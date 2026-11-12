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Giriş Tarihi: 12.11.2026 11:43

Türkiye’nin ‘şifa deposu’ yöresel çorbalar haritasında saklı lezzet...

Yüzyıllardır sofraların baş tacı olan çorbalar, yalnızca bir başlangıç yemeği değil; adeta Anadolu'nun kültürel hafızası ve şifa deposu. Kelle Paça'dan Beyran çorbasına kadar uzanan zengin lezzet haritasında, özellikle Karadeniz'in dikenli doğasından kopup gelen o "saklı lezzet" besin değeriyle tüm dikkatleri üzerine çekiyor.

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Türkiye’nin ‘şifa deposu’ yöresel çorbalar haritasında saklı lezzet...
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Anadolu'nun kadim mutfak kültüründe çorba, her öğünün vazgeçilmezi olmanın ötesinde güçlü bir şifa kaynağı olarak kabul ediliyor.

Türkiye’nin ‘şifa deposu’ yöresel çorbalar haritasında saklı lezzet...

Kimi zaman düğünlerin ve bayramların geleneksel ikramı, kimi zaman ise kış günlerinin koruyucusu olarak öne çıkan tescilli lezzetler gelecek nesillere aktarılıyor.

Türkiye’nin ‘şifa deposu’ yöresel çorbalar haritasında saklı lezzet...

TÜRKİYE'NİN ŞİFA DEPOSU YÖRESEL ÇORBALAR LİSTESİ

1. Tatlı Çorbası

2. Mercimek Çorbası

3. Beyran Çorbası

4. Ezogelin Çorbası

5. Oğmaç Çorbası

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Türkiye’nin ‘şifa deposu’ yöresel çorbalar haritasında saklı lezzet...

6. Ayran Aşı Çorbası

7. İşkembe Çorbası

8. Tarhana Çorbası

9. Arabaşı Çorbası

10. Kelle Paça Çorbası

Türkiye’nin ‘şifa deposu’ yöresel çorbalar haritasında saklı lezzet...

HARİTANIN SAKLI LEZZETİ: MELOCAN ÇORBASI!

Türkiye'nin zengin çorba haritasında az bilinen ama besin değeriyle öne çıkan en özel saklı lezzet ise Karadeniz mutfağının (özellikle Ordu ve çevresinin) gözdesi Melocan Çorbası.

Türkiye’nin ‘şifa deposu’ yöresel çorbalar haritasında saklı lezzet...

Halk arasında diken ucu, kırçan, diken mancarı veya melevcen olarak bilinen melocan otu ile hazırlanan bu çorbanın en bilinen tarifi ise fasulyeli versiyonu.

Türkiye’nin ‘şifa deposu’ yöresel çorbalar haritasında saklı lezzet...

Ormanlık alanlarda, çalılıklarda ve doğal bitki örtüsü içerisinde kendiliğinden yetişen bu yabani bitki, dikenli yapısına rağmen özenle toplanarak sofralara taşınıyor.

Türkiye’nin ‘şifa deposu’ yöresel çorbalar haritasında saklı lezzet...

Özellikle ilkbahar aylarında taze ve genç sürgünleri toplanan melocan; yöre halkı tarafından çorbasının yanı sıra kavurma ve yumurtalı tariflerde de sıkça değerlendiriliyor.

Türkiye’nin ‘şifa deposu’ yöresel çorbalar haritasında saklı lezzet...

Son yıllarda doğal ve yöresel besinlere yönelenlerin radarına giren melocan, yalnızca kendine özgü aromasıyla değil içerdiği değerli bitkisel bileşenlerle de fark yaratıyor.

Türkiye’nin ‘şifa deposu’ yöresel çorbalar haritasında saklı lezzet...

Yenilebilir yabani bitkiler üzerine yapılan değerlendirmelerde melocanın lif, mineral ve antioksidan özellik gösterebilen bileşikler bakımından beslenmeye önemli katkılar sunduğu vurgulanıyor.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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Türkiye’nin ‘şifa deposu’ yöresel çorbalar haritasında saklı lezzet...
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