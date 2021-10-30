Twitch Türkiye’de dolandırıcılık iddiası ortalığı karıştırdı! Sosyal medya ’#temiztwitch’ etiketiyle yıkıldı

Yayın platformları arasında dünyanın en önde gelen ismi olan Twitch, son günlerde oldukça endişe verici iddialarla gündemde. Ortaya çıkan bazı belgelerde az izlenen yayıncıların abartılı miktarlarda para kazandığının görülmesi, platformun kara para aklamak için kullanıldığı iddialarını doğurdu. Birçok yayıncının tepkiyle karşıladığı durumun yanı sıra bugün dikkat çekici bir sorun daha ortaya çıktı. Hizmet ve ürünler hakkında şikayette bulunup bunları diğer tüketicilerle paylaşma olanağı sunan bir sitede, Twitch'in kullanıcıları durduk yere mağdur ettiğine dair şikayetler yer aldı.

4 BİN TL ÇEKİLDİ!

Veysel adlı bir kullanıcı, yaşadığı ilginç mağduriyeti birkaç gün önce paylaştı. İfadelerine göre sitede herhangi bir aboneliğe sahip olmayan Veysel'in babasının kartından izinsiz ve onaysız şekilde tam 4 bin TL çekildi. Aynı olayın başka kullanıcılara da yaşandığı ise gönderinin yorumlarında belli oldu.