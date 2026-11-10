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Giriş Tarihi: 10.11.2026 18:04

Tuvalet sonrası el yıkamayan ülkeler açıklandı! Türkiye'nin sıralaması şaşırttı

Tuvaletten çıktıktan sonra ellerini yıkayanların oranı ülkeden ülkeye değişiyor. Uluslararası araştırmanın sonuçları, bazı ülkelerde bu temel hijyen alışkanlığının yeterince yaygın olmadığını ortaya koydu. En az el yıkayan ülkeler sıralanırken Türkiye'nin listedeki konumu da dikkat çekti.

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Tuvalet sonrası el yıkamayan ülkeler açıklandı! Türkiye’nin sıralaması şaşırttı
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Tuvalet sonrası el yıkama alışkanlığına ilişkin ülkeler arasındaki farklılıklar dikkat çeken bir araştırmayla ortaya çıktı. Dünyanın farklı bölgelerinden ülkelerin yer aldığı listede hijyen alışkanlıklarına dair çarpıcı sonuçlar elde edildi. Türkiye'nin listedeki yeri ise görenleri şaşırttı. İşte araştırmanın sonuçları…

Tuvalet sonrası el yıkamayan ülkeler açıklandı! Türkiye’nin sıralaması şaşırttı

Tuvalet sonrası el yıkama alışkanlığı ülkeler arasında büyük farklılıklar gösteriyor. Almanya merkezli araştırma şirketi Statista'nın yayımladığı veriler, dünyanın farklı ülkelerindeki hijyen alışkanlıklarına ilişkin dikkat çekici sonuçları ortaya koydu. Bazı ülkelerde tuvaletten sonra ellerini sabunla yıkayanların oranı oldukça düşük kalırken, bazı ülkeler listenin zirvesinde yer aldı.

Tuvalet sonrası el yıkamayan ülkeler açıklandı! Türkiye’nin sıralaması şaşırttı

TUVALET SONRASI EL YIKAMA ORANI EN YÜKSEK 15 ÜLKE

Statista verilerine göre ülkelerde tuvalet kullanımının ardından ellerini su ve sabunla yıkadığını belirtenlerin oranı değişiklik gösteriyor. Listenin zirvesinde Balkan ülkeleri dikkat çekerken Kuzey ve Batı Avrupa'daki bazı ülkelerin daha gerilerde kalması öne çıkıyor.

Araştırmada öne çıkan ülkeler ve el yıkama oranları şöyle:

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Tuvalet sonrası el yıkamayan ülkeler açıklandı! Türkiye’nin sıralaması şaşırttı

15. Ukrayna – Yüzde 71

Ukrayna'da da tuvalet sonrası el yıkama oranı yüzde 71 olarak belirtiliyor.

Tuvalet sonrası el yıkamayan ülkeler açıklandı! Türkiye’nin sıralaması şaşırttı

14. Çekya – Yüzde 71

Çekya, yüzde 71'lik oranla sıralamanın alt bölümünde yer alıyor.

Tuvalet sonrası el yıkamayan ülkeler açıklandı! Türkiye’nin sıralaması şaşırttı

14. Bulgaristan – Yüzde 72

Bulgaristan'da bu oran yüzde 72 seviyesinde bulunuyor.

Tuvalet sonrası el yıkamayan ülkeler açıklandı! Türkiye’nin sıralaması şaşırttı

13. İsviçre – Yüzde 73

İsviçre'de tuvalet sonrası el yıkama oranı yüzde 73 olarak kaydediliyor.

Tuvalet sonrası el yıkamayan ülkeler açıklandı! Türkiye’nin sıralaması şaşırttı

12. İrlanda – Yüzde 74

İrlanda, yüzde 74'lük oranla listenin devamında yer alıyor.

Tuvalet sonrası el yıkamayan ülkeler açıklandı! Türkiye’nin sıralaması şaşırttı

11. İngiltere – Yüzde 75

İngiltere'de katılımcıların yüzde 75'i tuvaletten sonra ellerini yıkadığını belirtiyor.

Tuvalet sonrası el yıkamayan ülkeler açıklandı! Türkiye’nin sıralaması şaşırttı

10. Finlandiya – Yüzde 76

Finlandiya'da tuvalet sonrası el yıkama oranı yüzde 76 seviyesinde.

Tuvalet sonrası el yıkamayan ülkeler açıklandı! Türkiye’nin sıralaması şaşırttı

9. İzlanda – Yüzde 78

İzlanda, İsveç ve Almanya ile aynı oranda bulunuyor.

Tuvalet sonrası el yıkamayan ülkeler açıklandı! Türkiye’nin sıralaması şaşırttı

8. İsveç – Yüzde 78

İsveç'te araştırmaya katılanların yüzde 78'i tuvalet sonrasında ellerini yıkadığını ifade ediyor.

Tuvalet sonrası el yıkamayan ülkeler açıklandı! Türkiye’nin sıralaması şaşırttı

7. Almanya – Yüzde 78

Almanya'da da el yıkama oranı yüzde 78 olarak ölçülüyor.

Tuvalet sonrası el yıkamayan ülkeler açıklandı! Türkiye’nin sıralaması şaşırttı

6. Sırbistan – Yüzde 83

Sırbistan'da tuvalet sonrası el yıkama oranı yüzde 83 seviyesinde.

Tuvalet sonrası el yıkamayan ülkeler açıklandı! Türkiye’nin sıralaması şaşırttı

5. Romanya – Yüzde 84

Romanya, yüzde 84'lük oranla listenin dikkat çeken ülkeleri arasında bulunuyor.

Tuvalet sonrası el yıkamayan ülkeler açıklandı! Türkiye’nin sıralaması şaşırttı

4. Portekiz – Yüzde 85

Portekiz'de de tuvalet sonrası el yıkadığını belirtenlerin oranı yüzde 85 olarak kaydediliyor.

Tuvalet sonrası el yıkamayan ülkeler açıklandı! Türkiye’nin sıralaması şaşırttı

3. Kosova – Yüzde 85

Kosova, yüzde 85'lik oranla üst sıralarda yer alıyor.

Tuvalet sonrası el yıkamayan ülkeler açıklandı! Türkiye’nin sıralaması şaşırttı

2. Türkiye - Yüzde 94

Tuvalet sonrası el yıkama alışkanlığında Türkiye, yüzde 94'lük oranla listenin ikinci sırasında yer alıyor.

Tuvalet sonrası el yıkamayan ülkeler açıklandı! Türkiye’nin sıralaması şaşırttı

1. Bosna-Hersek – Yüzde 96

Tuvalet sonrası el yıkama alışkanlığında Bosna-Hersek listenin ilk sırasında bulunuyor. Ülkede katılımcıların yüzde 96'sı tuvalet sonrasında ellerini su ve sabunla yıkadığını belirtiyor.

Tuvalet sonrası el yıkamayan ülkeler açıklandı! Türkiye’nin sıralaması şaşırttı

TÜRKİYE'NİN SIRALAMASI BELLİ OLDU!

Araştırmanın en dikkat çeken sonuçlarından biri de Türkiye'ye ilişkin veriler oldu. Tuvalet sonrası el yıkama alışkanlığında Türkiye, yüzde 94'lük oranla listenin ikinci sırasında yer alıyor.

Bosna-Hersek'in ardından gelen Türkiye, bu oranla birçok Avrupa ülkesini geride bırakıyor. Araştırmaya göre Türkiye'de katılımcıların büyük çoğunluğu tuvalet kullanımının ardından ellerini su ve sabunla yıkadığını belirtiyor.

Tuvalet sonrası el yıkamayan ülkeler açıklandı! Türkiye’nin sıralaması şaşırttı

TUVALET SONRASI EL YIKAMAK NEDEN ÖNEMLİ?

Tuvalet kullanımının ardından ellerin sabun ve suyla yıkanması, bulaşıcı hastalıkların yayılmasını önlemede önemli bir rol oynuyor. Günlük yaşamda temas edilen kapı kolları, musluklar ve ortak kullanım alanları mikroorganizmaların taşınmasına neden olabiliyor.

Tuvalet sonrası el yıkamayan ülkeler açıklandı! Türkiye’nin sıralaması şaşırttı

Bu nedenle ellerin yalnızca suyla durulanması yerine sabun kullanılarak en az 20 saniye boyunca yıkanması öneriliyor. Özellikle parmak aralarının, tırnak çevresinin ve el sırtının temizlenmesi el hijyeninin sağlanması açısından önem taşıyor.

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Tuvalet sonrası el yıkamayan ülkeler açıklandı! Türkiye'nin sıralaması şaşırttı
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