Türkiye’nin uzay misyonu gençlere hedef oldu

Milli Uzay Programı kapsamında aya insansız sert iniş hazırlıkları sürüyor. Türkiye 10 yılın sonunda Türkiye'nin dışa bağımlığının azaltılmasının yanında gençlerin de uzay farkındalığının artırılması hedefleniyor. İkinci adım olan "Uydu Üretiminin Tek Çatı Altına Toplanması ve Yerli Uydu Geliştirme Programı" ile de yeni nesil uydu geliştirme alanında dünya ile rekabet edebilecek ticari bir marka ortaya çıkarmak amaçlanıyor. Bu kapsamda geçen sene uzaya fırlatılan ilk yerli ve milli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A da Milli Uzay Programı'na hizmet ediyor. Baykar'ın yaptığı Fergani Uzay'ın ilk uydusu FGN-100-d1, Alçak Dünya Yörüngesi 'ne yerleşti. Böylece Türkiye'nin dört kolla sarıldığı uzay misyonu, her alanda güçlenmeye devam ediyor.Türkiye'nin Milli Uzay Programı kapsamında uzaya çıkan ilk Türk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu tam 1 sene önce bugün başlamıştı. Uzayda 13 farklı deney yapan Gezeravcı, aynı zamanda Türkiye'nin Milli Uzay Programı'nın 10 yıllık hedeflerine doğru ilk adımı atmıştı.