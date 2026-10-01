Türklerin favori tatil rotasına vize geliyor! O ülke için son tarih

Balkanların dikkat çeken tatil rotalarından Karadağ'da uygulanacak yeni düzenleme, seyahat planlarını doğrudan etkileyecek. Vizesiz dönemin sona ermesiyle birlikte ülkeye gitmek isteyen Türk vatandaşlarının dikkat etmesi gereken tarihler ve yeni giriş şartları merak ediliyor.
KARADAĞ'DA VİZESİZ SEYAHAT DÖNEMİ SONA ERİYOR
Karadağ, Avrupa Birliği'nin vize politikasına uyum çalışmaları kapsamında Türkiye'nin de aralarında bulunduğu bazı ülkelere yönelik uygulamasını değiştiriyor. Karadağ Dışişleri Bakanlığı, 23 Temmuz 2026'da kabul edilen düzenlemeyle Türk vatandaşlarına yönelik vize şartının 1 Kasım 2026'da başlayacağını açıkladı.
Mevcut uygulamaya göre Türk vatandaşları 31 Ekim 2026'ya kadar 30 güne kadar vizesiz şekilde Karadağ'a giriş yapabiliyor.
SON VİZESİZ SEYAHAT TARİHİ BELLİ OLDU!
Karadağ'a seyahat etmeyi planlayan Türk vatandaşları açısından kritik tarih 31 Ekim 2026. Bu tarihe kadar mevcut vizesiz uygulama geçerli olacak. 1 Kasım 2026'dan itibaren ise bordo pasaport sahibi Türk vatandaşlarının Karadağ'a giriş için vize alması gerekecek.
HERKES İÇİN AYNI KURAL GEÇERLİ OLMAYACAK
Yeni düzenlemede bazı kişiler için farklı bir uygulama bulunuyor. Geçerli Schengen, ABD, Birleşik Krallık veya İrlanda vizesi bulunanlar ile bu ülkelerde geçerli oturum iznine sahip olanlar, belirli şartlar kapsamında Karadağ'a ayrıca Karadağ vizesi almadan giriş yapabilecek. Bu kişilerin Karadağ'da kalış süresi ise ilgili vize veya oturum izninin geçerlilik süresini aşamayacak.
VİZE KARARI HANGİ ÜLKELERİ KAPSIYOR?
Karadağ'ın vize politikasındaki değişiklik yalnızca Türkiye ile sınırlı değil. Ülkenin Avrupa Birliği'nin vize politikasıyla uyum süreci kapsamında farklı ülke vatandaşlarına yönelik de düzenlemeler yapıldı. Türkiye de yeni uygulamanın kapsamındaki ülkeler arasında bulunuyor.
NEDEN VİZE UYGULAMASI GETİRİLİYOR?
Karadağ yönetimi, değişikliği AB'nin vize politikasıyla uyum sağlama sürecinin bir parçası olarak açıklıyor. 23 Temmuz 2026'da kabul edilen düzenleme Türkiye'nin yanı sıra Belarus, Çin, Rusya ve Suudi Arabistan vatandaşlarını da kapsıyor.
Bu nedenle Karadağ'a özellikle Kasım 2026 ve sonrasında seyahat etmeyi planlayan Türk vatandaşlarının yeni vize şartlarını dikkate alması gerekiyor.
KARADAĞ NEDEN BU KADAR TERCİH EDİLİYOR?
Adriyatik kıyısındaki şehirleri, tarihi yerleşimleri ve doğal güzellikleriyle Karadağ, Türk vatandaşlarının yurt dışı seyahatlerinde tercih ettiği Balkan ülkeleri arasında yer alıyor. Kotor, Budva ve Perast gibi noktalar özellikle kısa süreli tatil planlarında öne çıkıyor.
SEYAHAT EDECEKLER BU AYRINTILARA DİKKAT ETMELİ
Karadağ'a seyahat etmeyi planlayanların, yolculuk öncesinde güncel giriş koşullarını kontrol etmesi gerekiyor. Özellikle 1 Kasım 2026 ve sonrasında yapılacak seyahatlerde vize şartının geçerli olup olmadığı, pasaport türü ve varsa başka ülkelerden alınmış vize veya oturum izinlerinin durumu dikkate alınmalı.