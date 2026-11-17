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Tuzla Belediyesi, Enerji İzleme ve Bina Yönetim Sistemi projesiyle Marmara Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen 11'inci Altın Karınca Ödülleri'nde İklim Değişikliği ve Çevre Yönetimi kategorisinde ödül kazandığını duyurdu. Belediyeden yapılan açıklamaya göre Tuzla Belediyesi, enerji verimliliğini artırmak ve çevresel etkileri azaltmak amacıyla hayata geçirdiği Enerji İzleme ve Bina Yönetim Sistemi projesiyle Marmara Belediyeler Birliği (MBB) tarafından bu yıl 11'incisi düzenlenen Altın Karınca Ödülleri kapsamında proje, İklim Değişikliği ve Çevre Yönetimi kategorisinde ödül kazandı. Altın Karınca Ödülleri'nde jüri değerlendirmesi sonucunda 10 kategoride 50 belediyenin 66 projesi ödül kazandı.