Tuvalet kullanımına kısıtlama geldi! O bölgede büyük su krizi: İşte şaşırtan yasaklar...

SON ÇARE YABAN HAYATI GÖLETLERİ: HAYVANLAR RİSK ALTINDA

Adadaki 28 kalıcı sakini ve çalışan çiftliği ayakta tutabilmek için o kadar çaresiz kalındı ki, adada daha önce hiç yapılmamış bir yönteme başvuruldu. Yetkililer, normalde adadaki yabani hayvanların ve göçmen kuşların yaşam alanı olan "Pondsbury" adlı doğal göletten su çekmeye başladı. Güvenli olduğu onaylandıktan sonra bu vahşi yaşam göletinden günde 12 bin litre su arıtma tesislerine pompalanarak şebekeye verildi. Ancak yağmur yağmadığı için bu doğal göletler de hızla kurumaya başladı ve adadaki ekosistem ile çiftlik hayvanlarının geleceği büyük bir risk altına girdi.