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Giriş Tarihi: 05.11.2026 08:45 Son Güncelleme: 05.11.2026 08:59

Türkiye'nin nüfus haritası baştan çizildi! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu?

Türkiye'de yıllardır devam eden göç hareketleri, şehirlerin nüfus dağılımını da önemli ölçüde değiştirdi. Büyükşehirlerde yaşayan milyonlarca kişinin nüfusa kayıtlı olduğu illere dönmesi halinde ortaya çıkacak tablo ise dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu. TÜİK verileri üzerinden hazırlanan çalışmada 81 ilin nüfusu yeniden hesaplandı.

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Türkiye’nin nüfus haritası baştan çizildi! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu?
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Türkiye'nin dört bir yanına yayılan göç hareketleri, illerin nüfus sıralamasında da dikkat çekici farklılıklar yaratıyor. Büyükşehirlerde yaşayan ancak nüfus kaydı başka illerde bulunan milyonlarca kişi, memleketlerine dönmeleri halinde şehirlerin nüfus dengelerini değiştirecek. Ortaya çıkan tablo, bazı Anadolu illerinin nüfus bakımından hiç beklenmedik seviyelere ulaşabileceğini gösteriyor.

Türkiye’nin nüfus haritası baştan çizildi! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu?

81. YALOVA: 131 bin 080

Türkiye’nin nüfus haritası baştan çizildi! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu?

80. TUNCELİ: 256 bin 768

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Türkiye’nin nüfus haritası baştan çizildi! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu?

79. BİLECİK: 271 bin 776

Türkiye’nin nüfus haritası baştan çizildi! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu?

78. BAYBURT: 288 bin 939

Türkiye’nin nüfus haritası baştan çizildi! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu?

77. BARTIN: 344 bin 965

Türkiye’nin nüfus haritası baştan çizildi! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu?

76. KİLİS: 351 bin 806

Türkiye’nin nüfus haritası baştan çizildi! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu?

75. KARABÜK: 353 bin 343

Türkiye’nin nüfus haritası baştan çizildi! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu?

74. IĞDIR: 366 bin 827

Türkiye’nin nüfus haritası baştan çizildi! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu?

73. HAKKARİ: 369 bin 399

Türkiye’nin nüfus haritası baştan çizildi! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu?

72. BURDUR: 378 bin 437

Türkiye’nin nüfus haritası baştan çizildi! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu?

71. KARAMAN: 397 bin 223

Türkiye’nin nüfus haritası baştan çizildi! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu?

70. UŞAK: 416 bin 821

Türkiye’nin nüfus haritası baştan çizildi! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu?

69. DÜZCE: 439 bin 196

Türkiye’nin nüfus haritası baştan çizildi! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu?

68. KIRKLARELİ: 441 bin 582

Türkiye’nin nüfus haritası baştan çizildi! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu?

67. BOLU: 448 bin 482

Türkiye’nin nüfus haritası baştan çizildi! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu?

66. ARTVİN: 450 bin 989

Türkiye’nin nüfus haritası baştan çizildi! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu?

65. GÜMÜŞHANE: 458 bin 887

Türkiye’nin nüfus haritası baştan çizildi! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu?

64. EDİRNE: 500 bin 733

Türkiye’nin nüfus haritası baştan çizildi! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu?

63. KIRIKKALE: 542 bin 951

Türkiye’nin nüfus haritası baştan çizildi! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu?

62. NEVŞEHİR: 546 bin 494

Türkiye’nin nüfus haritası baştan çizildi! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu?

61. ARDAHAN: 553 bin 697

Türkiye’nin nüfus haritası baştan çizildi! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu?

60. ÇANAKKALE: 555 bin 1582

Türkiye’nin nüfus haritası baştan çizildi! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu?

59. ISPARTA: 564 bin 561

Türkiye’nin nüfus haritası baştan çizildi! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu?

58. TEKİRDAĞ: 566 bin 243

Türkiye’nin nüfus haritası baştan çizildi! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu?

57. KIRŞEHİR: 585 bin 776

Türkiye’nin nüfus haritası baştan çizildi! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu?

56. BİNGÖL: 595 bin 180

Türkiye’nin nüfus haritası baştan çizildi! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu?

55. AKSARAY: 602 bin 971

Türkiye’nin nüfus haritası baştan çizildi! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu?

54. ERZİNCAN: 643 bin 919

Türkiye’nin nüfus haritası baştan çizildi! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu?

53. AMASYA: 655 bin 598

Türkiye’nin nüfus haritası baştan çizildi! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu?

52. MUĞLA: 667 bin 264

Türkiye’nin nüfus haritası baştan çizildi! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu?

51. NİĞDE: 678 bin 344

Türkiye’nin nüfus haritası baştan çizildi! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu?

50. ÇANKIRI: 686 bin 967

Türkiye’nin nüfus haritası baştan çizildi! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu?

49. KOCAELİ: 692 bin 930

Türkiye’nin nüfus haritası baştan çizildi! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu?

48. OSMANİYE: 715 bin 300

Türkiye’nin nüfus haritası baştan çizildi! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu?

47. SİNOP: 716 bin 440

Türkiye’nin nüfus haritası baştan çizildi! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu?

46. KÜTAHYA: 735 bin 694

Türkiye’nin nüfus haritası baştan çizildi! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu?

47. ZONGULDAK: 735 bin 830

Türkiye’nin nüfus haritası baştan çizildi! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu?

44. ŞIRNAK: 745 bin 421

Türkiye’nin nüfus haritası baştan çizildi! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu?

43. ESKİŞEHİR: 754 bin 969

Türkiye’nin nüfus haritası baştan çizildi! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu?

42. RİZE: 782 bin 658

Türkiye’nin nüfus haritası baştan çizildi! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu?

41. SİİRT: 870 bin 385

Türkiye’nin nüfus haritası baştan çizildi! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu?

40. BATMAN: 888 bin 122

Türkiye’nin nüfus haritası baştan çizildi! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu?

39. BİTLİS: 890 bin 517

Türkiye’nin nüfus haritası baştan çizildi! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu?

38. ELAZIĞ: 942 bin 972

Türkiye’nin nüfus haritası baştan çizildi! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu?

37. AYDIN: 943 bin 411

Türkiye’nin nüfus haritası baştan çizildi! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu?

36. DENİZLİ: 979 bin 694

Türkiye’nin nüfus haritası baştan çizildi! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu?

35. MUŞ: 1 milyon 15 bin 358

Türkiye’nin nüfus haritası baştan çizildi! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu?

34. KARS: 1 milyon 16 bin 817

Türkiye’nin nüfus haritası baştan çizildi! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu?

33. SAKARYA: 1 milyon 30 bin 639

Türkiye’nin nüfus haritası baştan çizildi! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu?

32. KASTAMONU: 1 milyon 77 bin 670

Türkiye’nin nüfus haritası baştan çizildi! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu?

31. GİRESUN: 1 milyon 159 bin 815

Türkiye’nin nüfus haritası baştan çizildi! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu?

30. AFYONKARAHİSAR: 1 milyon 168 bin 259

Türkiye’nin nüfus haritası baştan çizildi! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu?

29. ADIYAMAN: 1 milon 220 bin 603

Türkiye’nin nüfus haritası baştan çizildi! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu?

28. YOZGAT: 1 milyon 246 bin 902

Türkiye’nin nüfus haritası baştan çizildi! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu?

27. ANTALYA: 1 milyon 255 bin 834

Türkiye’nin nüfus haritası baştan çizildi! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu?

26. BALIKESİR: 1 milyon 276 bin 093

Türkiye’nin nüfus haritası baştan çizildi! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu?

25. AĞRI: 1 milyon 283 bin 450

Türkiye’nin nüfus haritası baştan çizildi! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu?

24. ÇORUM: 1 milyon 331 bin 917

Türkiye’nin nüfus haritası baştan çizildi! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu?

23. TOKAT: 1 milyon 399 bin 393

Türkiye’nin nüfus haritası baştan çizildi! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu?

22. MERSİN: 1 milyon 409 bin 834

Türkiye’nin nüfus haritası baştan çizildi! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu?

21. MANİSA: 1 milyon 423 bin 251

Türkiye’nin nüfus haritası baştan çizildi! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu?

20. MALATYA: 1 milyon 423 bin 293

Türkiye’nin nüfus haritası baştan çizildi! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu?

19. KAYSERİ: 1 milyon 528 bin 825

Türkiye’nin nüfus haritası baştan çizildi! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu?

18. TRABZON: 1 milyon 586 bin 303

Türkiye’nin nüfus haritası baştan çizildi! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu?

17. ORDU: 1 milyon 602 bin 426

Türkiye’nin nüfus haritası baştan çizildi! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu?

16.KAHRAMANMARAŞ: 1 milyon 663 bin 566

Türkiye’nin nüfus haritası baştan çizildi! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu?

15. VAN: 1 milyon 707 bin 753

Türkiye’nin nüfus haritası baştan çizildi! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu?

14. MARDİN: 1 milyon 800 bin 184

Türkiye’nin nüfus haritası baştan çizildi! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu?

13.GAZİANTEP: 1 milyon 830 bin 380

Türkiye’nin nüfus haritası baştan çizildi! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu?

12. ADANA: 1 milyon 830 bin 974

Türkiye’nin nüfus haritası baştan çizildi! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu?

11. BURSA: 1 milyon 854 bin 212

Türkiye’nin nüfus haritası baştan çizildi! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu?

10. HATAY: 1 milyon 895 bin 656

Türkiye’nin nüfus haritası baştan çizildi! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu?

9. İZMİR: 1 milyon 943 bin 223

Türkiye’nin nüfus haritası baştan çizildi! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu?

8. ERZURUM: 1 milyon 987 bin 876

Türkiye’nin nüfus haritası baştan çizildi! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu?

7. SİVAS: 1 Milyon 988 bin 289

Türkiye’nin nüfus haritası baştan çizildi! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu?

6. SAMSUN: 2 milyon 32 bin 154

Türkiye’nin nüfus haritası baştan çizildi! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu?

5. ANKARA: 2 milyon 75 bin 894

Türkiye’nin nüfus haritası baştan çizildi! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu?

4. DİYARBAKIR: 2 milyon 486 bin 449

Türkiye’nin nüfus haritası baştan çizildi! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu?

3. İSTANBUL: 2 milyon 603 bin 870

Türkiye’nin nüfus haritası baştan çizildi! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu?

2. KONYA: 2 milyon 702 bin 482

Türkiye’nin nüfus haritası baştan çizildi! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu?

1. ŞANLIURFA: 3 milyon 205 bin 103

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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Türkiye'nin nüfus haritası baştan çizildi! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu?
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