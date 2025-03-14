Türkiye’nin sağlık mucizesi

Sağlık alanında kendini her geçen gün yenileyen Türk hekimler, yenidoğan bakımında da dünyanın dikkatini çekmeyi başarıyor. 14 Mart Tıp Bayramı'na özel açıklamalarda bulunan Türk Neonatoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Esin Koç, yenidoğan ölüm hızının 2000'li yılların başında binde 17 olduğunu, bugün bu oranın binde 5.7'ye gerilediğini açıkladı. Koç, gelişmiş ülkelerde, 'bin canlı doğum için 6 yatak yeterli' anlayışı varken Türkiye'de bu oran 14.2 yatağa ulaştığını, ne donanım ne merkez açısından hiçbir eksiğin olmadığını açıkladı.

DEV SAĞLIK ORDUSU: Sağlık çalışanı sayısı 1.5 milyonu geçti. Hâlihazırda 221 bin 610 hekim, 110 bin 652 uzman, 53 bin 747 asistan, 58 bin 646 pratisyen, 48 bin 836 diş hekimi bulunuyor. 326 bin 486 hemşire ve ebe ile 851 bin 174 diğer sağlık çalışanıyla vatandaşlara sağlık hizmeti veriliyor.

1549 HASTANEDE HİZMET: Sağlık Bakanlığı'nın yenilenen ve yeni faaliyete geçen bin 549 hastanesi, 15 bin 121 birinci basamak sağlık kuruluşu, 1237 laboratuvarı, 973 Toplum Sağlığı, 138 Ağız ve Diş Sağlığı, 269 Sağlıklı Hayat, 585 Diyaliz, 188 Ruh Sağlığı Merkezi, 3 bin 494 Acil Yardım İstasyonu bulunuyor.

KOĞUŞ SİSTEMİ SONA ERDİ: 2002'de 49 olan hastanelerin ortalama yaşı 13 yıla kadar indi. Koğuş sistemi terk edilerek tek kişilik oda sistemi oluşturuldu.

ANNE ÖLÜM ORANI DÜŞTÜ

2002'de 58 MR varken rakam 1025'e, bilgisayarlı tomografi 323'ten 1371'e, diyaliz 4 bin 891'den 19 bin 289'a, acil sağlık istasyonu 481'den 3 bin 498'e, ambulans sayısı 618'den 5 bin 664'e yükseldi. Anne ölüm oranı (yüz bin canlı doğumda) 64'ten 13.5'e, bebek ölüm hızı (bin canlı doğumda) 29'dan 9.8'e geriledi.



2002'de 18 bin 934 olan nitelikli yatak sayısı 183 bin 21'e, 2 bin 214 olan yoğun bakım yatak sayısı 47 bin 971'e, hastane yatak sayısı 164 bin 471'den 270 bin 654'e yükseldi.