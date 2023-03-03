Tuzla Belediyesi konteyner kentin kurulumu başladı

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından, depremin etkilediği 10 ilde yaraları sarma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Yüzyılın felaketinin ardından Tuzla Belediyesi de, tüm imkânlarını seferber ederek deprem bölgelerinde çalışmalarının sürdürüyor. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın talimatları ile ilk etapta Hatay'ın Kırıkhan ilçesine kurulacak konteyner kentte çalışmalar aralıksız devam ediyor. Zemin ve alt yapı çalışmalarının bitmek üzere olduğu konteyner kent alanında konteynerlerin kurulumu başladı. Konteyner Kente, ilk etapta 21 metrekare büyüklüğünde 150 konteyner konulacak. Konteyner kentin içerisinde 1 adet sosyal alan, 1 adet çocuk parkı yer alacak.

'YEREL ÜRETİCİLER İLE İŞ BİRLİĞİ YAPARAK KONTEYNER ÜRETİYORUZ'

Konteyner kent hakkında açıklamalarda bulunan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı," Hatay Kırıkhan'da yerel üreticiler ile iş birliği yaparak konteyner üretiyoruz. Hem nakliye sürecinde zaman/maliyet tasarrufu yapıyor hem de zor durumdaki yerel üreticileri ata yurtlarını terk etmemeleri için destekliyoruz. Konteynerler da yine depremzedelerimiz için kullanılıyor" ifadelerini kullandı.