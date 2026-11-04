Türkiye’ye ilk kar ne zaman yağacak? Tarih verildi! İşte kar beklenen iller

Hava sıcaklıklarının batı kesimlerden başlayarak yurt genelinde azalacağı ve mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor. Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve çevresindeki yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışı ihtimali öne çıkarken, 6, 7 ve 8 Kasım tarihlerinde de bazı bölgelerde kar beklentisi devam ediyor. İşte Meteoroloji'nin resmi tahminleri ve Türkiye'de ilk karın görülebileceği iller...

METEOROLOJİ'DEN İLK KAR İÇİN TARİH: 5 KASIM

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 4 Kasım 2026 tarihli haftalık tahmin raporunda, kar yağışı için öne çıkan tarih 5 Kasım Perşembe oldu.

MGM'nin tahminine göre 5 Kasım'da Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülebilecek. Aynı gün yurdun birçok bölgesinde sağanak yağış beklenirken hava sıcaklıklarının da düşeceği bildirildi.