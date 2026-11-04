Türkiye’ye ilk kar ne zaman yağacak? Tarih verildi! İşte kar beklenen iller

Hava sıcaklıklarının batı kesimlerden başlayarak yurt genelinde azalacağı ve mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor. Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve çevresindeki yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışı ihtimali öne çıkarken, 6, 7 ve 8 Kasım tarihlerinde de bazı bölgelerde kar beklentisi devam ediyor. İşte Meteoroloji'nin resmi tahminleri ve Türkiye'de ilk karın görülebileceği iller...
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 4 Kasım 2026 tarihli haftalık tahmin raporunda, kar yağışı için öne çıkan tarih 5 Kasım Perşembe oldu.
MGM'nin tahminine göre 5 Kasım'da Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülebilecek. Aynı gün yurdun birçok bölgesinde sağanak yağış beklenirken hava sıcaklıklarının da düşeceği bildirildi.
Meteoroloji'nin 6 Kasım Cuma gününe ilişkin tahmininde de kar beklentisi devam ediyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusundaki yüksek bölgelerde karla karışık yağmur ve kar yağışı öngörülüyor.
Aynı gün Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sağanak yağış etkili olacak.
7 Kasım Cumartesi günü kar yağışının görülebileceği yüksek kesimler arasında Doğu Karadeniz'in iç bölgeleri, İç Anadolu'nun kuzeydoğusundaki yüksek alanlar ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu bulunuyor.
Bu tahminle birlikte özellikle yüksek rakımlı bölgelerde kış koşullarının etkisini artırması bekleniyor. Aynı gün Kayseri, Niğde, Sivas, Çankırı ve çevresinde sağanak yağış tahmin ediliyor. Ancak bu illerin şehir merkezleri için kar yağışı öngörülmüyor.
8 Kasım Pazar günü Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusundaki yüksek bölgelerde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.
Özellikle yüksek rakımlı alanlarda etkili olması beklenen yağışların, alçak kesimlerde sağanak şeklinde görülmesi tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 9-15 Kasım 2026 dönemini kapsayan orta ve uzun vadeli tahmininde de sıcaklıklarla ilgili dikkat çeken değerlendirmeler yer aldı.
Buna göre Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun güney kesimlerinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 3 ila 6 derece altında, diğer bölgelerin büyük bölümünde ise 1 ila 3 derece altında seyretmesi bekleniyor.
Yağışların Marmara, Ege, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun güney ve doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşeceği öngörülüyor. Ancak bu uzun vadeli rapor, belirli bir il için kesin kar yağışı tarihi vermiyor.
Kasım ayının ilk haftasına ilişkin MGM tahminlerinde İstanbul, Ankara ve İzmir şehir merkezleri için kar yağışı beklentisi bulunmuyor. Bu üç büyükşehirde yağışların ağırlıklı olarak yağmur şeklinde olması bekleniyor.
Kar yağışı beklentisi ise şimdilik Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yüksek rakımlı bölgelerinde yoğunlaşıyor. İç Anadolu'nun kuzeydoğusundaki yüksek kesimler de 7 Kasım tahmininde öne çıkıyor.
MGM'nin 4-10 Kasım haftalık hava tahmin raporunda, sıcaklıkların batı kesimlerden başlayarak yurt genelinde azalacağı ve mevsim normallerinin altına düşeceği bildirildi.
Özellikle yüksek kesimlerde kar yağışıyla birlikte ulaşımda aksamalar ve buzlanma gibi kış koşullarına karşı dikkatli olunması gerekiyor.