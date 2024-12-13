TV8,5 canlı izle HD: FIFA 2026 Dünya Kupası kura çekimi canlı izle TV8,5 ekranında!

TV8,5 canlı izle araştırmaları hız kazandı. 5 torbadan oluşan kura çekilişinde 2. torbadaki Türkiye'nin rakipleri yakın mercek altında. Kurada takımlar, 6'sı 5 takımlı, 6'sı 4 takımlı olmak üzere toplam 12 eleme grubuna yerleşecek. Eşleşmeleri takip eden futbolseverler FIFA 2026 Dünya Kupası kura çekimi canlı izle ekranı başında. İşte, canlı yayın akışı:
TV8,5 YAYIN AKIŞI - 13 ARALIK CUMA
08:30 Türkiye - Almanya (EURO 2008)
10:45 Top Bizde
12:45 Bir Zamanlar (Trabzonspor - Galatasaray Maçları)
13:30 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Kura Çekimi Başlıyor / Canlı
14:00 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Kura Çekimi / Canlı
15:00 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Kura Çekimi Ardından / Canlı
15:30 Belçika Pro Lig 17. Hafta Özetleri
15:35 Hollanda Eredivisie 14.Hafta Özetleri
17:00 Dünya Kupası Yolunda Rakiplerimiz Mercek Altında
19:00 İngiltere Championship 20. Hafta Özetleri
19:30 Şampiyonluk Yolu Arjantin Copa America 2024
21:00 A Milli Takımın Unutulmazları
22:00 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Kura Çekimi Ardından
22:45 Mechelen - Antwerp (Belçika Pro Lig 18.H) / Canlı
00:45 2026 Dünya Kapısı Avrupa Elemeleri Kura Çekimi Ardından
01:30 Derby County - Portmouth (EFL Championship 21.H)
DÜNYA KUPASI KURA ÇEKİMİ TORBALARI
1. Torba: Fransa, İspanya, İngiltere, Portekiz, Hollanda, Belçika, İtalya, Almanya, Hırvatistan, İsviçre, Danimarka ve Avusturya.
2. Torba: Ukrayna, İsveç, Türkiye, Galler, Macaristan, Sırbistan, Polonya, Romanya, Yunanistan, Slovakya, Çekya ve Norveç.
3. Torba: İskoçya, Slovenya, İrlanda Cumhuriyeti, Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Gürcistan, Finlandiya, İzlanda, Kuzey İrlanda, Karadağ, Bosna-Hersek ve İsrail.
4. Torba: Bulgaristan, Lüksemburg, Belarus, Kosova, Ermenistan, Kazakistan, Azerbaycan, Estonya, Güney Kıbrıs, Faroe Adaları, Letonya ve Litvanya.
5. Torba: Moldova, Malta, Andorra, Cebelitarık, Lihtenştayn ve San Marino.
TÜRKİYE'NİN DÜNYA KUPASI MAÇLARI NE ZAMAN?
Türkiye, 2025 yılı mart ayında UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi yükselme mücadelesinde Macaristan ile play-off oynayacağı için 4'lü grupta yer alacak.
4'lü grupların maçları Eylül ayında başlayacak.