Haberler Yaşam Haberleri Tuzla'da şantiyeden milyonluk kablo çalan hırsızlar yakalandı!
Giriş Tarihi: 5.10.2026 09:20 Son Güncelleme: 5.10.2026 09:25

Tuzla'da şantiyeden milyonluk kablo çalan hırsızlar yakalandı!

Tuzla'da inşaat şantiyesinden piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 400 bin lira olan kabloları çalan 3 şüpheli, polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin hırsızlık yaptıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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DHA Yaşam
Tuzla’da şantiyeden milyonluk kablo çalan hırsızlar yakalandı!
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Tuzla'da 10 Temmuz'da Tepeören Mahallesi'nde bulunan inşaat şantiyesinde olay meydana geldi. İşçi kılığında şantiyeye gelen şüpheliler, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 400 bin lira olan kabloları çalarak kaçtı. Olayla ilgili Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

DÜZENLENEN OPERASYONLA YAKALANDILAR

Polis, şüphelilerin güvenlik kameraları tarafından görüntülendiğini tespit etti. Çalışmalarını sürdüren ekipler, şüphelilerin 14 Temmuz'da Ümraniye Dudullu OSB Mahallesi'ndeki bir okul şantiyesinden de hırsızlık yapmaya çalıştıklarını, ancak başarılı olamadıklarını belirledi. Kimlikleri tespit edilen H.H.Ç. (29), Z.Ç. (26) ve B.A. (36), Esenler'de düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin sorguları Asayiş Şube Müdürlüğü'nde yapıldı.

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3 TUTUKLAMA

Şüphelilerden H.H.Ç.'nin 9 farklı suçtan arandığı, ayrıca 2 yıl 1 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi. Diğer 2 şüpheli hakkında da çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#ÜMRANİYE #ESENLER #TUZLA

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Tuzla'da şantiyeden milyonluk kablo çalan hırsızlar yakalandı!
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