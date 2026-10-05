Tuzla’da şantiyeden milyonluk kablo çalan hırsızlar yakalandı!

DÜZENLENEN OPERASYONLA YAKALANDILAR

Polis, şüphelilerin güvenlik kameraları tarafından görüntülendiğini tespit etti. Çalışmalarını sürdüren ekipler, şüphelilerin 14 Temmuz'da Ümraniye Dudullu OSB Mahallesi'ndeki bir okul şantiyesinden de hırsızlık yapmaya çalıştıklarını, ancak başarılı olamadıklarını belirledi. Kimlikleri tespit edilen H.H.Ç. (29), Z.Ç. (26) ve B.A. (36), Esenler'de düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin sorguları Asayiş Şube Müdürlüğü'nde yapıldı.

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