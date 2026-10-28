Türkiye’nin lezzetleri genç şeflere emanet

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan Türkiye Gastronomi Liseleri Projesi'nin ilk okullarından Erzurum Ülker Gastronomi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in katılımıyla hizmete açıldı. Tarihi kimliği korunarak eğitime hazırlanan taş binada yöresel lezzetler için okul mutfağı kuruldu. Eğitim binaları, et ve süt atölyeleri yapıldı. 123 öğrencinin öğrenim göreceği okulda eğitim hazırlıkla 5 yıl sürecek. Geleceğin şefleri burada yetişecek.

MENGEN YILDIZLI RESTORANLAR

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, gastronomi liseleriyle Anadolu'nun yöresel yemek kültürünü kayıt altına alacaklarını belirterek, "İller kendi mutfak kültürlerini aslına uygun şekilde tanıtacak bir yapı oluşturacaklar. Erzurum yemeklerini Hollanda veya Fransız peyniriyle yapıyorsanız ciddi çelişki var. Anadolu yıldızlarının olduğu lokanta aramıyoruz da niye Michelin Yıldızlı arıyoruz.

Gastronomi liseleri yaygınlaştıkça illerde yöresel mutfağı akredite eden mekanizma da oluşturacağız. Michelin Yıldızları varsa Mengen Yıldızlı restoranlar da olmalı" dedi. Gastronomi liselerinin yalnızca yemek yapmayı öğreten kurumlar olmayacağını vurgulayan Bakan Tekin, "Gastronomi liselerinde 3 bölüm bulunacak. Öncelikle yöresel yemeklerimizi, hamur işlerimizi ve tatlılarımızı literatüre kazandıracağız. Ardından yemeklerin hazırlanması, pişirilmesi konusunda şefler yetiştireceğiz. Servis hizmetlerine ve işletmeciliğe odaklanacağız. Okullar pansiyonlu olacak. Öğrencilere yabancı dil konusunda da imkân sunulacak" diye konuştu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör