Tuzluğun içine sadece 5 tane atın: Nemlenmeyi ve tıkanmayı bitiren lokanta sırrı açığa çıktı

Yemek pişirirken yükselen buhar veya evdeki nemli hava, tuzluktaki ince tuz taneciklerinin kısa sürede birbirine yapışmasına neden oluyor. Tuzluğu ne kadar sallarsanız sallayın, delikler tıkanır ve tuz bir türlü dökülmez.
Bu gizli kahraman, mutfaklarımızda her gün kullandığımız çiğ pirinç taneleridir. Tuzluğun dibine atılan sadece 5-6 adet çiğ pirinç tanesi, tüm nem sorununu kökten ortadan kaldırıyor.
Pirinç, yapısındaki yüksek nişasta oranı sayesinde güçlü bir nem çekici özelliğe sahiptir. Ortamda nem oluştuğunda, pirinç taneleri bu nemi tuzdan çok daha hızlı bir şekilde kendi bünyesine hapsediyor.
Tuz kristalleri nemle temas ettiğinde eriyip tekrar kuruyarak sert katmanlar oluşturur. Ancak tuzluktaki pirinç, nemi henüz tuza ulaşmadan emdiği için tuz tanecikleri her zaman kuru ve serbest kalır.
Pirinç sadece nemi emmekle kalmaz; tuzluğu her salladığınızda adeta doğal bir bilye görevi görerek oluşmaya başlayan minik tuz topaklarını parçalayarak deliklerin açık kalmasını sağlıyor.
Standart bir ev tuzluğu için 5 ila 8 adet çiğ pirinç tanesi yerleştirmek yeterli olacaktır. Çok fazla pirinç koymak tuzun kabın içindeki hacmini daraltacağı için ideal miktarı aşmamak önemli.
Bu yöntemi uygularken uzun taneli ve kırık olmayan baldo veya basmati gibi kuru pirinç türleri tercih edilmesi önerliyor. Kırık pirinçler tuzun içine nişasta tozu dökebileceği için taze ve tam taneli olanlar en iyi sonucu verir.
Her yeniden doldurduğunuzda veya ayda bir kez eski pirinçleri yenileriyle değiştirmek yöntemin etkisini sürdürmesini sağlar. Tuzluğunuzu doldurmadan önce içinin tamamen kuru olduğundan emin olun, dibine 5 tane çiğ pirinç atın ve tuzu ekleyin. Artık ocağın başında yemeğin buharı yükselse bile dökülmeyen tuz derdiyle uğraşmayacaksınız.