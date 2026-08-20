Türksat 4A Uydu Frekans Ayarlama 2026: Güncel Otomatik Kanal Tarama ve Türksat Yeni Frekans Listesi

Türksat uydusunda yapılan periyodik düzenlemelerin ardından televizyon ekranlarında "Sinyal Yok" uyarısıyla karşılaşan kullanıcılar, güncel kanal arama yöntemlerini araştırıyor. Uydu alıcılarında tek tek frekans girmek yerine şebeke tarama özelliğini aktif ederek tüm televizyon kanallarını eksiksiz yüklemek mümkün. İşte, yeni Türksat frekans ayarları:
Tüm kanalları otomatik olarak taratıp listenize eklemenizi sağlayacak olan Türksat ana şebeke frekans değerleri şu şekildedir:
1. Frekans: 12380 MHz
Polarizasyon: Dikey (V)
Sembol Oranı: 27500
FEC: 3/4
2. Frekans: 12423 MHz
Polarizasyon: Yatay (H)
Sembol Oranı: 30000
FEC: 3/4
Bu iki frekans kombinasyonundan herhangi birini girerken "Şebeke Arama" (Network Search) seçeneğini mutlaka "Açık" konuma getirmelisiniz. Aksi takdirde sistem sadece o frekanstaki birkaç kanalı bulur ve genel güncelleme gerçekleşmez.
Uydu alıcınızın veya kendinden uydulu Smart TV'nizin kumandasından Menü (Menu) veya Ayarlar tuşuna basarak Kurulum / Kanal Ayarları bölümüne geçin. Açılan ekranda Manuel Kanal Arama ya da TP Listesi seçeneğini bulun. Yukarıda belirtilen frekans değerlerini cihaza tanımladıktan sonra en kritik aşama olan "Şebeke Taraması" (Network Search) seçeneğini "Açık" (On) konuma getirin. Taramayı başlattığınızda sistem, Türksat 4A üzerindeki bağlı tüm güncel kanalları otomatik olarak bulup hafızaya alacaktır.
Eğer televizyonunuz veya dahili uydu alıcınız TKGS destekli ise frekans değerlerini elle girmenize hiç gerek kalmaz. TKGS özellikli cihazlar, TÜRKSAT üzerindeki değişen frekansları arka planda otomatik olarak günceller. TV ayarlarınızdan TKGS Güncelleme menüsüne gelip "Arka Plan Güncelleme" seçeneğini açık tutarak kanal listenizin her zaman sıralı ve güncel kalmasını sağlayabilirsiniz.
|Kanal
|Frekans (MHz)
|Polarizasyon
|Sembol Oranı (SR)
|FEC
|TRT 1
|11958
|V (Dikey)
|27500
|5/6
|ATV
|12207
|H (Yatay)
|27500
|3/4
|Kanal D
|12245
|H (Yatay)
|27500
|5/6
|Star TV
|12015
|H (Yatay)
|27500
|3/4
|Show TV
|12303
|V (Dikey)
|27500
|3/4
|TV8
|11901
|V (Dikey)
|12500
|2/3