TV8,5 canlı izle HD: FIFA 2026 Dünya Kupası kura çekimi canlı izle TV8,5 ekranında!

TV8,5 canlı izle araştırmaları hız kazandı. 5 torbadan oluşan kura çekilişinde 2. torbadaki Türkiye'nin rakipleri yakın mercek altında. Kurada takımlar, 6'sı 5 takımlı, 6'sı 4 takımlı olmak üzere toplam 12 eleme grubuna yerleşecek. Eşleşmeleri takip eden futbolseverler FIFA 2026 Dünya Kupası kura çekimi canlı izle ekranı başında. İşte, canlı yayın akışı: