya çıktı. M.T.'nin ailesinin durumu öğrenmesi üzerine aile meclisi toplandı. M.T.'nin ailesinden bazı erkeklerin bir araya gelerek aile meclisi kararı aldı ve töre cinayeti kararı alındı. Alınan karar doğrultusunda, F.T., M.S.T., V.T. ve B.T. olay tarihinde henüz 13 yaşında olan M.T.'nin oğlu E.T.'ye öldürme kararını söyledi.
Silah verilen çocuk E.T., M.B.'yi öldürdü. Köyde alınan ifadeler ve Balan'ın ailesinin şikayeti üzerine, gözaltılar yapıldı. M.T.'nin ailesi ifadelerinde, 13 yaşındaki E.T.'nin Mikail Balan'a silah verirken silahın düştüğü ve kaza sonucu silahın ateşlendiği böylelikle öldüğü belirtildi.
İHBAR GELDİ. SORUŞTURMA TEKRAR AÇILDI
Jandarmaya gelen bir ihbar üzerine Çınar Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma genişletildi.
Soruşturma kapsamında, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT ekipler, olayın kazayla değil aile meclisi kararıyla gerçekleştiğini ortaya çıkardı. Bunun üzerine, operasyon yaptı. Aile meclisi kararı alan ve cinayeti işleyen E.T.nin de aralarında olduğu 16 kişi yakalandı...