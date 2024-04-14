TUS sonuçları 2024 sorgulama | ÖSYM ile TUS/1 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?

Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS/1) ardından sonuç tarihi ÖSYM takviminde yerini aldı. Adaylar, sonuçların erken açıklanma ihtimali üzerinde de duruyor. Ardından tercih işlemlerinin başlayacağı süreçte heyecan dorukta. Peki; 2024 TUS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, TUS sonuçları sorgulama ekranı:

TUS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS/1) sınav sonuçları 17 Nisan günü ilan edilecek. Adaylar sonuçlarına "sonuc.osym.gov.tr" adresinden ulaşacak.

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TUS 2024 PUANI NASIL HESAPLANIR?

TUS'a ilişkin tüm hesaplama, değerlendirme ve yerleştirme işlemleri bilgisayar ortamında yapılacak.

Çoktan seçmeli sorulardan oluşan Mesleki Bilgi Sınavında, adayların iki testin her birindeki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecek. Bu ham puanlar, her test için ayrı olmak üzere, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecek.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacak.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacak.

SINAV SONUÇLARI İLGİLİ DÖNEM İÇİN GEÇERLİ OLACAK

Sınav sonuçları ve sınav sonuçlarına göre bir eğitim programına yerleştirilen adayların hakları yalnız ilgili sınav dönemi için geçerlidir. Adayların hak kaybı yaşamamaları için bir sonraki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınav Sonuçları açıklanana kadar atamalarının yapılarak uzmanlık eğitimine başlamış olmaları gerekmektedir. Ancak durumu, 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık

Hizmetleri Temel Kanununun Ek 5 inci maddesi kapsamında olan adayların hakları saklıdır.

Adaylar, yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra, yerleştikleri kuruma atanmak için gereken koşulları taşımaları kaydıyla bu kurumlardaki uzmanlık öğrencileri için belirlenen kadrolara atanırlar.