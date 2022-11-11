Tuzla’da milli ağaçlandırma gününde şehit ve gaziler için ağaç dikildi

"GAZİLERİMİZİN VE ŞEHİT AİLELERİMİN BURADA OLMASI ÇOK ANLAMLI"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı," Şehit ailelerimiz ve gazilerimiz de buradalar. Bir insanın, insanlık adına verebileceği en önemli şey canıdır. Canını bu millet için feda etmiş şehitlerimizin aileleri buradalar. Yine o uğurda yola çıkmış ama gazi olmuş gazilerimiz burada. Bu çok anlamlı bir şey. Çocuklarımız buradalar. Onların geleceği için buradayız. Ağaç yaşken eğilir sözüne istinaden gelecekte daha sorumlu bir birey, geleceği seven ve geleceğe daha güvenli adımlar atmaya çalışan, daha sürdürülebilir yaşam tarzını oluşturmak için çocuklarımıza şimdiden ağaca, yeşile, dünyanın tüm kaynaklarına, alternatif enerji kaynaklarına yönlendirme konusundaki tasarruflara çocuk yaşta başlanır. Bugün çocuklarımızın burada ağaç dikmeleri, gelecekte binlerce çocuğa ağaç dikme motivasyonunda bulunacak olan bir birey getirmiş olduk" diye konuştu.