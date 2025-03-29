Turkuvaz’da ramazan rüya gibi geçti

Manevi iklimin bütün benliğimizi kuşattığı ramazan-ı şerif ayı sona erdi. Af ve mağfiret kapılarının ardına kadar açıldığı bu mübarek zaman dilimi, gönüllere de hoş bir tat bırakarak aramızdan ayrıldı. Yerli ve milli medyanın gür sesi Turkuvaz Medya'da ise bir ramazan klasiği haline gelen programlar yine dopdolu geçti. "Nihat Hatipoğlu ile İftar"a katılan konuklar hislerini SABAH ekibiyle paylaştı. Programa katılmanın heyecanını yaşayan misafirler, Nihat Hatipoğlu'na İslam'a dair sorularını yöneltti, ardından ezan sesiyle birlikte Turkuvaz iftar çadırında hep birlikte oruçlarını açtı.

Halil Tutar: Burası harikaydı. Program mükemmeldi. Grubunuzun misafirperverliği on numaraydı. Unutulmaz bir ramazan geçirdik.

Atiye Topuz: Programlar dolu dolu geçti. Gençlerin de ilgisi yoğun. Konuk karşılama olsun, program sonrasındaki iftar yemekleri ve ikramları olsun her şey oldukça özenli ve güzeldi.

Filiz Okyay: Çok memnun kaldık. Her şey çok güzeldi. Hocamızın sohbetleri ramazana başka bir boyut kattı. Turkuvaz Medya'nın ev sahipliği için teşekkür ediyoruz. Ramazana farklı bir boyut kattı, bizler açısından. Buradan oldukça mutlu ayrılıyoruz. Turkuvaz unutulmaz bir ramazan ayı yaşattı bütün konuklarına ve izleyicilerine.

Nail Çay: Medya grubunuzun, bu süreçteki ev sahipliği oldukça iyiydi. Yemekleriniz, ikramlarınız, çalışanlarınızın samimiliği, bizi oldukça memnun etti.

Kıymet Akıner: Her şey çok harikaydı. İftar öncesi katıldığımız Nihat Hoca'nın programı bize çok şey kattı. Ramazan-ı şerif ayımız bir başka güzel geçti.