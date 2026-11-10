Tuvalet sonrası el yıkamayan ülkeler açıklandı! Türkiye’nin sıralaması şaşırttı

TÜRKİYE'NİN SIRALAMASI BELLİ OLDU!

Araştırmanın en dikkat çeken sonuçlarından biri de Türkiye'ye ilişkin veriler oldu. Tuvalet sonrası el yıkama alışkanlığında Türkiye, yüzde 94'lük oranla listenin ikinci sırasında yer alıyor.

Bosna-Hersek'in ardından gelen Türkiye, bu oranla birçok Avrupa ülkesini geride bırakıyor. Araştırmaya göre Türkiye'de katılımcıların büyük çoğunluğu tuvalet kullanımının ardından ellerini su ve sabunla yıkadığını belirtiyor.