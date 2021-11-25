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Giriş Tarihi: 26.11.2021

Turkovac hazır

BURAK ÇELİK BURAK ÇELİK
ANKARA
Turkovac hazır

Yerli Kovid-19 aşısı için Acil Kullanım Onayı’na müracaat edildiğini söyleyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Yıl bitmeden yaygın kullanıma gireceğini ümit ediyoruz” dedi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerli Kovid-19 aşısı Turkovac için dün Acil Kullanım Onayı'na müracaat edildiğinin müjdesini verdi. Bakan Koca'nın Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı açıklamalar ve sorulara verdiği yanıtları şöyle:

HER AŞAMASI ÜLKEMİZDE
Milletimiz için önemli bir müjdeyi vermek isterim. Yerli Kovid-19 inaktif aşımız Turkovac, bugün (dün) itibarıyla Acil Kullanım Onayı'na müracaat etmiştir. Hücreden aşıya kadar her aşaması ülkemizde ve ülkemiz bilim insanlarınca geliştirilen milli aşımızın ülkemize, milletimize ve tüm dünyaya hayırlı, uğurlu olmasını dilerim. Aşımızın yıl bitmeden yaygın kullanıma gireceğini ümit ediyoruz.

DEV AŞI AR-GE MERKEZİ
Hepimizi sevindirecek yeni bir müjdeyi vermek istiyorum; 50 bin metrekare büyüklüğünde olan Aşı Ar-Ge Üretim Merkezimizin projesi bitti, önümüzdeki günlerde ihalesini yapacağız. Dünyanın bu alandaki en modern, en gelişmiş merkezi olduğunu bildiğimiz tesisin inşaatını ise gelecek yılın sonunda bitirmek istiyoruz.

NÖBET YÜKÜ HAFİFLETİLECEK
Sağlık çalışanlarımızın çalışma şartlarını iyileştirmek ve özlük haklarını daha iyiye götürebilmek için elimizden geleni yapıyoruz. Başta asistanlarımız olmak üzere doktorlarımızın nöbet yükünü hafifletmek için düzenlemeler yapmaktayız.



40 BİN SAĞLIKÇI ATAMASI
944'ü hastane, 8 bini aile sağlığı merkezi olmak üzere 14 bini aşkın sağlık kuruluşumuzla hizmet veriyoruz. 160 bin yatak kapasitesiyle ülkemizin her köşesindeyiz. 1 milyon 240 bini aşan sağlık çalışanı ile 84 milyon insanımıza hızlı ve kaliteli sağlık hizmeti sunma gayreti içindeyiz. KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak yerleştirmeyle mülakat yapılmadan 30 bin sözleşmeli sağlık personeli alım süreci başlıyor. Ayrıca yine mülakat yapılmadan kurayla 10 bin sürekli işçi alımı da yapılıyor olacak.

YÜZDE 99'U AŞKIN TEMASLI TAKİBİ
Köy köy, mahalle mahalle, ev ev tarama yaparak yüzde 99'un üzerinde filyasyon ve temaslı takibi sağladık. Aşılarımızı ülkenin en ücra köşelere ulaştırdık. Sağlıkta kullanılan veri tabanlarını tek çatı altında entegre ettik.

ZOLGENSMA BİLİM KURULUNDA
SMA tedavisinde kullanılan Zolgensma isimli ilacın özellikle bazı hasta gruplarında faydalı olabileceğiyle ilgili yayınlar çıkmaya başladı. Bu nedenle SMA Bilim Kurulu gelecek hafta toplanmış olacak.

AŞIYA EN ERKEN ULAŞAN ÜLKELERDEN BİRİYİZ
Kovid-19 aşısına erken ulaşan ülkelerden biri olduk. Vatandaşlarımızın istedikleri aşıyı tercih ederek ücretsiz bir şekilde Kovid-19 aşısı olmalarını sağladık. Kovid-19'a yakalanan vatandaşlarımızı en son tıbbi imkânları kullanarak ülkemize getirdik. Ambulans uçaklarımızla kıtaları aşarak hasta vatandaşlarımıza ulaştık.

AŞILAMADA DÜNYA LİDERİYİZ
Nüfus büyüklüğüne oranla aşılama başarısında dünyadaki liderliğimizi korumaktayız. Son 10 yıllık süreçte aşı oranlarımız tüm dünyanın hedef olarak belirlediği oran olan yüzde 95 ve üzerinde seyretmektedir. Aşı kapsayıcılığımızın yüksek olması sayesinde aşı ile önlenebilir hastalıkların çoğunluğu kontrol altına alınmış, çiçek ve çocuk felci gibi hastalıkların da ülkemizde kökü kazınmıştır.

MUHALEFETE TEPKİ:

SEVİNMENİZİ BEKLERDİM
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerli Kovid-19 aşısı Turkovac'ın Acil Kullanım Onayı başvurusunun yapıldığını müjdeledi. Muhalefet sıralarından gelen tepkiler üzerine Bakan Koca, "Türkiye ve Türkiye bilim insanlarına güvenin. Bugün sevinmenizi beklerdim, anlıyorum ki üzülüyorsunuz" dedi.

TOPLAM 20 MİLYAR TL HARCAMA
Bakan Koca, "Kovid-19 pandemisi kapsamında; aşıların alımı için 17 milyar TL, koruyucu malzeme, ilaç ve tıbbi sarf malzeme vb. alımları için 2 milyar TL, personel ek ödemeleri için ise 1.7 milyar TL olmak üzere, toplamda 20.7 milyar TL cari harcama yapılmıştır" diye konuştu.

24 BİN 467 VAKA 222 CAN KAYBI
Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosuna göre, dün 363 bin 43 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 467 kişinin testi pozitif çıktı, 222 kişi yaşamını yitirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hayatın bir süre daha salgın koşullarında devam edeceği gerçeğine alışmamız gerekiyordu. Bu adaptasyonu çoğumuz sağladık. Bir kısmımızsa, salgın yokmuş gibi davranmayı seçiyor. Hepimiz için doğru olan, hayatı normale yaklaştırırken salgınla mücadelenin şartlarına da uymaktır" dedi.

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