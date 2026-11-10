Tuzlu Kahve yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu? 10 Kasım 2026 Star TV yayın akışı

Tuzlu Kahve dizisinin bu haftaki yayın programı izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz hafta yeni bölümüyle ekrana gelmeyen yapımın ardından gözler 10 Kasım Salı akşamına çevrildi. Dizinin takipçileri, Tuzlu Kahve'nin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağını merak ediyor. İşte Star TV yayın akışı…
Tuzlu Kahve dizisi bu akşam Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Kanalın 10 Kasım Salı tarihli resmi yayın akışına göre yapım, saat 20.00'de yeni bölümüyle ekrana gelecek. Böylece geçtiğimiz hafta yeni bölümünü izleyemeyen dizi takipçileri, hikâyenin devamını bu akşam takip edebilecek.
10 Kasım Salı akşamı ekrana gelecek Tuzlu Kahve'nin 10. bölümünün konusu şöyle;
Hatun ve Tiraje'nin beklenmedik yakınlaşması, ikiliyi karakola kadar uzanan olayların içine sürükler. Bir yandan Murat ve Elit'in ilişkisinde işler karışırken, Derin ve Mehmet sonunda baş başa kalacaklarını düşünür. Ancak tam her şey yoluna girmişken ortaya çıkan eski bir video, ikilinin arasında büyük bir krize neden olur.
Star TV'nin 10 Kasım 2026 Salı günü yayın programı şöyle:
07.00 – Aramızda Kalsın
08.15 – Bugün'e Başlarken
08.30 – Cansu Canan ile Bugün
10.00 – Songül ve Uğur ile Sana Değer
13.45 – Fazilet Hanım ve Kızları
15.00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
19.00 – Star Haber
20.00 – Tuzlu Kahve (Yeni Bölüm)
00.15 – Sevdiğim Sensin
03.00 – Fazilet Hanım ve Kızları
05.00 – Baba Ocağı