Tuzla’da şüpheli düşüş: Afgan genç komşularından şikayetçi oldu

İstanbul Tuzla'da 26 Eylül tarihinde 3. Kattan birinin düştüğü ihbar edildi. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan kişinin Afganistan uyruklu Muhammed Y. (21) isimli şahıs olduğu tespit edildi. Muhammed Y., hastanede verdiği ifadesinde üst kat komşularının kendisini darp ederek camdan attığını beyan etti.

Davran T.

POLİSİ DUYUNCA CAMDAN ATLADI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, şüpheliler Özbekistan uyruklu Nozımjon T. (28) ve Davran T. (35) gözaltına alındı. Emniyette ifade veren Nozımjon T., "Muhammed ile aynı iş yerinde çalışırız, en son 8 ay önce görüştüm. Olay günü evimin koridorunda yarı çıplak gördüm. İkametimde ne yaptığını sorduğumda bana yumruk attı. Ben de kendimi savunmak için ona yumruk attım. Ardından daire kapısının dışına çıktım ve daire kapısının dışından kapıyı tutarak Muhammed Y.'nin daireden çıkmasını engelledim. "Polisi arayın" diye yeğenlerime bağırdım. Muhammed Y. kapıyı açamayınca içeriye doğru gitti. İçeriye girdiğimde yeğenim "kendisini attı" dedi. Pencereden aşağıya baktığımda Muhammed Y.'nin dükkanın çatısının üzerinde yatar vaziyette olduğunu gördüm. Muhammed Y.'nin ikametime nasıl girdiğini bilmiyorum. Kesinlikle Muhammed isimli şahsı ittirmem söz konusu değildir. İkametime girerek bana darpta bulunan Muhammed Y.'den şikayetçiyim." dedi.

Nazımjon T.

"KİMSEYİ CAMDAN ATMADIM"

Davran T. ise, "Nozımjon isimli şahıs benim eşimin kardeşi olur, kendisi benimle aynı apartmanın bir üst katında oturur. Muhammed Y. isimli şahsı aynı işte çalışmamızdan tanırım. Olay günü üst kattan bağrışma, kavga sesleri geldi bende ne olduğunu merak edip bir üst kata çıktım. Nozımjan ve Muhammed kavga ediyorlardı. Kavgayı ayırmak için Nazımjonu kolundan tutarak kapıdan çıkardım bu sırada Nozımjan ben polisi arayacağım dedi. Muhammed Y. odaya girdi, 2-3 dakika sonra tak tuk ses geldi. Bizde sese gittik, baktığımız da Muhammed'in yerde yattığını gördüm. Ben kimseyi camdan aşağıya atmadım." dedi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Savcılıkta ifade veren Nozımjan T. ve Davran T., "Kasten Öldürmeye Teşebbüs" suçundan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlik, şüphelilerin tutuklanmasına karar verdi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma ise devam ediyor.