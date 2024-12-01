Turkuvaz ailesinin acı günü

Turkuvaz Medya Grubu Medya İnsan Kaynakları Direktörü Arzu Ardiç Çil'in babası Feruh Ardiç son yolculuğuna uğurlandı. Geçirdiği rahatsızlık sonucu 77 yaşında vefat eden Ardiç'in cenazesi Bostancı'daki Tatarağa Camii'ne getirildi. Babasını kaybeden Arzu Ardiç Çil'i cenazede Turkuvaz Medya Grubu'ndaki çalışma arkadaşları ve yöneticileri yalnız bırakmadı.Turkuvaz Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serhat Albayrak da Ardiç'in vefatı üzerine başsağlığı dileğinde bulundu. Feruh Ardiç'in cenazesi öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Küçükyalı Mezarlığı'nda toprağa verildi.