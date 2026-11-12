Türkiye’nin ‘şifa deposu’ yöresel çorbalar haritasında saklı lezzet...

Kimi zaman düğünlerin ve bayramların geleneksel ikramı, kimi zaman ise kış günlerinin koruyucusu olarak öne çıkan tescilli lezzetler gelecek nesillere aktarılıyor.
6. Ayran Aşı Çorbası
7. İşkembe Çorbası
8. Tarhana Çorbası
9. Arabaşı Çorbası
10. Kelle Paça Çorbası
HARİTANIN SAKLI LEZZETİ: MELOCAN ÇORBASI!
Türkiye'nin zengin çorba haritasında az bilinen ama besin değeriyle öne çıkan en özel saklı lezzet ise Karadeniz mutfağının (özellikle Ordu ve çevresinin) gözdesi Melocan Çorbası.
Halk arasında diken ucu, kırçan, diken mancarı veya melevcen olarak bilinen melocan otu ile hazırlanan bu çorbanın en bilinen tarifi ise fasulyeli versiyonu.
Ormanlık alanlarda, çalılıklarda ve doğal bitki örtüsü içerisinde kendiliğinden yetişen bu yabani bitki, dikenli yapısına rağmen özenle toplanarak sofralara taşınıyor.
Özellikle ilkbahar aylarında taze ve genç sürgünleri toplanan melocan; yöre halkı tarafından çorbasının yanı sıra kavurma ve yumurtalı tariflerde de sıkça değerlendiriliyor.
Son yıllarda doğal ve yöresel besinlere yönelenlerin radarına giren melocan, yalnızca kendine özgü aromasıyla değil içerdiği değerli bitkisel bileşenlerle de fark yaratıyor.