Tuzlu Kahve yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu? 10 Kasım 2026 Star TV yayın akışı

TUZLU KAHVE'NİN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

10 Kasım Salı akşamı ekrana gelecek Tuzlu Kahve'nin 10. bölümünün konusu şöyle;

Hatun ve Tiraje'nin beklenmedik yakınlaşması, ikiliyi karakola kadar uzanan olayların içine sürükler. Bir yandan Murat ve Elit'in ilişkisinde işler karışırken, Derin ve Mehmet sonunda baş başa kalacaklarını düşünür. Ancak tam her şey yoluna girmişken ortaya çıkan eski bir video, ikilinin arasında büyük bir krize neden olur.