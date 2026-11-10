Tuvalet sonrası el yıkamayan ülkeler açıklandı! Türkiye’nin sıralaması şaşırttı

Tuvalet sonrası el yıkama alışkanlığına ilişkin ülkeler arasındaki farklılıklar dikkat çeken bir araştırmayla ortaya çıktı. Dünyanın farklı bölgelerinden ülkelerin yer aldığı listede hijyen alışkanlıklarına dair çarpıcı sonuçlar elde edildi. Türkiye'nin listedeki yeri ise görenleri şaşırttı. İşte araştırmanın sonuçları…
Tuvalet sonrası el yıkama alışkanlığı ülkeler arasında büyük farklılıklar gösteriyor. Almanya merkezli araştırma şirketi Statista'nın yayımladığı veriler, dünyanın farklı ülkelerindeki hijyen alışkanlıklarına ilişkin dikkat çekici sonuçları ortaya koydu. Bazı ülkelerde tuvaletten sonra ellerini sabunla yıkayanların oranı oldukça düşük kalırken, bazı ülkeler listenin zirvesinde yer aldı.
Statista verilerine göre ülkelerde tuvalet kullanımının ardından ellerini su ve sabunla yıkadığını belirtenlerin oranı değişiklik gösteriyor. Listenin zirvesinde Balkan ülkeleri dikkat çekerken Kuzey ve Batı Avrupa'daki bazı ülkelerin daha gerilerde kalması öne çıkıyor.
Araştırmada öne çıkan ülkeler ve el yıkama oranları şöyle:
15. Ukrayna – Yüzde 71
Ukrayna'da da tuvalet sonrası el yıkama oranı yüzde 71 olarak belirtiliyor.
14. Çekya – Yüzde 71
Çekya, yüzde 71'lik oranla sıralamanın alt bölümünde yer alıyor.
14. Bulgaristan – Yüzde 72
Bulgaristan'da bu oran yüzde 72 seviyesinde bulunuyor.
13. İsviçre – Yüzde 73
İsviçre'de tuvalet sonrası el yıkama oranı yüzde 73 olarak kaydediliyor.
12. İrlanda – Yüzde 74
İrlanda, yüzde 74'lük oranla listenin devamında yer alıyor.
11. İngiltere – Yüzde 75
İngiltere'de katılımcıların yüzde 75'i tuvaletten sonra ellerini yıkadığını belirtiyor.
10. Finlandiya – Yüzde 76
Finlandiya'da tuvalet sonrası el yıkama oranı yüzde 76 seviyesinde.
9. İzlanda – Yüzde 78
İzlanda, İsveç ve Almanya ile aynı oranda bulunuyor.
8. İsveç – Yüzde 78
İsveç'te araştırmaya katılanların yüzde 78'i tuvalet sonrasında ellerini yıkadığını ifade ediyor.
7. Almanya – Yüzde 78
Almanya'da da el yıkama oranı yüzde 78 olarak ölçülüyor.
6. Sırbistan – Yüzde 83
Sırbistan'da tuvalet sonrası el yıkama oranı yüzde 83 seviyesinde.
5. Romanya – Yüzde 84
Romanya, yüzde 84'lük oranla listenin dikkat çeken ülkeleri arasında bulunuyor.
4. Portekiz – Yüzde 85
Portekiz'de de tuvalet sonrası el yıkadığını belirtenlerin oranı yüzde 85 olarak kaydediliyor.
3. Kosova – Yüzde 85
Kosova, yüzde 85'lik oranla üst sıralarda yer alıyor.
2. Türkiye - Yüzde 94
Tuvalet sonrası el yıkama alışkanlığında Türkiye, yüzde 94'lük oranla listenin ikinci sırasında yer alıyor.
1. Bosna-Hersek – Yüzde 96
Tuvalet sonrası el yıkama alışkanlığında Bosna-Hersek listenin ilk sırasında bulunuyor. Ülkede katılımcıların yüzde 96'sı tuvalet sonrasında ellerini su ve sabunla yıkadığını belirtiyor.
Araştırmanın en dikkat çeken sonuçlarından biri de Türkiye'ye ilişkin veriler oldu. Tuvalet sonrası el yıkama alışkanlığında Türkiye, yüzde 94'lük oranla listenin ikinci sırasında yer alıyor.
Bosna-Hersek'in ardından gelen Türkiye, bu oranla birçok Avrupa ülkesini geride bırakıyor. Araştırmaya göre Türkiye'de katılımcıların büyük çoğunluğu tuvalet kullanımının ardından ellerini su ve sabunla yıkadığını belirtiyor.
Tuvalet kullanımının ardından ellerin sabun ve suyla yıkanması, bulaşıcı hastalıkların yayılmasını önlemede önemli bir rol oynuyor. Günlük yaşamda temas edilen kapı kolları, musluklar ve ortak kullanım alanları mikroorganizmaların taşınmasına neden olabiliyor.
Bu nedenle ellerin yalnızca suyla durulanması yerine sabun kullanılarak en az 20 saniye boyunca yıkanması öneriliyor. Özellikle parmak aralarının, tırnak çevresinin ve el sırtının temizlenmesi el hijyeninin sağlanması açısından önem taşıyor.