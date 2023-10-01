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Giriş Tarihi: 1.10.2023

Türkiye’yi ve İslam’ı çok seviyorum

Annesi bir Türk ile evlenince Kocaeli’ne yerleşen Makedon genç Müslüman oldu. Ljubomir, İslam’ın tüm inceliklerini öğrenmek için imam hatip lisesini tercih etti

AA
Türkiye’yi ve İslam’ı çok seviyorum
Makedonya'da doğan 13 yaşındaki Ljubomir Nikolovski, geçen yıl evlenen annesi Aneta Pirifan ile Karamürsel ilçesine geldi. Yaklaşık 6 ayda Türkçe öğrenen Nikolovski, çevresindeki insanlardan etkilenerek Müslüman olmaya karar verdi. Eğitim hayatını Karamürsel Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde sürdürmeyi tercih eden Nikolovski, İslam dininin incelikleri hakkında bilgi sahibi olmak istiyor.



Ljubomir Nikolovski, doğduğu Makedonya'dan annesinin bir Türk ile evlenmesi üzerine 1 yıl önce ayrıldığını söyledi. Türkiye'nin iyi olanaklara sahip olduğu gerekçesiyle eğitim hayatını yerleştiği Karamürsel ilçesinde sürdürmeye karar verdiklerini dile getiren Nikolovski, "Buraya geldim, Türkleri, Türkiye'yi ve İslam'ı çok seviyorum. Karamürsel'de Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde 9. sınıfa gidiyorum. 6 ayda Türkçe öğrendim. Öğretmenlerim Türkçe öğrenmeme yardımcı oldu. Evde Türkçe konuşuyoruz. Yeni arkadaşlarım, yeni bir eğitim sistemi, deniz kıyısında yeni bir hayatım var. Bu da beni iyi hissettiriyor" diye konuştu.



Nikolovski, Türkçe öğrenirken çevresinden gördüğü destek sayesinde zorlanmadığını belirterek, "Okulum da çok güzel. Burada Kur'an-ı Kerim okuma ve Arapça öğreneceğim" dedi.
Anne Aneta Pirifan da çocukken Türkiye'ye gelme hayalinin olduğunu belirterek, Makedonya'da Yunus Emre Enstitüsü'nde Türkçe eğitimi aldığını söyledi. Daha sonra evliliği nedeniyle 1 yıl önce geldiği Türkiye'de kendisini çok mutlu hissettiğini vurgulayan Pirifan, ülkesinde de Türklerle iç içe yaşadıklarını aktardı.

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Türkiye’yi ve İslam’ı çok seviyorum
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