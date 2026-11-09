Tuvalet molasını bile takip ettiler! Yargıtay‘dan bankaya mobbing cezası

Bir bankada 2001 yılından itibaren çalışan ve 2014'te İzmir'de takım lideri olarak görevlendirilen kişi, biriminde göreve başlayan müdürün kendisine yönelik aşağılayıcı ve tehditkar davranışlarda bulunduğunu öne sürerek hukuk mücadelesi başlattı. Müdürün tutumunu üst yönetime bildirmesinin ardından baskıların daha da arttığını belirten çalışan mola sürelerinin takip edildiğini, idari izinlerden yararlandırılmadığını, toplantılarda hakarete uğradığını ve çalışma yerinin değiştirilerek gözetim altında tutulduğunu ileri sürdü.

TUVALETE GİTMESİ BİLE SORUN OLDU

Diğer takım liderleriyle iletişim kurmasının engellendiğini ve iş yerinde yalnızlaştırıldığını savunan çalışan, yaşadığı psikolojik taciz nedeniyle depresyon ve hipertansiyon tedavisi gördüğünü belirtti. 13 Mart 2020'de iş sözleşmesinin feshedilmesinin ardından maddi ve manevi tazminat ile ayrımcılık tazminatı talebiyle dava açtı. Banka ise feshin işin ve iş yerinin gereklerinden kaynaklandığını savundu. Mobbing şikayeti üzerine yürütülen disiplin soruşturmasında çalışana yönelik sistematik yıldırma davranışı tespit edilmediğini ileri sürerek davanın reddini istedi.

MAHKEME E-POSTALARI DELİL KABUL ETTİ

Davaya bakan İzmir 20. İş Mahkemesi, tanık beyanları, e-posta yazışmaları ve sağlık raporlarını birlikte değerlendirerek çalışanın psikolojik tacize maruz kaldığına hükmetti. Kararda, çalışanların tuvalete art arda iki kez gitmesinin dahi sorun edildiği ve "ishal olunmayacağına" ilişkin e-posta gönderildiği belirtildi. Çalışana mola saatleri nedeniyle uyarı mesajı gönderildiği, aynı gün birkaç saat sonra molaya çıkan çalışanlara yönelik rencide edici ve itham içeren e-postalar atıldığı da tespitler arasında yer aldı.

MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ KABUL EDİLDİ

Mahkeme, davacının diğer takım liderlerinden daha fazla iş yükü üstlendiğini, çalışma yerinin değiştirilerek gözetim altında tutulduğunu ve yöneticisinin aşağılayıcı davranışlarına maruz kaldığını belirledi. Çalışanın performansının düşük olduğuna ilişkin herhangi bir delil sunulmadığına, küçülme gerekçesiyle yapılan fesih kapsamında başka bir çalışanın işten çıkarılmadığına da dikkat çekildi. Çalışanın uzun süre rencide edilmesi, dışlanması ve yalnızlaştırılmasına rağmen şikayetlerine çözüm üretilmemesi ve ardından iş sözleşmesinin feshedilmesi, mahkemece psikolojik tacizin göstergesi kabul edildi. Manevi tazminat talebini kabul eden mahkeme, maddi tazminat ve ayrımcılık tazminatı taleplerini ise reddetti.

BANKANIN İTİRAZI SONUÇ VERMEDİ

Bankanın karara karşı yaptığı istinaf başvurusu İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 29. Hukuk Dairesince esastan reddedildi. Bunun üzerine dosya temyiz incelemesi için Yargıtay 9. Hukuk Dairesine taşındı. Dosyayı inceleyen Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, tarafların iddia ve savunmaları, dosyadaki deliller, yargılama süreci ve mahkeme gerekçelerini değerlendirerek hükmü usul ve kanuna uygun buldu. Bankanın temyiz itirazlarını reddeden Daire, banka çalışanına manevi tazminat ödenmesine ilişkin kararı onadı.