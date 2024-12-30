Türküler eşliğinde müzik aletlerini tanıtıyor

Diyarbakır'da okulları gezen müzik öğretmeni, türküler eşliğinde öğrencilere müzik aletlerini tanıtıyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi görevlisi ve İl Müzik Koordinatörü Muhammed Tarhan, müzik aletlerini ve Türk Halk Müziğini tanıtmak amacıyla "Bir Kültür Bir Müzik Projesi"ni hazırladı. Bu yıl okulların açılmasıyla proje kapsamında haftanın belirli günlerinde bağlama, cura, tambur, kanun, arbane (vurmalı bir çalgı) gibi müzik aletleriyle okullara giden Tarhan, öğrencilere enstrümanları tanıtıyor.