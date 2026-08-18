TÜRKSAT 4A Frekans Ayarlama 2026: TKGS güncelleme nasıl yapılır? Türksat yeni frekans listesi

TÜRKSAT OTOMATİK KANAL GÜNCELLEME (TKGS) NEDİR, NASIL ÇALIŞIR?

Türksat Kanal Güncelleme Sistemi (TKGS), uydu alıcılarının veya kendinden uydulu Smart TV'lerin frekans değişikliklerini otomatik olarak algılamasını sağlayan bir teknolojidir. TKGS destekli cihazlar, Türksat uydusuna bağlandığı anda yeni eklenen, frekansı değişen veya yayından çıkan kanalları arka planda günceller. Eğer cihazınızda TKGS özelliği varsa, kurulum menüsünden bu modun "Otomatik" olarak açık olduğundan emin olmanız yeterlidir.

İşte adım adım güncelleme: