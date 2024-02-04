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Giriş Tarihi: 5.2.2024

Türküler umut olacak

Kanser tedavi sürecinde kolektif ruh ve manevi desteğin önemi büyük. Kanser hastalarının geleceğine umut katmak için 10 Şubat’ta ‘Türküler Umudumuz Olsun’ konseri düzenlenecek

BURCU ŞEN BURCU ŞEN
Türküler umut olacak
Kanserle mücadelede, yalnızca tıbbi tedavi değil, süreç yönetimi, manevi destek, moral ve motivasyon da son derece önemli.
Bu anlayışla, Türk Hematoloji Vakfı, kanserle mücadeleyi 'Stratejik Kanser Yönetimi' kavramı altında ele alıyor. Kanser sürecinde yaşanan ekonomik zorluklar, psikolojik baskılar ve sosyal izolasyon gibi ikincil sorunların üstesinden gelmede, bu kolektif ruhun ve manevi desteğin önemi büyük. Kanser hastalarının geleceğine umut katmak için Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla 10 Şubat saat 19:30'da Ankara Resim ve Heykel Müzesinde "Türküler Umudumuz Olsun konseri düzenlenecek.
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Türküler umut olacak
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