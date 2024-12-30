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Giriş Tarihi: 30.12.2024

Türküler eşliğinde müzik aletlerini tanıtıyor

Türküler eşliğinde müzik aletlerini tanıtıyor
Diyarbakır'da okulları gezen müzik öğretmeni, türküler eşliğinde öğrencilere müzik aletlerini tanıtıyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi görevlisi ve İl Müzik Koordinatörü Muhammed Tarhan, müzik aletlerini ve Türk Halk Müziğini tanıtmak amacıyla "Bir Kültür Bir Müzik Projesi"ni hazırladı. Bu yıl okulların açılmasıyla proje kapsamında haftanın belirli günlerinde bağlama, cura, tambur, kanun, arbane (vurmalı bir çalgı) gibi müzik aletleriyle okullara giden Tarhan, öğrencilere enstrümanları tanıtıyor.
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Türküler eşliğinde müzik aletlerini tanıtıyor
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