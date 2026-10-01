Türklerin favori tatil rotasına vize geliyor! O ülke için son tarih

HERKES İÇİN AYNI KURAL GEÇERLİ OLMAYACAK

Yeni düzenlemede bazı kişiler için farklı bir uygulama bulunuyor. Geçerli Schengen, ABD, Birleşik Krallık veya İrlanda vizesi bulunanlar ile bu ülkelerde geçerli oturum iznine sahip olanlar, belirli şartlar kapsamında Karadağ'a ayrıca Karadağ vizesi almadan giriş yapabilecek. Bu kişilerin Karadağ'da kalış süresi ise ilgili vize veya oturum izninin geçerlilik süresini aşamayacak.