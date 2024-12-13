Haberler Yaşam Haberleri TV8,5 canlı izle HD: FIFA 2026 Dünya Kupası kura çekimi canlı izle TV8,5 ekranında!
Giriş Tarihi: 13.12.2024 11:28

TV8,5 canlı izle HD: FIFA 2026 Dünya Kupası kura çekimi canlı izle TV8,5 ekranında!

FIFA 2026 Avrupa Elemeleri grup aşaması kuraları TV8,5 ekranlarında takip ediliyor. Türkiye rakiplerinin de belli olacağı kura için Dünya Kupası kura çekimi canlı izle ekranı başında yerler alınıyor. Kuraya 2. torbadan katılacak A Milli Takım 54 ülkenin katılacağı çekilişe odaklandı. TV8,5 canlı yayın HD linki izleniyor. İşte, Dünya Kupası kurası canlı izle ve 13 Aralık 2024 yayın akışı...

TV8,5 canlı izle HD: FIFA 2026 Dünya Kupası kura çekimi canlı izle TV8,5 ekranında!

TV8,5 canlı izle araştırmaları hız kazandı. 5 torbadan oluşan kura çekilişinde 2. torbadaki Türkiye'nin rakipleri yakın mercek altında. Kurada takımlar, 6'sı 5 takımlı, 6'sı 4 takımlı olmak üzere toplam 12 eleme grubuna yerleşecek. Eşleşmeleri takip eden futbolseverler FIFA 2026 Dünya Kupası kura çekimi canlı izle ekranı başında. İşte, canlı yayın akışı:

TV8,5 YAYIN AKIŞI - 13 ARALIK CUMA

08:30 Türkiye - Almanya (EURO 2008)

10:45 Top Bizde

12:45 Bir Zamanlar (Trabzonspor - Galatasaray Maçları)

13:30 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Kura Çekimi Başlıyor / Canlı

14:00 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Kura Çekimi / Canlı

15:00 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Kura Çekimi Ardından / Canlı

15:30 Belçika Pro Lig 17. Hafta Özetleri

15:35 Hollanda Eredivisie 14.Hafta Özetleri

17:00 Dünya Kupası Yolunda Rakiplerimiz Mercek Altında

19:00 İngiltere Championship 20. Hafta Özetleri

19:30 Şampiyonluk Yolu Arjantin Copa America 2024

21:00 A Milli Takımın Unutulmazları

22:00 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Kura Çekimi Ardından

22:45 Mechelen - Antwerp (Belçika Pro Lig 18.H) / Canlı

00:45 2026 Dünya Kapısı Avrupa Elemeleri Kura Çekimi Ardından

01:30 Derby County - Portmouth (EFL Championship 21.H)

DÜNYA KUPASI KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

TV8,5 canlı izle ekranına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://cdn.tv8bucuk.com/tv8-5-canli-yayin

DÜNYA KUPASI KURA ÇEKİMİ TORBALARI

1. Torba: Fransa, İspanya, İngiltere, Portekiz, Hollanda, Belçika, İtalya, Almanya, Hırvatistan, İsviçre, Danimarka ve Avusturya.

2. Torba: Ukrayna, İsveç, Türkiye, Galler, Macaristan, Sırbistan, Polonya, Romanya, Yunanistan, Slovakya, Çekya ve Norveç.

3. Torba: İskoçya, Slovenya, İrlanda Cumhuriyeti, Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Gürcistan, Finlandiya, İzlanda, Kuzey İrlanda, Karadağ, Bosna-Hersek ve İsrail.

4. Torba: Bulgaristan, Lüksemburg, Belarus, Kosova, Ermenistan, Kazakistan, Azerbaycan, Estonya, Güney Kıbrıs, Faroe Adaları, Letonya ve Litvanya.

5. Torba: Moldova, Malta, Andorra, Cebelitarık, Lihtenştayn ve San Marino.

TÜRKİYE'NİN DÜNYA KUPASI MAÇLARI NE ZAMAN?

Türkiye, 2025 yılı mart ayında UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi yükselme mücadelesinde Macaristan ile play-off oynayacağı için 4'lü grupta yer alacak.

4'lü grupların maçları Eylül ayında başlayacak.

ARKADAŞINA GÖNDER
TV8,5 canlı izle HD: FIFA 2026 Dünya Kupası kura çekimi canlı izle TV8,5 ekranında!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA