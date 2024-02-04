Türküler umut olacak

Kanserle mücadelede, yalnızca tıbbi tedavi değil, süreç yönetimi, manevi destek, moral ve motivasyon da son derece önemli.Bu anlayışla, Türk Hematoloji Vakfı, kanserle mücadeleyi 'Stratejik Kanser Yönetimi' kavramı altında ele alıyor. Kanser sürecinde yaşanan ekonomik zorluklar, psikolojik baskılar ve sosyal izolasyon gibi ikincil sorunların üstesinden gelmede, bu kolektif ruhun ve manevi desteğin önemi büyük. Kanser hastalarının geleceğine umut katmak için Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla 10 Şubat saat 19:30'da Ankara Resim ve Heykel Müzesinde "Türküler Umudumuz Olsun konseri düzenlenecek.