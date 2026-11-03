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Giriş Tarihi: 03.11.2026 11:03

Tuttuğu balık milyon dolarlık servet getirdi! Balıkçılık dünyasında tarihi rekor

Balık tutmak kimileri için keyifli bir hobi, kimileri içinse profesyonel bir spor. Ancak ABD'de düzenlenen bir yarışmada kazanılan ödül, balıkçılığın ulaştığı boyutu gözler önüne serdi. Kentuckyli balıkçı Matt Robertson, rakiplerini geride bırakarak 1 milyon 250 bin dolarlık ödülün sahibi oldu. Rekor kazanç, profesyonel olta balıkçılığı tarihinde bir ilk olarak kayıtlara geçti.

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Tuttuğu balık milyon dolarlık servet getirdi! Balıkçılık dünyasında tarihi rekor
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ABD'nin Tennessee eyaletindeki Old Hickory Gölü'nde 31 Ekim'de düzenlenen turnuva, profesyonel balıkçılık dünyasında büyük heyecana sahne oldu.

Tuttuğu balık milyon dolarlık servet getirdi! Balıkçılık dünyasında tarihi rekor

Kentucky'nin Kuttawa kentinden yarışmaya katılan Matt Robertson, final gününde yakaladığı balıklarla rakiplerini geride bırakarak 1,25 milyon dolar kazandı.

Tuttuğu balık milyon dolarlık servet getirdi! Balıkçılık dünyasında tarihi rekor

FİNALDE 9,13 KİLOGRAMLIK BALIK YAKALADI

Üç gün süren organizasyonda toplam 25,43 kilogram ağırlığında balık yakalayan Robertson, final gününde ise beş balığın toplam ağırlığını 9,13 kilograma çıkardı.

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Tuttuğu balık milyon dolarlık servet getirdi! Balıkçılık dünyasında tarihi rekor

Final gününe kalan 15 yarışmacının önceki günlerdeki ağırlıkları sıfırlandı ve şampiyonluk mücadelesi tek günlük performansa göre belirlendi.

Tuttuğu balık milyon dolarlık servet getirdi! Balıkçılık dünyasında tarihi rekor

Robertson, finaldeki performansıyla diğer 14 rakibini geride bırakarak birinciliğe ulaştı.

Tuttuğu balık milyon dolarlık servet getirdi! Balıkçılık dünyasında tarihi rekor

Yarışmanın ardından büyük sevinç yaşayan balıkçı, kazandığı ödülün hayatını önemli ölçüde değiştireceğini söyledi.

Tuttuğu balık milyon dolarlık servet getirdi! Balıkçılık dünyasında tarihi rekor

BALIKÇILAR İÇİN SONAR SINIRLAMASI GETİRİLDİ

Turnuvada modern balıkçılığın en çok tartışılan ekipmanlarından biri olan canlı sonar teknolojisine de sınırlama getirildi.

Tuttuğu balık milyon dolarlık servet getirdi! Balıkçılık dünyasında tarihi rekor

Balıkların su altındaki hareketlerini ekranda gerçek zamanlı gösteren sistem, yarışmanın ilk iki gününde sporcuların yalnızca birer gün kullanabileceği şekilde düzenlendi.

Tuttuğu balık milyon dolarlık servet getirdi! Balıkçılık dünyasında tarihi rekor

Final gününde ise ilk 15'e kalan yarışmacılara canlı sonar kullanımı için üç saatlik süre tanındı.

Tuttuğu balık milyon dolarlık servet getirdi! Balıkçılık dünyasında tarihi rekor

Böylece sporcuların hem teknolojiden yararlanması hem de geleneksel balıkçılık becerilerini göstermesi hedeflendi.

Haber Girişi Duygu Aksoy - Editör

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Tuttuğu balık milyon dolarlık servet getirdi! Balıkçılık dünyasında tarihi rekor
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