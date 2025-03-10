Twitter çöktü mü? Elon Musk açıkladı! 10 Mart Twitter (X) erişim sorunu devam ediyor mu, düzeldi mi?

Twitter (X) kullanıcıları, 10 Mart itibarıyla erişim sıkıntısı yaşamaya başladı. Birçok kişi platforma girişte sorun yaşarken, Elon Musk sorunun kaynağıyla ilgili açıklama yaptı. Sosyal medya dünyasında büyük bir merak uyandıran bu aksaklık, kullanıcılar tarafından merak edildi. Peki, Twitter (X) çöktü mü, erişim sorunu ne zaman çözülecek? İşte, 10 Mart güncel son durum...