TUS SONUÇLARI AÇIKLANDI! 2024 TUS/1 sonuçları açıklandı mı, nereden nasıl öğrenilir? Sonuç sorgulama ekranı

Doktorluğa ilk adım sınavı olan TUS/1'e katılım sağlayan adaylar "TUS sonuçları" araştırmasına başladı. Adaylar, sınav sonuç bilgilerine "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecek. Peki, ÖSYM ile 2024 TUS sonuçları nasıl öğrenilir? İşte detaylar…
TUS SONUÇLARI AÇIKLANDI!
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS/1) 17 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirildi. TUS sonuçları açıklanma tarihi ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi ile belli oldu.
Buna göre; TUS sınav sonuçları, 17 Nisan 2024 Çarşamba bugün açıklandı!
Adaylar, sonuçlarına "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecek.
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DEĞERLENDİRME İŞLEMİ
4.1. TUS'a ilişkin tüm hesaplama, değerlendirme ve yerleştirme işlemleri bilgisayar ortamında yapılacaktır.
4.2. Çoktan seçmeli sorulardan oluşan Mesleki Bilgi Sınavında, adayların iki testin her birindeki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir.
Bu ham puanlar, her test için ayrı olmak üzere, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Hesaplanan standart puanlar kullanılarak,
Tıp fakültesi mezunu adaylar için aşağıda belirtilen ağırlık katsayıları kullanılarak adayların Ağırlıklı Klinik Tıp Bilimleri Puanı (Ağırlıklı K), Ağırlıklı Temel Tıp Bilimleri Puanı (Ağırlıklı T) ve talep eden adaylara Sözleşmeli Aile Hekimleri İçin Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Başvuru Puanı (Ağırlıklı A) hesaplanacaktır.
Tıp dışı meslek mensubu adaylar için aşağıda belirtilen ağırlık katsayıları kullanılarak adayların Ağırlıklı Temel Tıp Bilimleri Puanı (Ağırlıklı T) hesaplanacaktır. Adayların Ağırlıklı K, Ağırlıklı T ve Ağırlıklı A puanları, aşağıdaki dönüşüm formülünde kullanılarak adayların en yükseği 85 olan K, T ve A puanları hesaplanacaktır.
TUS NEDİR?
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ya da Tıpta Uzmanlık Sınavı, Türkiye'de tıp fakültesi mezunlarının uzmanlık eğitimi için gereken branş seçme sınavıdır. Sınava ayrıca veteriner, eczacılık, kimya, biyoloji veya tıbbi biyolojik bilimler fakültelerinden mezun olanlar da başvurabilir.