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Giriş Tarihi: 30.10.2026 11:39

Türkiye’nin Kültür Yolu Festivali’ne Antalya ev sahipliği yapacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali Antalya’da 31 Ekim–8 Kasım 2026 tarihleri arasında dördüncü kez sanatseverlerle buluşacak.

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Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Türkiye’nin Kültür Yolu Festivali’ne Antalya ev sahipliği yapacak
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Antalya Kültür Yolu Festivali'nde konserlerden sergilere, opera ve bale gösterilerinden tiyatroya, arkeoloji gezilerinden geleneksel sanat atölyelerine ve çocuk etkinliklerine uzanan kapsamlı bir program gerçekleştirilecek. Festivalin gastronomi programında ise 40'tan fazla Lezzet Noktası, şef buluşmaları ve Antalya'nın farklı ilçelerini kapsayan gastronomi rotalarıyla kentin zengin mutfak kültürü ön plana çıkacak.

ERSOY AÇILIŞ STARTINI VERECEK

Türkiye Kültür Yolu Festivali startı Antalya'da 31 Ekim Cumartesi Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Nuri Ersoy tarafından yapılan açılış ile başlayacak. 9 gün sürecek festival, yüzlerce etkinlik gerçekleştirilecek. Etkinlikte kentin simgelerinden Aspendos ve Side Antik Tiyatroya kültür etkinlikleri düzenlenecek. Yıldızların konseri ile izleyenler coşacak.

#ANTALYA
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