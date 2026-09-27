Türkiye’ye turizm ödülü

Türkiye, sürdürülebilir ve kapsayıcı turizm hamleleriyle uluslararası arenada büyük bir başarıya daha imza attı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy
, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının (TGA), İngiltere
'nin başkenti Londra
'da düzenlenen prestijli TTG Travel Industry Awards 2026'da bu yıl ilk kez verilen "Destination for Change" ödülünü kazandığını duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Ersoy, "Turizmde hedeflerimizi somut adımlarla hayata geçiriyoruz" dedi. Ödülün kazanılmasında, Türkiye'nin çevreye duyarlı ve herkes için erişilebilir turizm vizyonu doğrultusunda attığı somut adımlar belirleyici oldu. Özellikle 2022 yılında Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi (GSTC) ile hükümet düzeyinde başlatılan işbirliği kapsamında, 2 bin 500'ü aşkın konaklama tesisinin uluslararası sürdürülebilirlik sertifikası alması büyük övgü topladı. Bunun yanı sıra, farklı ihtiyaçlara sahip tüm bireylerin tatil imkânlarından eşit şekilde yararlanmasını sağlayan erişilebilir halk plajları projesi, Türkiye'nin kapsayıcı turizm yaklaşımının en güçlü kanıtı olarak sunuldu.