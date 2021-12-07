TÜVTÜRK Randevu İptali Nasıl Yapılır? TÜVTÜRK Randevu İptal Etme ve Değiştirme

TÜVTÜRK ülkemizin her şehrinde bulunan bir araç muayene istasyonudur. Her vatandaş vakti geldiğinde araçlarını muayeneye sokmalıdır. Muayeneye girecek araçlar için daha öncesinde randevu almak gereklidir. BU randevu işlemleri ise çok kolay bir şekilde internet üzerinden halledilmektedir. Randevu işleminin nasıl gerçekleştiği kadar randevu iptalinin nasıl gerçekleştiği de insanlar tarafından çok merak edilmektedir. TÜVTÜRK araç muayene randevusu hem TÜVTÜRK internet sitesinden hem E-devlet üzerinden hem de 850 222 88 88 numarasından gerçekleştirilmektedir. Randevu iptali de internet sitesi üzerinden gerçekleştirilir. Peki TÜVTÜRK randevu iptali nasıl yapılır? Tüm ayrıntılar bu yazıda...

TÜVTÜRK RANDEVU İPTALİ

Türkiye'de zamanı geldiğinde araçların TÜVTÜRK muayene istasyonlarına götürülüp muayene edilmeleri zorunludur. Muayeneye gidecek araçlar için ise daha öncesinden muayene randevusu almak gereklidir. TÜVTÜRK muayene randevusu alınırken bazı evraklara ihtiyaç vardır. Bu evrakların tam olması çok önemlidir. Kişiler randevu aldıktan sonra o gün bir işleri çıkmış olabilir. Bu gibi durumlarda randevularını güncellemek ya da iptal etmek isterler. TÜVTÜRK muayene randevusu ne kadar kolay alınıyorsa TÜVTÜRK araç muayene randevusu iptali de o kadar kolaydır. Kişilerin muayene randevularını iptal etmek için tek ihtiyaçları olan şey internettir. TÜVTÜRK internet sitesine giriş yapıp araçla ilgili bilgileri yazdıktan sonra ekranda çıkan iptal etme seçeneği ile oldukça basit bir şekilde TÜVTÜRK muayene randevusu iptal edilebilir. Dileyen kişiler iptal etmek yerine randevularının gün ve saatlerini başka bir zamana göre güncelleyebilirler.

TÜVTÜRK MUAYENE RANDEVUSU NASIL İPTAL EDİLİR?

TÜVTÜRK çoğu insanın ismini duyduğu bir kurumdur. Bu kurum araç sahibi kişileri oldukça yakından ilgilendirir. Çünkü araç sahibi kişiler araçlarının muayene vakti geldiğinde TÜVTÜRK muayene istasyonlarına giderler. Gitmede önce de mutlaka araç muayene randevusu almaları gerekir. Araç muayene randevusu hem TÜVTÜRK numarasından hem TÜVTÜRK internet sitesinden hem de E-devlet üzerinden gerçekleştirilebilir. Aynı şekilde TÜVTÜRK randevu iptali de E-devlet ve TÜVTÜRK internet sitesi üzerinden gerçekleştirilir. İnsanların aldığı randevuları bazı zamanlar hayat akışlarına uymayabilir. Bu gibi durumlarda ise randevu iptali yapmak isterler. İnternet üzerinde TÜVTÜRK ile ilgili en fazla araştırılan konulardan birisi kesinlikle budur. TÜVTÜRK internet sitesinden randevu almış kişiler https://www.tuvturk.com.tr/ bu linke girerek gerekli bilgileri girip çıkan ekrandaki iptal et butonundan muayene randevularını iptal edebilirler. TÜVTÜRK muayene randevusunu iptal etmeden randevuya gidilmemesi tehlikelidir. Eğer bir kişi 3 kez randevu alıp iptal etmeden muayene istasyonuna gitmezse bir daha o sene içerisinde araç muayene randevusu alamaz ve aracını muayene ettiremez.

TÜVTÜRK ARAÇ MUAYENE RANDEVU İPTALİ

TÜVTÜRK kurumunda araçların muayene edilmeleri gereklidir. TÜVTÜRK muayene istasyonları ülkemizin her şehrinde vardır. Bu istasyonlar araçların muayene edilebilmesi içindir. Kişiler araçlarının muayene zamanı yaklaştığında TÜVTÜRK muayene randevusu almalılardır. Muayene randevusu 3 farklı şekilde alınabilir. Bu randevularda kişiler istedikleri gün ve saati seçebilirler. Bazı durumlarda kişiler randevularını iptal etmek durumunda kalabilirler. Randevu iptal edilmeden muayene istasyonuna gitmemezlik yapılması uygun değildir. 3 kez üst üste bu hareket yapılırsa kişi bir daha o sene içinde muayene randevusu alamaz. Bundan dolayı eğer muayene istasyonuna gidilemeyecekse randevu iptal edilmelidir. https://www.turkiye.gov.tr/muayene-randevu-listeleme adresine girilerek buradan TÜVTÜRK Muayene Randevu Listeleme sayfası açılmalıdır. Sisteme TC kimlik no ve şifre girilip giriş yaptıktan sonra kişiler randevularını iptal edebilirler. Aynı şekilde TÜVTÜRK internet sitesine girilerek gerekli bilgiler doldurulduktan sonra da randevu iptali gerçekleştirilebilir.