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Giriş Tarihi: 18.08.2026 16:19

TÜRKSAT 4A Frekans Ayarlama 2026: TKGS güncelleme nasıl yapılır? Türksat yeni frekans listesi

Televizyonunda kanalları kaybolan ve sinyal sorunu yaşayan binlerce izleyici, güncel Türksat 4A frekans listesini araştırıyor. Tüm kanalları tek seferde uydu alıcınıza yüklemenizi sağlayan Türksat Otomatik Kanal Güncelleme Sistemi (TKGS) ayarları adım adım uygulanıyor. İşte manuel arama yapmadan kanalları anında getiren en hızlı yöntem ve yeni TV frekans listesi TRT 1, ATV, Kanal D, Show TV, TV8, Star TV...

TÜRKSAT 4A Frekans Ayarlama 2026: TKGS güncelleme nasıl yapılır? Türksat yeni frekans listesi
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Çanak anten ayarları tam olmasına rağmen bazı kanalların göstermemesi veya liste dışı kalması, genellikle değişen transponder parametrelerinden kaynaklanır. 2026 yılı itibarıyla Türksat uydusundaki tüm yayınları eksiksiz alabilmek için uydu alıcınıza doğru şebeke tarama frekansını girmeniz yeterlidir. Türksat 4A uydu frekansı şöyle uygulanıyor:

TÜRKSAT OTOMATİK KANAL GÜNCELLEME (TKGS) NEDİR, NASIL ÇALIŞIR?

Türksat Kanal Güncelleme Sistemi (TKGS), uydu alıcılarının veya kendinden uydulu Smart TV'lerin frekans değişikliklerini otomatik olarak algılamasını sağlayan bir teknolojidir. TKGS destekli cihazlar, Türksat uydusuna bağlandığı anda yeni eklenen, frekansı değişen veya yayından çıkan kanalları arka planda günceller. Eğer cihazınızda TKGS özelliği varsa, kurulum menüsünden bu modun "Otomatik" olarak açık olduğundan emin olmanız yeterlidir.

İşte adım adım güncelleme:

  • Kumandanızdan Menü veya Ayarlar tuşuna basın.
  • Kurulum, Kanal Ayarları veya Uydu Ayarları bölümünü bulun.
  • Bu menünün altında TKGS Güncelleme, TKGS Kurulumu veya Otomatik Kanal Güncelleme seçeneğini arayın.
  • TKGS modunu "Otomatik" veya "Aktif" konuma getirin.
  • "Güncellemeyi Başlat" seçeneğini seçin. TV'niz birkaç saniye içinde Türksat'ın ana veri transponderına bağlanacak ve güncel kanal listesini (HD/SD ayrımı yapılmış ve sıralanmış şekilde) cihazınıza indirecektir. İşlem tamamlandığında TV'niz kapanıp açılabilir.
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2026 GÜNCEL TÜRKSAT 4A UYDU ARAMA FREKANS BİLGİLERİ

Cihazınızda TKGS bulunmuyorsa veya otomatik güncelleme çalışmıyorsa, tüm kanalları tek bir frekans üzerinden taratmak için "Şebeke Arama" (Network Search) özelliğini kullanmanız gerekir. Uydu alıcınızın kurulum menüsündeki Transponder (TP) ekle bölümüne aşağıdaki iki ana frekanstan birini girmeniz tüm listenin taranmasını sağlar:

TÜRKSAT YENİ FREKANS BİLGİLERİ

1. Frekans: 12380 MHz
Polarizasyon: Dikey (V)
Sembol Oranı: 27500
FEC: 3/4

2. Frekans: 12423 MHz
Polarizasyon: Yatay (H)
Sembol Oranı: 30000
FEC: 3/4

KANAL KANAL TV FREKANS GÜNCELLEME LİSTESİ

Kanal Frekans (MHz) Polarizasyon Sembol Oranı (SR) FEC
TRT 1 11958 V (Dikey) 27500 5/6
ATV 12207 H (Yatay) 27500 3/4
Kanal D 12245 H (Yatay) 27500 5/6
Star TV 12015 H (Yatay) 27500 3/4
Show TV 12303 V (Dikey) 27500 3/4
TV8 11901 V (Dikey) 12500 2/3

ADIM ADIM MANUEL FREKANS AYARLAMA VE KANAL TARAMA

Cihaz türüne bağlı olarak menü isimleri küçük farklılıklar gösterse de manuel kanal arama adımları standarttır:

  1. Televizyon veya uydu alıcısının kumandasından Menü veya Ayarlar tuşuna basın.
  2. Kurulum veya Kanal Arama başlığına gelin.
  3. Manuel Tarama veya TP Ekle/Düzenle seçeneğini tıklayın.
  4. Yukarıda belirtilen parametreleri eksiksiz şekilde yazın.
  5. Şebeke Arama (Network Search) seçeneğini mutlaka "Açık" konuma getirin.
  6. Aramayı Başlat butonuna basarak taramayı onaylayın. Şebeke arama açık olduğu için uydu alıcısı bu ana frekans üzerinden uydudaki diğer tüm aktif kanalları bulup listenizin sonuna ekleyecektir.
Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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