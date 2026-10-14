Tuvalet kullanımına kısıtlama geldi! O bölgede büyük su krizi: İşte şaşırtan yasaklar...

Doğal su kaynakları kuruyan adaya artık anakaradan dev gemilerle içme ve kullanma suyu taşınıyor. Ada halkının tepkisini çeken bu katı kısıtlamaların, yağışlar normal seviyeye dönene kadar gevşetilmeyeceği açıklandı. Yetkililer, adaya gelecek kişilerin su tüketimi konusunda son derece disiplinli olması gerektiği yönünde sert uyarılarda bulunuyor.
Eşi benzeri görülmemiş bu kriz sonrasında Lundy Adası'nda adeta "olağanüstü hal" ilan edildi. Su tüketimini minimuma indirmek amacıyla radikal adımlar atan yönetim, ilk olarak duş sürelerini saniyelerle sınırlandırdı. Adada geçici olarak bulunanlar ve yerleşik halk, artık her damla suyun hesabını yapmak zorunda.
Ancak adada asıl şoke eden karar tuvaletler için alındı. Gereksiz su israfını tamamen sıfırlamak adına sifon kullanımına çok sıkı kısıtlamalar getirildi. Günlük hayatın en temel ihtiyaçlarından biri olan tuvalet kullanımı, getirilen bu akılalmaz kurallarla birlikte adeta bir disiplin sınavına dönüştü.
Doğal su kaynakları tamamen kuruyan adanın anakarayla olan tek bağı ise artık gemiler. Yetkililer, adadaki yaşamı acil durum seviyesinde de olsa sürdürebilmek için harekete geçti. Anakaradan kalkan dev gemilerle adaya tonlarca içme ve kullanma suyu taşınmaya başladı.
Hem ada halkını hem de bölgedeki insanları zor durumda bırakan bu kısıtlamaların, yağışlar normal seviyeye dönene kadar katı bir şekilde uygulanacağı açıklandı. Yerel yönetim, bölgeye seyahat edecek kişileri su kullanımı konusunda "büyük bir disiplin" uygulamaları gerektiği yönünde sert bir dille uyarıyor.
Krizi içinden çıkılmaz bir boyuta taşıyan asıl olay ise adanın coğrafi yapısı ve yaşanan şanssızlıklar oldu. Haziran ayında adada meydana gelen bir heyelan, deniz seviyesinden yaklaşık 120 metre yükseklikteki köye çıkan ana granit yolu tamamen kapattı veya ciddi şekilde hasara uğrattı. Bu yolun kapanmasıyla birlikte adaya malzeme ulaştırmak tam bir "lojistik kabusa" dönüştü. Yetkililer, anakaradan gelen acil durum sularını yukarı taşımak için metrelerce uzunlukta itfaiye hortumları kurarak suyu adanın tepesine pompalamak zorunda kalıyor.
Adadaki 28 kalıcı sakini ve çalışan çiftliği ayakta tutabilmek için o kadar çaresiz kalındı ki, adada daha önce hiç yapılmamış bir yönteme başvuruldu. Yetkililer, normalde adadaki yabani hayvanların ve göçmen kuşların yaşam alanı olan "Pondsbury" adlı doğal göletten su çekmeye başladı. Güvenli olduğu onaylandıktan sonra bu vahşi yaşam göletinden günde 12 bin litre su arıtma tesislerine pompalanarak şebekeye verildi. Ancak yağmur yağmadığı için bu doğal göletler de hızla kurumaya başladı ve adadaki ekosistem ile çiftlik hayvanlarının geleceği büyük bir risk altına girdi.
Eğer beklenen güçlü yağışlar birkaç hafta daha gecikirse ve su kaynakları tamamen sıfırlanırsa, adada yaşayan insanların ve tüm çiftlik hayvanlarının anakaraya komple tahliye edilmesi planlanıyor. Bu durum, yüzyıllardır kendi kendine yeten bu ada topluluğu için tam bir yıkım anlamına gelecek.
Adadaki uzmanlar ve çevre görevlileri, 2026 yılının Lundy için "iklim krizinin acı gerçeğiyle yüzleşme yılı" olduğunu belirtiyor. Adanın kendine has dik ve sert granit coğrafyası nedeniyle, bölgeye yaklaşan yağmur bulutları adanın üzerinden geçmek yerine ikiye ayrılarak adayı teğet geçiyor. Meteoroloji uzmanları önümüzdeki günlerde hafif yağışlar beklese de, adanın bağımlı olduğu yeraltı su kaynaklarının ve rezervatörlerin yeniden eski seviyesine dönmesinin aylar alabileceği konusunda ciddi uyarılar yapıyor.