Turkuvaz Medya Grubu'nun "Yüzyıllık Hayaller" sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu

Turkuvaz Medya Grubu tarafından düzenlenen, Yüzyıllık Hayaller Sergisi Atatürk Kültür Merkezi'nde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla açıldı. Serginin açılışına İstanbul Valisi Davut Gül, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Beyoğlu Kaymakamı Can Aksoy, Radyo ve Televizyon Üst Kurul Başkanı Ebubekir Şahin, Devlet Opera Ve Bale Genel Müdürü Bedri Tan Sağtürk, Devlet Opera ve Bale Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Volkan Ersoy, Radyo ve Televizyon Üst Kurul Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu, Teknik Direktör Mustafa Denizli, İş insanı Süleyman Orakçıoğlu, Oyuncu Fadik Sevin Atasoy, Modacı Levon Kordonciyan, Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü ve Köşe Yazarı Dilek Güngör, A Para Yayın Koordinatörü ve A Haber Ekonomi Müdürü Özlem Doğaner, yazarlar Yavuz Donat, Levent Tüzemen katıldı.

Törende konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Türkiye'mizin 100'üncü yılında Kültür ve Turizm Bakanı olarak görev yapmak benim için büyük bir onur... Bu onuru hakkıyla yaşamak için 5 yılı aşkın süredir görevimizin başındayız. Ben ve ekibim ülkemizin geleceğine imza atacak projeleri bir bir hayata geçirdik. Atatürk Kültür Merkezi, CSO'nun yeni binası, Rami Kütüphanesi, Kız Kulesi'nin restorasyonu, Atlas Sineması, Sümela Manastırı'nın restorasyonunu gerçekleştirdik... Yurt dışına çıkarılan eserlerimizin yeniden ait oldukları topraklara getirilmesini sağladık. Kültür ve sanatı ülkemizin dört bir yanına yaydık. Türkiye Kültür Yolu Festivallerini bu sene 11 ilde gerçekleştirdik. Kültür, sanat ve turizmin birbirini desteklediği bir ekosistemi hayata geçirdik." diye konuştu.

"Ülkemizin tanıtımını dünya çapında yaptık. Türkiye'mizi küresel bir marka haline getirdik" diyen Bakan Ersoy şöyle devam etti: "Deniz-kum-güneş üçgenine sıkıştıran Türk turizmini çeşitlendirdik. Türkiye'mizi arkeoloji alanında dünyanın sayılı ülkelerinden biri haline getirdik. İstanbul'u kruvaziyer turizminde lider hale konuma getirdik. Birçok ilimizi de bu rotaya ekleyeceğiz...Dünyada turizmde en yaygın ve en iyi standartları belirleyen Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi (GSTC) ile hükümet nezdinde anlaşma imzaladık. Ulusal Sürdürülebilir Turizm Programını hazırladık. UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki sayımızı katladık. Tarihimize sahip çıkmak için Çanakkale Alan Başkanlığı'nı kurduk. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına armağan olarak gerçekleştirdiğimiz, "100'üncü yılımıza 100 kütüphane" projesi ile gençlerimize ve çocuklarımıza okuma sevgisini aşılamak istedik. Ülkemizin aydınlık geleceği için nice projeler var ama kısaca yaptıklarımızı sizlerle paylaştım... Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yaşını kutlarken eserlerle anılmanın gururunu yaşıyoruz. Türkiyemizi parlak bir geleceğin beklediğine inancım tamdır."

Açılış konuşmalarının ardından, gerçekleşen ikili sohbetlerde Yavuz Donat ile Süleyman Orakçıoğlu, Levent Tüzemen ile Mustafa Denizli, Doç. Dr. Mehmet Şakiroğlu ile Doç. Dr. Şebnem Özdemir ve Fadik Sevin Atasoy ile Levon Kordonciyan bir araya geldiler. Yüzyıllık Hayaller Sergisi, Turkuvaz Medya arşivlerinde bulunan, Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana Türkiye'nin gündeminde önem arz eden olaylara ilişkin görsellerden oluşturuldu. Toplam 155 fotoğraf ve gazete kupüründen oluşan sergi, dönemlerinin en önemli olaylarını resmediyor. Yüzyıllık Hayaller Sergisi 28-30 Ekim tarihleri arasında Çok Amaçlı Salon'da devam edecek.