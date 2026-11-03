Tuttuğu balık milyon dolarlık servet getirdi! Balıkçılık dünyasında tarihi rekor

Kentucky'nin Kuttawa kentinden yarışmaya katılan Matt Robertson, final gününde yakaladığı balıklarla rakiplerini geride bırakarak 1,25 milyon dolar kazandı.
Final gününe kalan 15 yarışmacının önceki günlerdeki ağırlıkları sıfırlandı ve şampiyonluk mücadelesi tek günlük performansa göre belirlendi.
Robertson, finaldeki performansıyla diğer 14 rakibini geride bırakarak birinciliğe ulaştı.
Yarışmanın ardından büyük sevinç yaşayan balıkçı, kazandığı ödülün hayatını önemli ölçüde değiştireceğini söyledi.
BALIKÇILAR İÇİN SONAR SINIRLAMASI GETİRİLDİ
Turnuvada modern balıkçılığın en çok tartışılan ekipmanlarından biri olan canlı sonar teknolojisine de sınırlama getirildi.
Balıkların su altındaki hareketlerini ekranda gerçek zamanlı gösteren sistem, yarışmanın ilk iki gününde sporcuların yalnızca birer gün kullanabileceği şekilde düzenlendi.
Final gününde ise ilk 15'e kalan yarışmacılara canlı sonar kullanımı için üç saatlik süre tanındı.