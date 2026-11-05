Türkiye’nin nüfus haritası baştan çizildi! Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu?

Türkiye'nin dört bir yanına yayılan göç hareketleri, illerin nüfus sıralamasında da dikkat çekici farklılıklar yaratıyor. Büyükşehirlerde yaşayan ancak nüfus kaydı başka illerde bulunan milyonlarca kişi, memleketlerine dönmeleri halinde şehirlerin nüfus dengelerini değiştirecek. Ortaya çıkan tablo, bazı Anadolu illerinin nüfus bakımından hiç beklenmedik seviyelere ulaşabileceğini gösteriyor.