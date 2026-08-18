TÜRKSAT 4A Frekans Ayarlama 2026: TKGS güncelleme nasıl yapılır? Türksat yeni frekans listesi

Çanak anten ayarları tam olmasına rağmen bazı kanalların göstermemesi veya liste dışı kalması, genellikle değişen transponder parametrelerinden kaynaklanır. 2026 yılı itibarıyla Türksat uydusundaki tüm yayınları eksiksiz alabilmek için uydu alıcınıza doğru şebeke tarama frekansını girmeniz yeterlidir. Türksat 4A uydu frekansı şöyle uygulanıyor:
Türksat Kanal Güncelleme Sistemi (TKGS), uydu alıcılarının veya kendinden uydulu Smart TV'lerin frekans değişikliklerini otomatik olarak algılamasını sağlayan bir teknolojidir. TKGS destekli cihazlar, Türksat uydusuna bağlandığı anda yeni eklenen, frekansı değişen veya yayından çıkan kanalları arka planda günceller. Eğer cihazınızda TKGS özelliği varsa, kurulum menüsünden bu modun "Otomatik" olarak açık olduğundan emin olmanız yeterlidir.
İşte adım adım güncelleme:
Cihazınızda TKGS bulunmuyorsa veya otomatik güncelleme çalışmıyorsa, tüm kanalları tek bir frekans üzerinden taratmak için "Şebeke Arama" (Network Search) özelliğini kullanmanız gerekir. Uydu alıcınızın kurulum menüsündeki Transponder (TP) ekle bölümüne aşağıdaki iki ana frekanstan birini girmeniz tüm listenin taranmasını sağlar:
1. Frekans: 12380 MHz
Polarizasyon: Dikey (V)
Sembol Oranı: 27500
FEC: 3/4
2. Frekans: 12423 MHz
Polarizasyon: Yatay (H)
Sembol Oranı: 30000
FEC: 3/4
|Kanal
|Frekans (MHz)
|Polarizasyon
|Sembol Oranı (SR)
|FEC
|TRT 1
|11958
|V (Dikey)
|27500
|5/6
|ATV
|12207
|H (Yatay)
|27500
|3/4
|Kanal D
|12245
|H (Yatay)
|27500
|5/6
|Star TV
|12015
|H (Yatay)
|27500
|3/4
|Show TV
|12303
|V (Dikey)
|27500
|3/4
|TV8
|11901
|V (Dikey)
|12500
|2/3
Cihaz türüne bağlı olarak menü isimleri küçük farklılıklar gösterse de manuel kanal arama adımları standarttır: