Haberler Yaşam Haberleri Twitter çöktü mü? Elon Musk açıkladı! 10 Mart Twitter (X) erişim sorunu devam ediyor mu, düzeldi mi?
Giriş Tarihi: 10.3.2025 21:51 Son Güncelleme: 10.3.2025 21:54

Twitter çöktü mü? Elon Musk açıkladı! 10 Mart Twitter (X) erişim sorunu devam ediyor mu, düzeldi mi?

Bugün Twitter (X) kullanıcıları büyük bir erişim sorunu ile karşılaştı. Sosyal medya platformuna giriş yapamayan pek çok kişi, bu sorunun ne zaman çözüleceğini merak ediyor. Elon Musk, konuyla ilgili açıklama yaparak durumu duyurdu. Peki, 10 Mart Twitter (X) çöktü mü, erişim sorunu ne kadar sürecek? İşte, detaylar...

Twitter çöktü mü? Elon Musk açıkladı! 10 Mart Twitter X erişim sorunu devam ediyor mu, düzeldi mi?

Twitter (X) kullanıcıları, 10 Mart itibarıyla erişim sıkıntısı yaşamaya başladı. Birçok kişi platforma girişte sorun yaşarken, Elon Musk sorunun kaynağıyla ilgili açıklama yaptı. Sosyal medya dünyasında büyük bir merak uyandıran bu aksaklık, kullanıcılar tarafından merak edildi. Peki, Twitter (X) çöktü mü, erişim sorunu ne zaman çözülecek? İşte, 10 Mart güncel son durum...

X ÇÖKTÜ MÜ?

10 Mart Pazartesi günü öğlen saatlerinden itibaren X' e girmeyi deneyen kişiler, "Bir sorun oluştu. Yüklemeyi yeniden dene" uyarısıyla karşılaştı. Uygulamaya giren kişiler, " X çöktü mü?" sorusunu araştırmaya başladı.

ELON MUSK AÇIKLADI!

Sosyal medya platformu X'e erişim sorunu yaşanıyor. Platformun sahibi Elon Musk, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, büyük bir siber saldırı altında olduklarını belirterek, "Arkasında büyük bir grup ya da devlet var." dedi.

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Twitter çöktü mü? Elon Musk açıkladı! 10 Mart Twitter (X) erişim sorunu devam ediyor mu, düzeldi mi?
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