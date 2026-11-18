Klasik tuvalet fırçalarında karşılaşılan sorunlardan biri, sık kılların arasında suyun ve kir kalıntılarının birikebilmesi. Bazı yeni nesil başlıklarda ise aralıkların daha geniş tutulmasıyla suyun daha rahat akması amaçlanıyor.

Bununla birlikte başlık ne kadar modern olursa olsun, temizlendikten sonra uygun şekilde kurutulması gerekiyor.