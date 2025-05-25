Haberler Yaşam Haberleri Tutak’ta feci kaza! Muhtar Fırat Öztürk hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 25.5.2025 22:56 Son Güncelleme: 25.5.2025 23:37

Tutak’ta feci kaza! Muhtar Fırat Öztürk hayatını kaybetti

Ağrı’nın Tutak ilçesinde meydana gelen feci kazada, Keşan Köyü Muhtarı Fırat Öztürk yaşamını yitirdi.

Recep ÇİRİK Recep ÇİRİK
Tutak’ta feci kaza! Muhtar Fırat Öztürk hayatını kaybetti

Ağrı'nın Tutak ilçesine bağlı Yukarı Kargalık köyü mevkiinde akşam saatlerinde yaşanan trafik kazasında, Keşan Köyü Muhtarı Fırat Öztürk yönetimindeki otomobil şarampole devrildi. Edinilen bilgilere göre, virajı alamayan Öztürk, direksiyon hakimiyetini kaybetti ve araç kontrolden çıkarak devrildi.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Fırat Öztürk'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz muhtarın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Tutak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Tutak’ta feci kaza! Muhtar Fırat Öztürk hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz