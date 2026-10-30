Türkiye’nin Kültür Yolu Festivali’ne Antalya ev sahipliği yapacak

Antalya Kültür Yolu Festivali'nde konserlerden sergilere, opera ve bale gösterilerinden tiyatroya, arkeoloji gezilerinden geleneksel sanat atölyelerine ve çocuk etkinliklerine uzanan kapsamlı bir program gerçekleştirilecek. Festivalin gastronomi programında ise 40'tan fazla Lezzet Noktası, şef buluşmaları ve Antalya'nın farklı ilçelerini kapsayan gastronomi rotalarıyla kentin zengin mutfak kültürü ön plana çıkacak.

ERSOY AÇILIŞ STARTINI VERECEK

Türkiye Kültür Yolu Festivali startı Antalya'da 31 Ekim Cumartesi Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Nuri Ersoy tarafından yapılan açılış ile başlayacak. 9 gün sürecek festival, yüzlerce etkinlik gerçekleştirilecek. Etkinlikte kentin simgelerinden Aspendos ve Side Antik Tiyatroya kültür etkinlikleri düzenlenecek. Yıldızların konseri ile izleyenler coşacak.