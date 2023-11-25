Haberler Yaşam Haberleri Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı; ‘Her zaman vaatlerinin arkasında dur’
Giriş Tarihi: 25.11.2023 13:15 Son Güncelleme: 25.11.2023 13:36

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı; ‘Her zaman vaatlerinin arkasında dur’

24 Kasım Öğretmenler Günü’nde Piri Reis Ortaokulu’nu ziyaret eden Başkan Yazıcı’ya büyük sürpriz. Sınıf başkanı seçilirsem belediye başkanını sınıfa getireceğim diyen öğrenci vaadini yerine getirdi ve Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’yı sınıf arkadaşlarıyla buluşturdu. Sınıfta öğrencilerle yaşanan diyalog an be an kameralara yansıdı.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı; ‘Her zaman vaatlerinin arkasında dur’

24 Kasım Öğretmenler Günü, tüm Türkiye'de olduğu gibi Tuzla'da da çeşitli etkinliklerle kutlandı. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Tuzla Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Çangır'ın katılımıyla Piri Reis Ortaokulu ziyaret edildi. Okul bahçesinde Başkan Yazıcı'yı karşılayan çocuklar Şadi Abi, Şadi Amca, Hocam, Başkanım, Başkan Abi diyerek sevgi yumağı oluşturdular. Çocuklardan birisi Başkanım benim arkadaşlarıma bir vadim var, "beni başkan seçerseniz Belediye Başkanını sınıfa getireceğime söz verdim" demesi üzerine Kaymakam Ümit Hüseyin Güney ile beraber sınıfa giden Başkan Yazıcı, vaadini yerine getiren öğrenciyi tebrik ederek, "Vaatlerinin arkasında duran bir başkan her zaman iyidir" dedi. Sınıfta öğrencilerle yaşanan konuşmalar an be an kameralara yansıdı.

Şadi Yazıcı'dan öğrenciye öğüt: "Vaatlerinin arkasında duran bir başkan her zaman iyidir" | Video

"HER ZAMAN VAATLERİNİN ARKASINDA DUR"
Sınıf başkanı seçilirsem, belediye başkanını sınıfa getireceğim diyen öğrenci ile denk gelen ve hasbihâl eden Başkan Yazıcı, öğrenciye 'vaatlerini yerine getiren başkan en iyi başkan' diyerek 'her zaman vaatlerinin arkasında dur' tavsiyesinde bulundu. Kaymakam Güney ise "Belediye Başkanını vaat etmişsin, yanına kaymakam da geldi. Vaatlerini yerine getiren bir belediye başkanı ile vaatlerini yerine getiren bir sınıf başkanı bir araya geldi. Sırtları yere gelmez" dedi.

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Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı; ‘Her zaman vaatlerinin arkasında dur’
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