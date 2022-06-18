TYT puanıyla alan bölümler 2022: YÖK YKS 2022 TYT ile alan bölümler neler?

TYT puanıyla alan bölümler arama geçmişlerindeki yerini aldı. YKS sınavının ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi kapsamında alınan puan bazı bölümlere tercihte bulunurken yeterli olabiliyor. Bu noktada "TYT'den gidilecek bölümler neler?" sorusu yanıt arıyor. Üniversite taban puanları 2022 listesi ile bakılan bu puan türündeki bölümler belli oldu. Peki, TYT ile alan bölümler neler? İşte cevaplar…