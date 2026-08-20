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Giriş Tarihi: 20.08.2026 09:29

Türksat 4A Uydu Frekans Ayarlama 2026: Güncel Otomatik Kanal Tarama ve Türksat Yeni Frekans Listesi

Televizyon yayınlarında kesintisiz seyir keyfi sürdürmek isteyenler için Türksat 4A frekans ayarlama adımları yenilendi. Şebeke arama frekans bilgileri üzerinden manuel veya otomatik kanal güncellemesini saniyeler içinde tamamlayarak tüm HD kanalları listenize ekleyebilirsiniz. İşte adım adım en kolay Türksat 4A frekans güncelleme rehberi.

Türksat 4A Uydu Frekans Ayarlama 2026: Güncel Otomatik Kanal Tarama ve Türksat Yeni Frekans Listesi
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Türksat uydusunda yapılan periyodik düzenlemelerin ardından televizyon ekranlarında "Sinyal Yok" uyarısıyla karşılaşan kullanıcılar, güncel kanal arama yöntemlerini araştırıyor. Uydu alıcılarında tek tek frekans girmek yerine şebeke tarama özelliğini aktif ederek tüm televizyon kanallarını eksiksiz yüklemek mümkün. İşte, yeni Türksat frekans ayarları:

2026 GÜNCEL TÜRKSAT 4A FREKANS BİLGİLERİ

Tüm kanalları otomatik olarak taratıp listenize eklemenizi sağlayacak olan Türksat ana şebeke frekans değerleri şu şekildedir:

1. Frekans: 12380 MHz
Polarizasyon: Dikey (V)
Sembol Oranı: 27500
FEC: 3/4

2. Frekans: 12423 MHz
Polarizasyon: Yatay (H)
Sembol Oranı: 30000
FEC: 3/4

Bu iki frekans kombinasyonundan herhangi birini girerken "Şebeke Arama" (Network Search) seçeneğini mutlaka "Açık" konuma getirmelisiniz. Aksi takdirde sistem sadece o frekanstaki birkaç kanalı bulur ve genel güncelleme gerçekleşmez.

ADIM ADIM OTOMATİK UYDU KANAL TARAMASI NASIL YAPILIR?

Uydu alıcınızın veya kendinden uydulu Smart TV'nizin kumandasından Menü (Menu) veya Ayarlar tuşuna basarak Kurulum / Kanal Ayarları bölümüne geçin. Açılan ekranda Manuel Kanal Arama ya da TP Listesi seçeneğini bulun. Yukarıda belirtilen frekans değerlerini cihaza tanımladıktan sonra en kritik aşama olan "Şebeke Taraması" (Network Search) seçeneğini "Açık" (On) konuma getirin. Taramayı başlattığınızda sistem, Türksat 4A üzerindeki bağlı tüm güncel kanalları otomatik olarak bulup hafızaya alacaktır.

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TKGS (TÜRKSAT KANAL GÜNCELLEME SİSTEMİ) İLE OTOMATİK KURULUM

Eğer televizyonunuz veya dahili uydu alıcınız TKGS destekli ise frekans değerlerini elle girmenize hiç gerek kalmaz. TKGS özellikli cihazlar, TÜRKSAT üzerindeki değişen frekansları arka planda otomatik olarak günceller. TV ayarlarınızdan TKGS Güncelleme menüsüne gelip "Arka Plan Güncelleme" seçeneğini açık tutarak kanal listenizin her zaman sıralı ve güncel kalmasını sağlayabilirsiniz.

KANAL KANAL TÜRKSAT 4A UYDU FREKANSI

Kanal Frekans (MHz) Polarizasyon Sembol Oranı (SR) FEC
TRT 1 11958 V (Dikey) 27500 5/6
ATV 12207 H (Yatay) 27500 3/4
Kanal D 12245 H (Yatay) 27500 5/6
Star TV 12015 H (Yatay) 27500 3/4
Show TV 12303 V (Dikey) 27500 3/4
TV8 11901 V (Dikey) 12500 2/3
Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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Türksat 4A Uydu Frekans Ayarlama 2026: Güncel Otomatik Kanal Tarama ve Türksat Yeni Frekans Listesi
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