Türksat 4A Uydu Frekans Ayarlama 2026: Güncel Otomatik Kanal Tarama ve Türksat Yeni Frekans Listesi

2026 GÜNCEL TÜRKSAT 4A FREKANS BİLGİLERİ

Tüm kanalları otomatik olarak taratıp listenize eklemenizi sağlayacak olan Türksat ana şebeke frekans değerleri şu şekildedir:

1. Frekans: 12380 MHz

Polarizasyon: Dikey (V)

Sembol Oranı: 27500

FEC: 3/4

2. Frekans: 12423 MHz

Polarizasyon: Yatay (H)

Sembol Oranı: 30000

FEC: 3/4

Bu iki frekans kombinasyonundan herhangi birini girerken "Şebeke Arama" (Network Search) seçeneğini mutlaka "Açık" konuma getirmelisiniz. Aksi takdirde sistem sadece o frekanstaki birkaç kanalı bulur ve genel güncelleme gerçekleşmez.