Türkiye’nin yeni yükselen gücü motor sporları ve spor turizmi

Aslen Diyarbakırlı olan Mahmut Nedim Akülke, İstanbul'a geldikten sonra öğrenim hayatını burada geçirdi ve turizm acenteliği yaparak iş hayatına atıldı. Ancak sporla tanışması, motor sporlarına olan tutkusunun başlangıcını oluşturdu. Yarışçı olarak başladığı motor sporlarında 40 yılı aşkın bir süreyi geride bırakan Akülke, günümüzde federasyonun yönetici kadrosunda yer alıyor. Akülke, "Motor sporları bir yaşam biçimidir. Hem yarışçıyken hem de spor yöneticisi olarak, bu sporun Türkiye'deki gelişimine katkı sağlamak benim için her zaman bir tutku oldu," diyerek bu alandaki heyecanını vurguluyor.

TÜRKİYENİN GLOBAL ARENADA YÜKSELEN YILDIZI

Türkiye Motosiklet Federasyonu, çok genç bir federasyon olmasına rağmen önemli başarılara imza atıyor. Akülke, "Federasyonumuzun sadece 21 yıllık bir geçmişi var, ancak bu süre zarfında dünya şampiyonu sporcular yetiştirdik, uluslararası organizasyonları ülkemize kazandırdık ve sporcu sayımız hızla arttığını ifade ediyor. Türkiye, dünya çapında ünlü organizasyonlara ev sahipliği yapıyor. Özellikle, aynı sezonda Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası, Dünya Hard Enduro Şampiyonası ve Dünya Motocross Şampiyonası gibi üst düzey üç organizasyonu bir arada düzenleyen tek federasyon olma özelliğine sahipler. Bu başarı, Türkiye'nin motor sporları alanındaki organizasyon yeteneğini gözler önüne seriyor.

TÜRKİYE'NİN COĞRAFYASI GELECEĞİ

Mahmut Nedim Akülke, "Türkiye'nin geleceği spor turizmindedir" diyerek Türkiye'nin coğrafi zenginlikleri, motor sporları için büyük bir potansiyel sunuyor. Dağlar, vadiler, kanyonlar ve ormanlarla çevrili ülkemiz, 12 ay boyunca spor yapılabilecek bir yapıya sahip olduğunu söyledi.

2008-2009 yıllarında Türkiye'de spor turizminin yeterince gelişmediğini fark eden Akülke, "Spor turizminin geleceği Türkiye'de" diyerek bu alanda önemli bir vizyon oluşturdu. 15 yıl önce hazırladıkları bir kitapçıkla, Türkiye'nin farklı köy ve kasabalarında spor turizmini yaygınlaştırmak için çalışmalar başlattılar. Bu çalışmalar, bugün Türkiye'nin farklı bölgelerinde, Afyonkarahisar, Kayseri, Antalya ve Tunceli gibi şehirlerde ulusal ve uluslararası organizasyonlarla büyük bir farkındalık yaratmış durumda.

MOTOR SPORLARI İLE YÜKSELEN EKONOMİ

Bu büyük organizasyonlar sadece spor dünyasında değil, aynı zamanda yerel ekonomilerde de büyük etkiler yaratıyor. Yabancı sporcuların ve izleyicilerin katıldığı yarışlar, bölgelere büyük bir ekonomik canlılık getiriyor. Konaklama, yeme-içme ve ulaşım gibi alanlarda büyük bir hareketlilik oluşuyor.

Akülke, "Dünya Motocross Şampiyonası 2018'de 5 bin izleyiciyle başlamışken, geçen yıl bu rakam 500 bine ulaştı. Artık bu organizasyonlar sadece bir yarış değil, kültürel ve sosyal etkinlik haline geliyor. Konserler, çocuklar için etkinlikler gibi programlar ekleyerek katılımcı sayısını artırıyoruz" diyor.

Bu organizasyonlar, şehirlerin ekonomilerine büyük katkı sağlıyor ve aynı zamanda sporu halk arasında daha geniş kitlelere yaymak adına önemli bir adım oluşturuyor. Artan izleyici kitlesi, sporun tabana yayılmasına olanak sağlıyor.

BİR YILA 3 ŞAMPİYONA

Mahmut Nedim Akülke, aynı yıl içinde üç farklı dünya şampiyonasını düzenleyeceklerini belirterek, "Bu şampiyonalar, Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası, Dünya Hard Enduro Şampiyonası ve Dünya Motocross Şampiyonası olarak planlanmış durumda. Bu organizasyonlar, Türkiye'ye büyük bir ekonomik katkı sağlayacak ve ülkenin uluslararası alandaki prestijini artıracak" dedi.

Bir diğer büyük hedef ise Haliç'te bir dünya şampiyonası düzenlemek. Akülke, bu hedefin bir gün mutlaka gerçekleşeceğine olan inancını vurguluyor ve henüz netleşmiş değil ama bu hayalimizi mutlaka gerçekleştireceğiz." Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun başarıları ve vizyonu, motor sporlarının sadece bir spor dalı değil, aynı zamanda büyük bir turizm ve ekonomik güç kaynağı olduğunu gözler önüne seriyor. Bu organizasyonlar, hem spora hem de bölgesel kalkınmaya büyük katkı sağlıyor ve Türkiye'yi uluslararası arenada daha da parlatmaya devam ediyor.