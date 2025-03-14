Türkiye’nin Süper Annesi: Tam 21 çocuk doğurdu! Sağlıklı yaşamın reçetesini verdi!

Hiç ağrı, sancı görmediler. Biberon da emzik de vermedim. Şimdikilerin hayatı doktorda geçiyor. 1984'e kadar isli çıra ışığında yaşadık. İlk elektrik geldiğinde çok şaşırmıştık. Kör olmasınlar diye, çocukların gözlerini bağlıyorduk. Şimdiki çocuklar ise ışıkta uyuyor. Kahvaltıda yöremize ait çorbalar pişiriyorduk. Ben halen eski usule göre besleniyorum. Arpa ekmeği çok sağlıklıydı" dedi. Necati Taşdemir, "Hiç dışarıda yemek yediğine şahit olmadım. Köy tavuğu, köy yemekleri, köy yumurtası; yani dışarıda kuzu da çevirsen gidip bir restoranda, lokantada oturup bir lokma yemek yemez. Kars'a giderdik, yemek yemeden gelirdi" dedi...